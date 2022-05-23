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Польша досрочно расторгла соглашение на поставку российского газа

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Польша досрочно разрывает межправительственное соглашение на поставку российского газа. Об этом заявил уполномоченный правительства страны по делам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский 23 мая.

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«13 мая правительство Матеуша Моравецкого приняло резолюцию о разрыве соглашения между правительством Польши и правительством Российской Федерации, того соглашения, которое называют «ямальским», которое было подписано в 1993 году», — заявил он в эфире Polskie Radio 24.

Наимский также добавил, что спустя практически 30 лет можно констатировать, что газовые отношения между двумя странами полностью прекращают свое существование. Соглашение между Россией и Польшей, которое действует до конца 2022 года, подразумевало получение европейской стороной от РФ до 10 млн куб. м газа в год.

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«Физически польский отрезок газопровода, конечно, существует. Этот участок инфраструктуры передачи газа является собственностью компании EuroPolGaz. Оператором этого участка, как и всей системы передачи газа в Польше, является GAZ-Sistem», — добавил политик, подчеркнув, что польский участок газопровода Ямал — Европа можно использовать для поставок газа из Германии.

21 мая Россия прекратила поставки газа в Финляндию по причине неоплаты поставленных в апреле объемов.

18 мая компания Gasum заявила, что не приняла требование российской стороны о переходе на новую систему оплаты газа в рублях. В связи с этим компания предупредила, что ожидает прекращения поставок газа.

Позже компания сообщила, что с 21 мая и в течение летнего сезона этого года будет поставлять своим клиентам природный газ из других источников — через интерконнектор Balticconnector в Эстонии.

27 апреля «Газпром» сообщил, что полностью приостановил поставки компаниям «Булгаргаз» (Болгария) и PGNIG (Польша) в связи с отсутствием оплаты за газ в рублях. В компании уточнили, что Болгария и Польша — транзитные государства. После этого стало известно, что Польша стала покупать российский газ реверсом из Германии по газопроводу Ямал — Европа после приостановки прямых поставок.

23 марта президент РФ Владимир Путин заявил, что страна перейдет на оплату поставок газа в недружественные государства за рубли. 31 марта был подписан соответствующий указ, после чего покупатели должны были открыть рублевые счета, с которых будет происходить оплата газа. Однако некоторые страны Запада заявили, что не собираются следовать этому требованию.

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