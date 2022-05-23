Польша досрочно расторгла соглашение на поставку российского газа

Польша досрочно разрывает межправительственное соглашение на поставку российского газа. Об этом заявил уполномоченный правительства страны по делам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский 23 мая.

«13 мая правительство Матеуша Моравецкого приняло резолюцию о разрыве соглашения между правительством Польши и правительством Российской Федерации, того соглашения, которое называют «ямальским», которое было подписано в 1993 году», — заявил он в эфире Polskie Radio 24.

Наимский также добавил, что спустя практически 30 лет можно констатировать, что газовые отношения между двумя странами полностью прекращают свое существование. Соглашение между Россией и Польшей, которое действует до конца 2022 года, подразумевало получение европейской стороной от РФ до 10 млн куб. м газа в год.

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«Физически польский отрезок газопровода, конечно, существует. Этот участок инфраструктуры передачи газа является собственностью компании EuroPolGaz. Оператором этого участка, как и всей системы передачи газа в Польше, является GAZ-Sistem», — добавил политик, подчеркнув, что польский участок газопровода Ямал — Европа можно использовать для поставок газа из Германии.

21 мая Россия прекратила поставки газа в Финляндию по причине неоплаты поставленных в апреле объемов.

18 мая компания Gasum заявила, что не приняла требование российской стороны о переходе на новую систему оплаты газа в рублях. В связи с этим компания предупредила, что ожидает прекращения поставок газа.

Позже компания сообщила, что с 21 мая и в течение летнего сезона этого года будет поставлять своим клиентам природный газ из других источников — через интерконнектор Balticconnector в Эстонии.

27 апреля «Газпром» сообщил, что полностью приостановил поставки компаниям «Булгаргаз» (Болгария) и PGNIG (Польша) в связи с отсутствием оплаты за газ в рублях. В компании уточнили, что Болгария и Польша — транзитные государства. После этого стало известно, что Польша стала покупать российский газ реверсом из Германии по газопроводу Ямал — Европа после приостановки прямых поставок.

23 марта президент РФ Владимир Путин заявил, что страна перейдет на оплату поставок газа в недружественные государства за рубли. 31 марта был подписан соответствующий указ, после чего покупатели должны были открыть рублевые счета, с которых будет происходить оплата газа. Однако некоторые страны Запада заявили, что не собираются следовать этому требованию.