В «Газпроме» рассказали о закупке Польшей российского газа реверсом

Польша стала покупать российский газ реверсом из Германии по газопроводу «Ямал–Европа» после приостановки прямых поставок. Об этом в четверг, 28 апреля, рассказал журналистам официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов.

«На этой неделе Польша отказалась оплачивать поставки газа из России по новому порядку, в рублях. Торжественно было объявлено, что российский газ им больше не нужен и покупать его не будут. Но на самом деле это не так. После приостановки прямых поставок Польша покупает российский газ. Но теперь в Германии, откуда он реверсом поступает в Польшу по газопроводу «Ямал–Европа», — рассказал он.

Куприянов отметил, что объем реверса составляет около 30 млн куб. м в сутки.

Заместитель министра внутренних дел Польши Павел Шефернакер рассказал ранее в четверг, что несколько десятков польских районов остались без газа в результате антироссийских санкций. Он отметил, что фирма Novatek Green Energy после попадания в польский санкционный список прекратила поставлять сжиженный углеводородный газ своим польским потребителям. По его словам, чтобы восстановить газоснабжение, власти страны намерены изъять принадлежащую российской компании инфраструктуру.

27 апреля «Газпром» сообщил, что полностью приостановил поставки газа компаниям «Булгаргаз» (Болгария) и PGNIG (Польша) в связи с неоплатой в рублях. Холдинг уточнил, что Болгария и Польша — транзитные страны. Если будет совершен несанкционированный отбор российского газа из транзитных объемов в третьи государства, поставки для транзита будут сокращены на этот объем.

При этом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила тогда, что Польша и Болгария всё равно получают газ, но от соседних стран по Евросоюзу.

26 апреля Польша ввела собственные санкции против «Газпрома», «Акрона», «Новатэка» и еще более тридцати компаний из России. Список стал уточнением санкционного списка Евросоюза (ЕС). Накануне в Варшаве заявили, что Польша готова отказаться от импорта российского газа за счет расширения газотранспортной системы.

В тот же день уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский заявил, что Варшава не будет платить за российский газ в рублях. Он уточнил, что страна готова ко «всем возможным рискам», связанным с прекращением поставок из РФ.

На фоне антироссийских санкций 23 марта президент РФ Владимир Путин заявил о том, что страна перейдет на оплату поставок газа в недружественные государства за рубли. 31 марта был подписан соответствующий указ. Ряд стран G7 и Евросоюза сочли требование РФ нарушением контрактов.

24 февраля Россия начала проведение спецоперации по защите мирного населения Донбасса. За несколько дней до этого ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Тогда власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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