Несколько десятков районов Польши остались без газа из-за санкций против РФ

Несколько десятков польских остались без газа в результате антироссийских санкций. Об этом в четверг, 28 апреля, заявил заместитель министра внутренних дел Польши Павел Шефернакер в эфире телеканала ТВН24.

Отмечается, что фирма Novatek Green Energy, которая после попадания в польский санкционный список прекратила поставлять сжиженный углеводородный газ своим польским потребителям.

«У нас в Польше 2,5 тыс. гмин (малая административно-территориальная единица в Польше — Ред.). В нескольких десятках есть проблемы <…> Мы делаем все, чтобы газ как можно скорее вернулся в эти гмины», — заявил Шефернакер.

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