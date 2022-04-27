Польша и Болгария продолжают получать газ от соседей по ЕС

После отказа платить за российский газ в рублях и вследствие этого прекращения поставок от «Газпрома» Польша и Болгария всё равно получают газ, но от соседних стран по Евросоюзу (ЕС). Об этом заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в среду, 27 апреля.

«Польша и Болгария проинформировали о ситуации. Они получают газ от европейских соседей», — сообщила она журналистам в Брюсселе.

Ранее в этот же день стало известно, что «Газпром» полностью приостановил поставки газа компаниям «Булгаргаз» (Болгария) и PGNIG (Польша). В российском холдинге напомнили, что платежи за голубое топливо, поставляемое с 1 апреля, должны осуществляться в рублях.

Тогда же ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при российском правительстве Станислав Митрахович, оценивая зависимость Польши и Болгарии от российского газа, заявил «Известиям», что неоплата поставок российского газа Польшей и Болгарией — это разные случаи, потому что у Варшавы и так были планы по отказу от голубого топлива из РФ к концу 2022 года. По его мнению, Болгария зависит от российского газа больше, чем Польша.

В свою очередь, председатель правления Национальной ассоциации нефтегазового сервиса (НАНГС), председатель комиссии по вопросам инновационного развития общественного совета при Минэкономразвития РФ Виктор Хайков также 27 апреля назвал отказ властей Польши и Болгарии оплачивать российский газ в рублях полностью политическим решением, которое негативно отразится на экономике этих стран.

На фоне антироссийских санкций 23 марта президент РФ Владимир Путин заявил о том, что страна перейдет на оплату поставок газа в недружественные государства за рубли. 31 марта был подписан соответствующий указ.

Покупатели должны открыть в российских банках рублевые счета, с которых проходит оплата газа. Такое решение было принято на фоне антироссийских санкций, которые зарубежные страны ввели после начала спецоперации России. Ряд стран G7 и Евросоюза счел требование РФ нарушением контрактов.