«Газпром» полностью приостановил поставки газа компаниям «Булгаргаз» и PGNIG

«Газпром» полностью приостановил поставки компаниям «Булгаргаз» (Болгария) и PGNIG (Польша) в связи с отсутствием оплаты за газ рублях. Об этом компания сообщила в своем Telegram 27 апреля.

«По состоянию на конец рабочего дня 26 апреля «Газпром экспорт» не получил платежи за поставки газа в апреле от компаний «Булгаргаз» (Болгария) и PGNiG (Польша) в рублях в соответствии с указом президента РФ № 172 от 31.03.2022 года. Платежи за газ, поставляемый с 1 апреля, должны осуществляться в рублях с использованием новых реквизитов, о чем контрагенты были своевременно проинформированы», — говорится в сообщении.

В компании уточнили, что Болгария и Польша — транзитные государства. Если будет совершен несанкционированный отбор российского газа из транзитных объемов в третьи страны, то поставки для транзита будут сокращены на этот объем.

Накануне в минэнерго Болгарии сообщили, «Булгаргаз» считает двухэтапный порядок оплаты, предложенный Москвой, не соответствующим действующему до конца этого года контракту. Пресс-секретарь кабинета министров Лена Бориславова отметила, что премьер и вице-премьер страны в курсе ситуации, сценарий с остановкой поставки обсуждался в феврале.

В тот же день уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский заявил, что Варшава не будет платить за российский газ в рублях. Он уточнил, что страна готова ко «всем возможным рискам», связанным с прекращением поставок из РФ.

26 апреля ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при российском правительстве Станислав Митрахович рассказал «Известиям», что прожить без газа из РФ Польше будет нелегко. По его словам, промышленность страны, особенно химическая, потребляет много голубого топлива. При этом газопровод Baltic Pipe будет готов только к концу года.

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с «Известиями» сообщил, что в настоящее время газовые хранилища в Польше заполнены примерно на 76%, этого хватит на какое-то время, однако с наступлением зимних холодов Варшаве неизменно придется искать замену российскому газу.

22 апреля Еврокомиссия направила странам ЕС письмо, в котором говорится о том, что оплата российского газа в рублях нарушает санкции Евросоюза против России, но компании могут согласиться с такой системой оплаты.

23 марта президент России Владимир Путин заявил о том, что в ближайшее время страна перейдет на оплату поставок газа в недружественные государства за рубли. 31 марта был подписан соответствующий указ. Покупатели должны были открыть рублевые счета в российских банках, с которых проходит оплата газа. Такое решение было принято на фоне антироссийских санкций, которые зарубежные страны ввели после начала спецоперации России. Ряд стран G7 и Евросоюза сочли требование РФ нарушением контрактов.

Словакия, Венгрия, Молдавия заявили о возможности платить рублями за российский газ.