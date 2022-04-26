Эксперт прокомментировал отказ Польши от оплаты газа рублями

В ситуации с газом из РФ в Польше возможно два варианта: либо Варшава отказывается от предложенной «Газпромом» схемы оплаты российского газа в рублях, либо будет платить по схеме, предложенной Москвой, но это не будет озвучиваться вслух и польская и российская стороны сделают вид, что добились того, чего хотели. Об этом заявил «Известиям» ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при российском правительстве Станислав Митрахович во вторник, 26 апреля.

Ранее в этот же день уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский заявил журналистам, что Варшава не будет платить за российский газ в рублях. Политик отметил, что страна готова ко «всем возможным рискам», связанным с прекращением поставок из РФ.

«Мы не будем платить», — приводит слова Наимского издание Bankier.pl, которые он озвучил в ответ на вопрос, согласится ли польская сторона на оплату российского газа в рублях.

Митрахович выразил мнение, что Польше сейчас прожить без газа из РФ будет не совсем легко: несмотря на то что в этой стране неплохо заполнены газохранилища, промышленность, особенно химическая, потребляет много голубого топлива — например, предприятие Grupa Azoty S.A., производящее азотные удобрения на основе газа. При этом газопровод Baltic Pipe будет готов только к концу года, поэтому стресс у Варшавы будет достаточно серьезный, полагает эксперт.

«Другой вариант — Варшава будет платить по схеме, предложенной Москвой, но странам будут сообщать, что Польша платит России в евро», — предположил эксперт.

Ранее во вторник министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский заявил о введении Варшавой санкций против «Газпрома», «Акрона», НОВАТЭКа и еще более чем 30 компаний из России. Этот перечень стал уточнением санкционного списка Евросоюза и касается российских олигархов и фирм, которые работают на территории РФ. По словам Каминьского, в нем 35 фирм и 15 физических лиц, в том числе из Белоруссии. В частности, министр упомянул российского олигарха Вячеслава Кантора, который имеет около 20% в польской компании Azoty, а также «олигархов, связанных с режимом [белорусского лидера Александра] Лукашенко».

Накануне в Варшаве заявили о готовности отказаться от импорта российского газа за счет расширения газотранспортной системы. Отмечалось, что сейчас польские газохранилища заполнены почти на 80%.

Однако 22 апреля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявлял 22 апреля, что страна в вопросе покупки российского газа за рубли будет исходить из того, разрешила ли это делать ЕК. В марте он также заявлял о желании лишить Россию собственности и активов, которые находятся в Польше.

Запад усилил санкционное давление на Россию в ответ на проведение специальной операции РФ в Донбассе. Так, 28 февраля Евросоюз утвердил решение о замораживании активов ЦБ. Кроме того, санкции коснулись сферы высоких технологий и энергетики. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что подобные решения бьют прежде всего по мировой экономике, в том числе по странам — потребителям сельскохозяйственной продукции, удобрений и других товаров.

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