Президент НАНГС назвал политическим решение Польши и Болгарии по газу из России

Отказ властей Польши и Болгарии оплачивать российский газ в рублях — это полностью политическое решение, которое негативно отразится на экономике этих стран. Об этом в среду, 27 апреля, заявил «Известиям» президент, председатель правления Национальной ассоциации нефтегазового сервиса (НАНГС), председатель комиссии по вопросам инновационного развития общественного совета при Минэкономразвития РФ Виктор Хайков.

«Решения Польши и Болгарии по отказу оплаты за российский газ не имеют под собой экономических обоснований — это полностью политические решения. Польша все последние годы является наиболее антироссийской и проамериканской страной в Евросоюзе, именно она инициирует в Европе многочисленные санкции и общую русофобскую политику. Можно сказать, что их власти выступают своеобразным экономическим и политическим тараном России в ЕС», — отметил он.

По словам эксперта, полностью обеспечить себя голубым топливом эти страны не смогут. Польша из общей потребности в газе покупает у России около 45%, Болгария — примерно 80%, суммарно это около 10 млрд куб. м в год или немногим более 7% от экспорта «Газпрома» в дальнее зарубежье.

Как подчеркнул Хайков, для «Газпрома» это некритичные объемы, тем более что последующий рост цен на газ может компенсировать снижение физических поставок, нельзя исключать, что при меньшем объеме поставок общие доходы компании будут даже выше.

«Через обе страны происходит транзит российского газа далее в Европу, что, вероятно, дает им надежду, что они смогут отбирать транзитный газ для собственных нужд, как это делала и отчасти еще делает Украина, путем виртуального реверса. Но «Газпром» заявил, что, если до последующей страны-получателя будет доходить меньше газа, а значит, будет проходить отбор газа в процессе транзита, объем поставок будет уменьшаться на отобранный объем», — рассказал эксперт.

В любом случае, по словам Хайкова, стоимость на российский энергоноситель, по которым обе страны будут покупать из других источников, окажется значительно более высокой, чем контрактная с «Газпромом», поскольку на начальном этапе это будут практически максимальные спотовые цены.

«Дефицит газа и рост цен на него будет крайне негативно влиять на их экономику и социальную напряженность в обществе. Придется жестко нормировать потребление газа, будет падение промышленности и снижение ее конкурентоспособности в мире. Таким образом, сами страны будут попадать в еще большую экономическую и политическую зависимость от США и их партнеров», — заключил он.

Ранее в этот день «Газпром» сообщил, что полностью приостановил поставки газа компаниям «Булгаргаз» (Болгария) и PGNIG (Польша) в связи с неоплатой в рублях

На фоне антироссийских санкций 23 марта президент РФ Владимир Путин заявил о том, что страна перейдет на оплату поставок газа в недружественные государства за рубли. 31 марта был подписан соответствующий указ.

Покупатели должны открыть в российских банках рублевые счета, с которых проходит оплата газа. Такое решение было принято на фоне антироссийских санкций, которые зарубежные страны ввели после начала спецоперации России. Ряд стран G7 и Евросоюза счел требование РФ нарушением контрактов.