Трубные площади: Европу от газовой катастрофы может спасти только СП-2

Пока Европа с большой осторожностью говорит о газовом эмбарго, понимая нецелесообразность такого шага и катастрофические последствия, ситуация на энергетическом рынке стран Старого Света органически начинает приобретать кризисные очертания. Сокращение маршрутов поставок голубого топлива через Украину и Польшу, нежелание ряда стран переходить на оплату в рублях и отсутствие дополнительных альтернативных объемов ресурса на мировом рынке подводят Европу к возвращению темы запуска «Северного потока – 2» , считают эксперты, опрошенные «Известиями». В противном случае избежать роста цен, краха экономики и рецессии будет крайне сложно, считают они.

Не эмбарго единым

Меньше чем за неделю реальные маршруты поставок российского газа в Европу сократились. Сначала Украина прекратила транзит газа через станцию «Сохрановка». «Оператор ГТС Украины» сообщил о «наступлении форс-мажорных обстоятельств», которые делают невозможной дальнейшую транспортировку топлива через станцию, которая пропускает почти треть транзита газа из России в Европу (до 32,6 млн кубометров в сутки). При этом украинская сторона предложила «Газпрому» перенаправить объемы через станцию «Суджа», которая проходит по Сумской области.

В «Газпроме» получили уведомление от «Оператора ГТС Украины» о прекращении транзита через «Сохрановку». Но доказательствами форс-мажора компания не располагает — там не видят никаких препятствий для работы в прежнем режиме. Прокачку объемов через «Суджу» в газовом гиганте назвали технологически невозможной.

Трубные площади1 Фото: РИА Новости/Павел Львов

В Германии 11 мая заявили, что объемы газа, поступающего в ФРГ через Украину, сократились за день почти на 25%. И хотя они компенсируются за счет поставок из Норвегии и Нидерландов, вице-канцлер Германии Роберт Хабек сказал, что всё же рассчитывает на восстановление транзита энергоносителей через Украину в полном объеме. Западные эксперты предположили, что в крайнем случае газ можно будет поставлять по газопроводу «Ямал–Европа». Но вскоре были введены санкции в отношении ряда зарубежных дочерних предприятий «Газпрома», в числе которых компания EuRoPol GAZ, которая владеет польским участком газопровода «Ямал–Европа».

По словам официального представителя «Газпрома» Сергея Куприянова, запрет на заключение сделок и платежей в пользу лиц, находящихся под санкциями, означает в том числе и для монополиста невозможность использования принадлежащего компании EuRoPol GAZ газопровода для транспортировки российского газа через Польшу.

— Ранее польская сторона неоднократно нарушала права ПАО «Газпром» как акционера EuRoPol GAZ, а 26 апреля 2022 года внесла «Газпром» в санкционный список, заблокировав для компании возможность осуществлять права по акциям и другим ценным бумагам EuRoPol GAZ и получать дивиденды, — объяснил Сергей Куприянов.

Трубные площади2 Фото: Global Look Press/ZB/Patrick Pleul

Таким образом санкции и контрсанкции еще больше сократили маршруты поставок российского газа в Европу.

Пока не поздно

На этом фоне стало известно, что 20 европейских компаний открыли счета в Газпромбанке для покупки российского газа и еще 14 клиентов запросили необходимые для их открытия документы . Об этом 12 мая сообщил Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

— И без того сложная ситуация вынуждает страны, несмотря на предостережения европейских властей, соглашаться на новые российские условия оплаты газа в рублях. Экономисты понимают, что на сегодняшний день свободных, альтернативных объемов газа для энергообеспечения Европы в мире найти сложно , — сказала «Известиям» управляющий партнер WMT Consult Екатерина Косарева.

По ее словам, говоря о трубопроводных поставках, в ЕС рассчитывали на объемы из Норвегии, Алжира и Азербайджана. Но это может добавить не более 10 млрд кубометров. В части СПГ дополнительные поставки возможны не более чем до 20 млрд кубометров.

Трубные площади3 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Этого не скрывают и в США. По словам помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид, США хотят помочь Европе как можно скорее найти альтернативных поставщиков газа взамен России, но признают, что для создания необходимой инфраструктуры этим странам потребуется время.

— На мой взгляд, наша роль в данной ситуации заключается в том, чтобы помочь европейцам найти альтернативных поставщиков газа — и здесь сжиженный природный газ США сыграет ключевую роль. Мы видим, что такие страны, как Германия, планируют строить СПГ-терминалы. Это потребует времени, но они движутся в этом направлении, — сказала Донфрид в ходе слушаний в сенате конгресса США, посвященных оказанию дополнительной помощи Украине.

Она добавила, что американская администрация добивается налаживания альтернативных поставок энергоресурсов в Европу «как можно скорее».

А дополнительные объемы газа Европе сейчас крайне необходимы, уверена руководитель направления «Промышленность» Института технологий нефти и газа Ольга Орлова.

— Невозможность использования мощностей газопровода «Ямал–Европа» только для Польши означает потерю 5,5 млрд кубометров газа в год, которые Варшава получала реверсом из Германии , — уточнила она.

Трубные площади4 Объекты газопровода «Ямал–Европа» в Польше Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

Ольга Орлова добавила, что потребление Польши составляет 20 млрд кубометров в год, собственная добыча — 5 млрд.

— В Варшаве рассчитывали на реверсные поставки, около 6 млрд кубометров они получали со своего СПГ-терминала, а дальше они полагались на газ из Словакии в объеме 5 млрд кубометров на пока еще не построенный Baltic Pipe и на СПГ с литовского терминала. Однако Братислава сегодня серьезно рискует на фоне сокращения поставок через Украину, а в Северной Европе ситуация усугубляется принципиальностью политиков, — объяснила эксперт.

По ее словам, Финляндия в конце мая может остаться без поставок российского газа, так как в Хельсинки неоднократно заявляли, что не будут платить за газ в рублях. А между тем 23 мая должна пройти очередная оплата.

В год республика потребляет порядка 2,5 млрд кубометров газа. Большую часть голубого топлива Финляндия покупает у России. В 2020 году «Газпром» экспортировал в страну 1,6 млрд кубометров. А в 2019 году объем поставок составлял 2,5 млрд кубометров. Контракт между «Газпромом» и финской компаний Gasum действует до 31 декабря 2031 года.

13 мая стало известно, что «Интер РАО» приостанавливает подачу электроэнергии с 14 мая в Финляндию в связи с неуплатой.

В поисках выхода

Если транзит газа РФ через Украину прервется и не будет использоваться маршрут поставок через Польшу по трубопроводу «Ямал–Европа», то страны ЕС смогут сохранить объем закупок российского газа на текущем уровне только за счет экстренного запуска газопровода «Северный поток – 2». Иначе прокачка газа в Европу из России может упасть на 40% , считает руководитель Центра развития энергетики Кирилл Мельников.

Трубные площади5 Территория газораспределительного центра магистрального газопровода «Северный поток – 2» Фото: РИА Новости/Дмитрий Лельчук

Тут стоит отметить, что на этой неделе суд в швейцарском кантоне Цуг приостановил процедуру банкротства компании-оператора газопровода «Северный поток – 2» — Nord Stream 2 AG — до 10 сентября 2022 года. Согласно заявлению компании, 10 мая суд Цуга предоставил Nord Stream 2 AG временный мораторий на выплаты кредиторам на четыре месяца.

— Сомнений в том, что «Северный поток – 2» с мощностью 55 млрд кубометров способен спасти Европу от энергетического кризиса, нет. Это весной легко рассуждать о потенциальных возможностях найти альтернативные объемы газа. Ближайшее время покажет, кто еще откажется от российского газа и каким будет дефицит, который, понятно, будет серьезно давить на цены , что неминуемо приведет к катастрофическим последствиям для европейской экономики, — заключила Екатерина Косарева.

Тем более, как справедливо отметил Роберт Хабек, говоря про частичную остановку транзита газа через Украину: «Вопрос, конечно, в том, что еще может случиться».