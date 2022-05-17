Энергобалласт: Путин назвал самоубийством политику Евросоюза

Попытка стран Евросоюза отказаться от российских энергоносителей — «экономическое самоубийство» . Об этом Владимир Путин заявил 17 мая во время совещания по развитию нефтяной отрасли. По его мнению, Брюссель принимает политически мотивированные решения, которые наносят ущерб прежде всего экономике ЕС .

«Экономическое аутодафе»

Владимир Путин в условиях санкционного давления западных стран стал гораздо чаще проводить масштабные совещания, посвященные ключевым отраслям российской экономики . Недавно он обсуждал с профильными министрами, руководителями разных ведомств и компаний ситуацию в авиастроении, металлургии и агропромышленном секторе. 14 апреля президент по видеосвязи, которой он продолжает активно пользоваться, несмотря на отмену в столице коронавирусных ограничений, занимался вопросами, связанными с нефтегазовым сектором.

Очевидно, сейчас у главы государства появилась необходимость чаще делать заявления по экономической повестке, учитывая беспрецедентный характер ограничительных мер со стороны США, Евросоюза и их союзников. Известно, что в общей сложности против РФ было введено свыше 10 тыс. санкций.

Энергобалласт_1 Нефтяные скважины неподалеку от Ямашинского сельского поселения Альметьевском районе Республики Татарстан Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Экспорт энергоносителей имеет важное значение для отечественной экономики. Собственно, именно из-за этого европейские государства, которые всегда находились среди основных покупателей российских нефти, газа и угля, пытаются всячески уйти от импорта из РФ. В Кремле считают, что ЕС действует нерационально .

— И сегодня мы видим, что по абсолютно политически окрашенным причинам, из-за собственных амбиций и под давлением американского сюзерена европейские страны вводят всё новые и новые санкции на нефтегазовых рынках , — считает Владимир Путин. — Всё это ведет к инфляции. И вместо того чтобы признать свои ошибки, ищут виновных на стороне .

Во время совещания президент напомнил, что принятые решения и заявления ряда европейских политиков о полном отказе от российских энергоносителей в будущем уже привели к росту цены на нефть на спотовом рынке . Кроме того, стоимость нефтепродуктов на европейском рынке, таких как, например, дизель, из-за их фактического дефицита растет еще более высокими темпами по сравнению с ценами на нефть, добавил он.

К примеру, согласно подсчетам Федерального статического ведомства ФРГ, немцы в марте 2022-го платили на 41,9% больше по сравнению с прошлым годом за бензин марки Super и на 62,6% — за дизельное топливо. Между тем с проблемами высоких цен сталкиваются не только в континентальной Европе. Так, в Великобритании стоимость дизельного топлива выросла до рекордного уровня, дойдя до 180,29 пенса за 1 л (около $2), сообщила 16 мая британская Ассоциация автомобилистов.

Энергобалласт_2 Нефтебаза на территории Новороссийского морского торгового порта Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

— Отказ от российских энергоресурсов означает, что Европа системно, на долгосрочную перспективу становится регионом с самой высокой стоимостью энергоресурсов в мире , — уверен Владимир Путин, по мнению которого, рост цен на энергоносители может подорвать конкурентоспособность значительной части европейской промышленности. — Такое экономическое аутодафе, самоубийство — это, конечно же, внутреннее дело европейских стран. Мы же должны действовать прагматично, исходить прежде всего из собственных экономических интересов .

Действовать на опережение

Еврокомиссия еще в марте представила проект плана ускоренного отказа от нефти, газа и угля из России. В частности, Евросоюз намерен уже до конца 2022-го снизить потребность объединения в газе из РФ на 2/3. Напомним, что недавно принятый пятый пакет санкций и вовсе ввел полный запрет на поставки российского угля. Эмбарго, однако, вступит в силу только с августа. При этом стоит отметить, что Москва обеспечивает порядка 45% импорта газа ЕС, а также более 25% импорта нефти и около 45% угля.

Примечательно, что на фоне действий западных стран наблюдается рост выручки российского нефтегазового сектора , заметил Владимир Путин. Тем не менее, по его словам, этот факт не должен расхолаживать российские компании .

— Нефтегазовые доходы составляют до 40% в бюджете РФ. Из них более 50% приходится на экспорт в ЕС. При этом бюджет рассчитывался из цен на нефть в $62. Что гораздо меньше текущей цены на нефть в $113. Так что по итогам года можно ждать профицитного бюджета, — пояснил в беседе с «Известиями» исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов. — В итоге при таких ценах на нефть можно не беспокоиться за бюджет РФ даже при полном отказе ЕС от нефти из России .

Сейчас Брюссель пытается принять шестой пакет антироссийских санкций, предполагающий введение нефтяного эмбарго. Однако зеленый свет новым ограничениям пока не дает Венгрия. Действия Будапешта связаны прежде всего с экономическими причинами, а не с попыткой сохранить хорошие отношения с Москвой на политическом уровне. В случае отказа от российской нефти Венгрии понадобятся новая инфраструктура и оборудование для получения и обработки черного золота от других поставщиков.

Энергобалласт_3 Нефть, поступившая на исследование в химическую лабораторию по обслуживанию комплексного нефтяного терминала Фото: РИА Новости/Игорь Зарембо

— Виктор Орбан ясно дал понять, что не поддержит санкции в таком виде. Однако вполне возможно, что остальные страны ЕС по-прежнему будут продвигать энергетический бойкот России . Это не спровоцирует фатальные последствия для экономики России, но может довести инфляцию в той же Германии до рекордных отметок, — считает депутат Европарламента из партии «Альтернатива для Германии» Гуннар Бек.

Тем не менее Артем Тузов предполагает, что остальные страны всё же смогут убедить Венгрию принять новый пакет санкций.

— Тут скорее вопрос компенсаций , — подчеркнул эксперт. — Россия уже продает нефть в Индию и Китай. И поставки будут расти . Будет перераспределение маршрутов. Другие страны будут больше нефти поставлять в ЕС, взамен получая нефть из РФ.

Кроме того, не станет проблемой и отказ от поставок в РФ технологий в нефтегазовой сфере.

— Речи о полной несамостоятельности в технологиях добычи нефти и газа в РФ уже давно не идет. Скорее, тут вопрос эффективности. Западные технологии были эффективнее. Но есть и российские аналоги. Их активно развивали с 2014 года, когда пошли первые санкции в адрес РФ, — добавил Артем Тузов.

По мнению российского президента, изменения на нефтяном рынке носят тектонический характер, в результате чего «делать бизнес, как прежде, по старой модели, уже, конечно, представляется маловероятным». В новых условиях важно не просто добыть нефть, но и выстроить всю вертикальную цепочку вплоть до конечного потребителя , отметил Владимир Путин.

— Понимая, какие шаги будут приниматься в ближайшее время на Западе, мы должны заранее сделать выводы и действовать на опережение, обращать непродуманные хаотичные шаги некоторых наших партнеров себе на пользу, на пользу нашей стране. Конечно, не нужно уповать на то, что там бесконечно будут делать ошибки, просто нужно прагматично, как я уже сказал, исходить из реалий , — подытожил президент.

Энергобалласт_4 Нефтяной отгрузочный терминал в поселке Варандей, расположенном на побережье Карского моря в Ненецком автономном округе Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Владимир Путин пообещал, что государство продолжит поддерживать доступность кредитных ресурсов и страховых услуг для нефтяных компаний, стимулировать проекты, связанные с глубокой переработкой сырья и развитием отечественных технологий нефтесервиса, включая освоение и эксплуатацию месторождений.

Доля нефтяной отрасли в российском ВВП значительна, а нефтяные доходы — одна из крупнейших статей, но при этом у России нет критической зависимости от нефтяной отрасли, считает ведущий аналитик «Фридом Финанс» Наталья Мильчакова.

— С учетом возможностей переориентировать потоки экспорта на другие направления (Индия, Китай) можно с уверенностью предполагать, что Россия выдержит нефтяное эмбарго, — отметила в беседе с «Известиями» эксперт.

После своего выступления Владимир Путин передал слово вице-премьеру Александру Новаку, который доложил президенту о текущей ситуации в закрытом от прессы режиме.