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Заводам корм: российские угольщики развернулись на Восток

Несмотря на «зеленую» повестку, мировые цены на уголь растут, а с ними и доходы России от экспорта
Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
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Заводам корм: российские угольщики развернулись на Восток
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2022-04-24 21:32:06
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Российские поставки коксующегося угля в этом марте выросли почти в два с половиной раза в сравнении с прошлым годом. Это при том, что цены на данный энергоресурс за прошлый год выросли в три раза, а в начале этого года — еще почти в два. «Известия» разбирались, смогут ли российские компании получить долгосрочную выгоду от сложившейся на рынке ситуации и сумеют ли частные инвесторы заработать на этом.

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Согласно информации, опубликованной Bloomberg, Китай активно скупает российский уголь на фоне того, как поставки этого вида сырья в другие страны сокращаются. Так, если в прошлом марте Пекин закупил 550 тыс. т коксующегося угля у Москвы, то в этом году на тот же месяц пришлось уже 1,4 млн т. При этом издание пишет, что отечественный уголь в Китай продается с беспрецедентными скидками — и хотя в общем цены на российское топливо в прошлом году сильно выросли, сейчас их общий уровень ниже, чем у конкурентов из Индонезии и Монголии.

В беседе с «Известиями» аналитик «Фридом Финанс» Владимир Чернов предположил, что импорт угля из России в Китай продолжит расти, так как в Поднебесной 60% производства всей электроэнергии вырабатывается на угольных ТЭС.

— Кабинет министров Китая рассказал о планах нарастить добычу и импорт угля на фоне опасений дефицита электроэнергии, как было в прошлом году. По прогнозу China Energy Investment Corp., в 2022 году потребление угля в Китае вырастет на 2,2%. По нашему мнению, Россия способна стать бенефициаром увеличения потребления угля в Поднебесной, — объясняет Чернов

При этом аналитик указывает на то, что в данный момент обсуждается соглашение о поставках Китаю 100 млн т угля в год — это вдвое больше, чем в 2021-м. И учитывая технические преимущества, которые есть у отечественного топлива, вероятность заключения такой сделки очень высока.

Заводам корм
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев

В целом ухудшение отношений со странами Запада, которое привело к сокращению поставок российского угля в ту же Европу, ускорило начавшийся ранее процесс укрепления экономических связей РФ и КНР. Как отмечает руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев, Россия давно готовилась к тому, что сейчас называют разворотом на Восток: в течение последних лет реализуются программы по расширению пропускной способности Трансcиба и наращиванию мощностей для перевозки угля.

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— Поэтому наша страна к той ситуации, которую мы сейчас наблюдаем, оказалась практически готова, — говорит Деев.

При этом аналитик отмечает, что резкий рост импорта в последнее время — следствие типичной рыночной политики Китая, который всегда покупает энергоресурсы в период падения цен.

Вопрос выгоды

На данный момент дополнительные поставки в Китай, которые осуществляют российские компании, — это уголь, который переводится с европейского направления, отмечает в беседе с «Известиями» эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Пучкарев. И пока им удается реализовать дополнительные объемы ввиду скидок, но в будущем ценовая политика отечественных компаний потребует пересмотра.

Дело в том, что за счет более длинного транспортного плеча поставки в Азию, как правило, менее рентабельные, чем в Европу, говорит Пучкарев. Из-за этого не всем производителям может быть выгодно поставлять продукцию в регион, особенно если цены на уголь упадут.

Заводам корм
Фото: Global Look Press/Xiaodong Chen

— Возможности для роста экспорта в Китай также ограничены из-за трудностей в логистике. В частности, есть проблема загруженности железнодорожных путей в восточном направлении, — добавляет эксперт.

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Однако некоторые собеседники «Известий» сомневаются, что российские компании смогут успешно диктовать свои цены на китайском рынке угля. Как говорит основатель «Школы практического инвестирования» Федор Сидоров, Поднебесная пользуется и будет пользоваться в дальнейшем удобной для себя ситуацией: в условиях санкций и ограничений главный для РФ рынок Европы становится закрытым.

— Альтернатива — только Китай и Индия. На Востоке будут закупать наше сырье, но при этом требовать скидок. Поэтому какой объем мы продадим и насколько это будет выгодно для страны в целом, пока сложно представить, — говорит он.

Спрос останется

А вот опасаться падения спроса на уголь в Китае в обозримом будущем точно не приходится, и этот фактор из рисков для отрасли фактически можно вычеркивать. Конечно, как объясняет Владимир Чернов из «Фридом Финанс», экспорт российского угля в Китай будет зависеть от объемов его добычи в самой Поднебесной. Но по техническим характеристикам российский уголь намного чище и меньше загрязняет окружающую среду — это особенно важно, учитывая то, что в стране уже давно обеспокоены количеством туманов и смога, которые образуются из-за большого количества серы в низкокачественном сырье. Из-за этого у российского угля возникает крайне серьезное конкурентное преимущество.

Заводам корм
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев

— И хотя помимо России крупнейшим экспортером угля в Китай также является Австралия, отчасти поставки российского сырья будут зависеть и от объемов их поставок, но возможности Австралии ограничены, — говорит Чернов.

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По мнению аналитика, из рисков для российского угольного экспорта нужно обратить внимание на транспортную инфраструктуру. Например, сейчас порты Владивостока и Новороссийска справляются с увеличением объемов поставок, но в будущем этот вопрос нужно будет серьезно контролировать, ввиду того что в нынешних геополитических условиях Россия будет наращивать экспорт не только угля в азиатском направлении.

Еще один важный аспект — глобальный энергопереход в рамках целей устойчивого развития. Дмитрий Пучкарев из «БКС Мир инвестиций» отмечает, что в долгосрочном плане это негативный драйвер для спроса на уголь, но это точно не вопрос ближайшего десятилетия. В свою очередь, Артем Деев из AMarkets добавляет, что в Китае активно строятся угольные станции нового поколения, выбросы у которых снижены в разы по сравнению со старыми генерирующими мощностями.

— Поэтому Поднебесная вполне может компенсировать все вопросы по сокращению вредных выбросов за счет имеющихся технологий, — уверен он.

Пища для кошелька

Учитывая рост экспорта угля в Китай, для многих частных инвесторов важный вопрос сейчас — есть ли возможность заработать на угольном ралли. Это при том, что на бирже торгуются ценные бумаги многих компаний, среди которых «Мечел», «Распадская», «Евраз», КТК и «Южный Кузбасс».

Заводам корм
Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев

Дмитрий Пучкарев отмечает, что пока российские угольщики не сильно пострадали от санкций — у тех же «Мечела» и «Распадской» на экспорт в Европу приходилось только 4% и 10% консолидированной выручки соответственно. Но в целом на акции компаний сейчас влияют весьма противоречивые тенденции.

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— Цены на сырье находятся вблизи рекордных уровней, а рубль относительно слабый. Долгосрочные ожидания по акциям «Распадской» и «Мечела» умеренно позитивные. При этом в краткосрочной перспективе уверенности в росте нет из-за слабого сентимента на российском рынке в целом, — предупреждает Пучкарев.

Владимир Чернов также подмечает, что сегодня торговля на российском рынке носит очень спекулятивный характер и из-за этого котировки ценных бумаг реагируют на различные сообщения в СМИ высокой волатильностью.

— После выхода статистики об удвоении экспорта угля из России в Китай бумаги «Мечела» подорожали на 5,5%, а всего с 25 февраля их рост составил уже 78,01%. Власти Кузбасса только на прошлой неделе сообщили о готовности перенаправить весь экспортный уголь из ЕС в Азию и Индию, после чего котировки «Южного Кузбасса» выросли на 9,72%, а вообще с 25 февраля их рост уже равен 70,81%, — говорит Чернов.

В целом, по мнению собеседника «Известий», нынешнее время хорошо подходит для инвестирования частных инвесторов в акции угольщиков, но перед принятием соответствующих решений нужно разобраться в перспективах каждой конкретной компании.

Мнения аналитиков, приведенные в этом материале, не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией (ИИР).

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