Сутки прочь: в России запустили самую мощную линию погрузки угля

Самую мощную в стране линию по погрузке угля запустили в порту Тамань. Ее пропускная способность составляет 8 тыс. т в час. Команду на запуск 16 ноября дал заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин. По его словам, это один из важнейших проектов в развитии отечественных портовых мощностей. Для него уже построили железнодорожную и автомобильную инфраструктуру. Подробнее — в материале «Известий».

Погоня за мощностью

Линия, работающая на Таманском терминале навалочных грузов группы компаний ОТЭКО, позволяет сократить вдвое (с 48 до 24 часов) время обработки судов класса Capesize — самых больших сухогрузов, способных пройти через Босфорский пролив. Для российских экспортеров угля упрощается доступ на рынки Южной Европы, Ближнего Востока, Африки и Азии.

В церемонии запуска, прошедшей по телемосту Москва–Тамань, также приняли участие помощник президента России Игорь Левитин, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и основатель ОТЭКО Мишель Литвак.

Линия разработана и произведена итальянской компанией Bedeschi по индивидуальному заказу ОТЭКО. Она включает крупнейший в России стакер-реклаймер (роторный экскаватор), крытый конвейер для транспортировки угля со склада в трюм подходящих к причалу судов и специальную судопогрузочную машину. Каждый узел рассчитан на 8 тыс. т в час, обеспечивая рекордную «сквозную» пропускную способность линии.

В ближайшее время завершатся монтаж и пусконаладочные работы на еще одной сверхмощной линии погрузки. В 2022 году, после ее ввода в эксплуатацию, а также строительства дополнительного угольного склада, мощность терминала навалочных грузов достигнет проектных 72 млн т в год.

По словам вице-премьера Марата Хуснуллина, это важнейший проект в развитии портовых мощностей страны.

«Хочу поблагодарить инвестора — компанию ОТЭКО и всю команду, которая в чистом поле организовала такой высокотехнологичный порт. Мы со своей стороны, как правительство, будем оказывать ему всяческую поддержку», — отметил вице-президент на церемонии запуска.

Игорь Левитин добавил, что проекты ОТЭКО в порту Тамань носят стратегический характер и способствуют усилению России на международных энергетических рынках, а в будущем — рынках глубокой переработки газа. Терминалы ОТЭКО, по его словам, — пример транспортной инфраструктуры, созданной с применением современных технологий, обеспечивающих высокие экологические стандарты.

«Промышленные производства в порту станут логичным развитием этого индустриально-логистического кластера, — сказал он. — Для страны и Краснодарского края он становится ключевой точкой реализации экономического и геополитического потенциала».

Новый путь

С чиновниками согласны и эксперты. По мнению генерального директора Центра политической информации Алексея Мухина, портовый хаб ОТЭКО в порту Тамань — удачный пример реализации частной инициативы в интересах как инвестора, так и государства. Для России, потерявшей после распада СССР большинство портов Черноморья, наращивание стивидорных мощностей юга — важное направление интеграции в мировую торговлю и отчасти геополитический интерес.

Председатель подкомитета по транспорту и логистике комитета по международному сотрудничеству РСПП Олег Дунаев считает, что проект органично дополнил традиционные международные угольные цепочки России на востоке и северо-западе страны. По его словам, отечественные промышленники получили новый экспортный канал с эффективной перевалочной инфраструктурой и возможностью фрахта судов типа Capesize. Кроме того, это доступ к рынкам Китая, Пакистана, Индии и Турции — они показывают впечатляющую динамику потребления угля на фоне декларируемого Западом, но плохо прогнозируемого перехода к углеродной нейтральности.

«Важно и то, что новый логистический путь через Тамань снижает давление на транспортную инфраструктуру на востоке страны, дает возможность производителям отгружать больше угля, особенно в текущий период высоких цен», — пояснил Дунаев.

Увеличивать объемы

Объемы перевалки грузов через порт Тамань растут рекордными темпами: по итогам девяти месяцев 2021-го перевалка навалочных грузов выросла в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В составе кластера ОТЭКО помимо навалочного терминала действует перегрузочный комплекс нефти, нефтепродуктов и сжиженных углеводородных газов мощностью 20 млн т в год. Ожидается, что общий объем перевалки в 2021 году превысит 30 млн т.

Порт Тамань в последние годы получает всё большее значение как транспортный хаб для экспорта российского угля, включая высокомаржинальный антрацит. По сути, возможности порта как новых транспортных ворот страны ограничены только пропускной способностью Босфорского пролива.

С одной стороны, по нему могут пройти даже сухогрузные балкеры класса Capesize. Они так называются (от англ. cape — мыс, size — размер), потому что слишком велики для прохождения Панамского и Суэцкого каналов и вынуждены строить маршрут через мыс Игольный на юге Африки и мыс Горн в Южной Америке. С другой стороны, через Босфор могут пройти суда водоизмещением до 220 тыс. т, а самые большие сухогрузы Capesize достигают 400 тыс. т. Возможно, ситуация изменится, если Турция построит канал в обход Босфора — об этих планах говорил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.