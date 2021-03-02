Зайти в экспорт: Россия увеличит поставки угля на Восток

России необходимо перенаправить экспортные потоки угля на Восток в связи со снижением спроса со стороны государств Евросоюза — наиболее перспективным партнером может стать Китай, рассказали «Известиям» аналитики рынка, комментируя совещание по вопросам развития угольной отрасли. 2 марта его провел Владимир Путин. Он, в частности, призвал к 2024 году на треть увеличить перевозки угля на восточном направлении. По словам президента, в целом в странах Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) есть дополнительная потребность в этом природном ресурсе, и ее могли бы покрыть российские компании. На встрече, которая практически полностью прошла в закрытом режиме, обсуждался и вопрос диверсификации экономик угледобывающих субъектов РФ.

Добыча на перспективу

Угольная промышленность остается одной из ключевых отраслей для российской экономики. С 2017-го добыча этого полезного ископаемого стабильно превышает 400 млн т в год, сообщил Владимир Путин. Из них больше половины поставляется за границу: за последние восемь лет объем экспорта вырос более чем на треть, подчеркнул президент. Сейчас основной сбыт угля приходится на страны АТР — в прошлом году им было поставлено 122 млн т.

— При этом в АТР есть и дополнительная потребность, которую могли бы покрыть российские компании, — уверен Владимир Путин. — И важно не упустить этот момент; гибко используя логистические возможности нашей транспортной системы, нарастить экспортный потенциал отечественной угольной промышленности. А это, подчеркну, означает новые рабочие места, рост доходов людей, занятых в этой отрасли и транспортном комплексе России.

Глава государства призвал к 2024 году увеличить перевозки угля на восточном направлении как минимум на 30%. Сейчас уже реализуются планы по развитию Восточного полигона железных дорог, расширению пропускной способности БАМа и Транссиба, которые выходят на дальневосточные морские порты, напомнил он. Президент поручил правительству строго зафиксировать этапы работ на Байкало-Амурской и Транссибирской магистралях до 2024 года. Он также потребовал до 1 июля обеспечить заключение соглашений между РЖД и угольными компаниями по Восточному полигону.

Зайти в экспорт3 Президент РФ Владимир Путин во время совещания по вопросам развития угольной отрасли, 2 марта 2021 года Фото: пресс-служба администрации президента РФ/kremlin.ru

Кроме того, Владимир Путин попросил уделить особое внимание экспортному потенциалу Кузбасса — крупнейшего угледобывающего региона России и мира, который обеспечивает почти 60% всей этой продукции в РФ.

Как отметила в беседе с «Известиями» старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова, Россия занимает третье место в мире по объемам поставок угля, уступая Индонезии и Австралии. Однако это не привлекает в инфраструктуру отрасли свежих денег, и со временем может снизить эффективность работы сектора, добавила эксперт.

— По сути, сегодня российская угольная отрасль работает на грани своих возможностей, имея при этом массу заказчиков внутри РФ и за рубежом. Рынок сбыта угля регулярно расширяется. Например, тот же Китай с прошлого года увеличил импорт российского топлива на 30%, — заявила аналитик.

Угольщики на Дальнем Востоке, в Кузбассе и Якутии рады открывшимся возможностям, но производственные мощности и транспортная инфраструктура не позволяют обеспечить горнякам явный прорыв и сверхприбыль, отметила эксперт. А между тем, в ближайшие два-три года Россия могла бы продолжить увеличивать свою долю на китайском рынке, добавила она.

Новая реальность

Главным вызовом в ближайшие 10 лет для этой российской отрасли будет отказ ЕС от угольной генерации, считает заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.

— В первую очередь речь идет об отказе от закупок такими крупными потребителями как Германия и Польша. Это обуславливает необходимость перенаправить экспортные потоки на Восток, — объяснил эксперт.

Зайти в экспорт2 Строительные работы второй очереди Байкальского тоннеля на участке Байкало-Амурской магистрали Кунерма — Северобайкальск Фото: РИА Новости/Валерий Мельников

Для этого, по его мнению, уже сейчас необходимо предпринимать меры, связанные с железнодорожными перевозками. У части российских угольных месторождений, ориентированных на западного покупателя, плечо доставки на восточном направлении, в первую очередь в Китай, будет слишком длинным, сказал он.

По оценкам эксперта, спрос на уголь в АТР будет расти. В первую очередь, в Китае, который потребляет 52% всего угля на планете, отметил Александр Фролов.

— КНР реализует программу модернизации угольных электростанций (ЭС). Республика планирует закрыть около 10% устаревших ЭС, порядка 60% будут усовершенствованы. При этом Китай не отказывается от угольной генерации, — подчеркнул эксперт.

По словам Александра Фролова, у КНР есть сложности с внутренней добычей. Поэтому в ближайшие десятилетия может сложиться так, что Китай снизит удельное производство угля, но нарастит при этом ввоз и одновременно произведет перераспределение импортных потоков. Что может стать хорошей возможностью для России, заключил аналитик.

Между тем, глава РФ признал, что на сегодня существуют разные экспертные точки зрения по поводу будущего мирового угольного рынка. Некоторые предполагают его существенное сжатие, в том числе из-за технологических изменений в мировом топливно-энергетическом комплексе и активного использования альтернативы. Однако недавний кризис в Техасе, вызванный аномальными морозами, которые вывели из строя ветряные электростанции, может внести свои коррективы, допустил президент.

— В любом случае нужно тщательно прорабатывать все возможные сценарии, чтобы гарантировать уверенное развитие наших угледобывающих регионов даже при снижении мирового спроса на уголь, при ухудшении глобальной конъюнктуры, — подчеркнул Владимир Путин.

Зайти в экспорт1 Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

В связи с этим важно задействовать экспортные доходы угольной отрасли для укрепления и диверсификации экономик угледобывающих регионов, считает он. При этом, кабмин должен определить целевые параметры, чтобы контролировать динамику занятости в таких субъектах. По мнению президента, нужно добиться опережающего развития других секторов промышленности и сферы услуг, чтобы жизнь людей не была критически завязана лишь на одну отрасль.

Владимир Путин поставил задачу до конца марта утвердить программу социально-экономического развития Кемеровской области, которая должна включать инвестиции в транспортную, коммунальную и туристическую инфраструктуру региона. По словам президента, надо построить автодорожный обход Кемерово и заняться развитием горнолыжного курорта Шерегеш, а также строительством социальных объектов, которое было отложено из-за пандемии коронавируса. На второй план, однако, нельзя отодвигать и заботу об окружающей среде. Улучшение экологической ситуации в районах добычи и перевалки угля — важнейшая задача для РФ, подчеркнул президент.