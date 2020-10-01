Поставка на понижение: целевой объем промышленного экспорта сократят

Правительство снижает целевые показатели уже по второму нацпроекту. После сокращения ориентира по числу занятых в малом и среднем бизнесе кабмин уменьшил планку по объему поставок промышленной продукции из России — одному из ключевых показателей нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». К 2024 году он должен будет достигнуть $146 млрд — то есть на $59 млрд меньше изначально запланированного уровня. Это следует из обновленного паспорта федерального проекта «Промышленный экспорт», который есть в распоряжении «Известий». С учетом внешних условий даже $146 млрд выступают излишне амбициозной задачей, считают эксперты. При этом власти собираются урезать и финансирование федпроекта — с 423 млрд рублей до 299 млрд.

Снизить всё

В июле Владимир Путин поручил кабмину в течение трех месяцев скорректировать целевые показатели нацпроектов в связи с пандемией, продлив срок их реализации до 2030 года. «Известия» выяснили, как трансформируется программа по поддержке промышленного экспорта, которая входит в нацпроект по международной кооперации.

Согласно обновленному паспорту федерального проекта, правительство изменило цель по объему экспорта промышленных товаров. Так, в 2021 году поставки в денежном выражении должны достигнуть $126 млрд, в 2022-м — $130 млрд, в 2023-м — $136 млрд, а в 2024-м — $146 млрд. При этом изначально предполагалось, что в 2024 году объем экспорта промышленных товаров составит $205 млрд.

Снизится также и эффективность государственных мер поддержки индустриальных поставок. Предполагается, что в следующем году минимальный прирост объема экспорта на рубль бюджетных средств составит 4 рубля, а к 2024 году увеличится до 9. В изначальном паспорте федпроекта KPI по эффективности был почти в два раза выше: планировалось, что рубль господдержки принесет 16 рублей прироста поставок.

Власти собираются урезать и финансирование федпроекта — с 423 млрд рублей до 299 млрд за четыре года. Однако планы по стоимостному объему поддержанной государством продукции остаются амбициозными: к 2024 году господдержка должна охватить товары суммой более 5 трлн рублей.

В частности, паспорт федпроекта включает в себя такие меры, как поддержка организаций, реализующих программы повышения конкурентоспособности, льготные кредиты по экспортным контрактам, помощь в производстве высокотехнологичных товаров, возмещение затрат компаний на регистрацию за границей объектов интеллектуальной собственности. Вместе с тем будут снижены затраты фирм на сертификацию товаров на внешних рынках, логистику и продвижение за рубежом.

Справка «Известий» Несырьевой промышленный экспорт включает в себя продукцию химической промышленности, машиностроения, а также обработанный камень, чугун и сталь, изделия из никеля, свинца, алюминия и т.д.

Сокращение ради роста

Все корректировки национального проекта по международной кооперации направлены на то, чтобы обеспечить рост совокупного экспорта несырьевых неэнергетических товаров на 70% к 2030 году по сравнению с показателем 2020-го, сообщили «Известиям» в Минпромторге. Такую цель ранее поставил Владимир Путин, упразднив целевой показатель по достижению объема несырьевого экспорта в размере $250 млрд в год.

При этом «Международная кооперация и экспорт» не единственный нацпроект, ключевые задачи которого планируется облегчить. Как ранее писали «Известия», эта участь постигнет и программу по поддержке малого и среднего бизнеса.

Обновленная структура национального проекта позволит сконцентрировать ресурсы на наиболее востребованных и эффективных механизмах поддержки и заполнить пробелы в системе развития экспорта, уверены в Минпромторге. Кроме того, нововведения обеспечат устойчивость российских поставщиков в условиях высокой турбулентности на внешних рынках.

— С 2021 года планируется запуск новых инструментов поддержки экспорта, таких как послепродажное обслуживание для высокотехнологичной продукции, гарантия обратного выкупа для производителей спецтехники и оборудования, а также продвижение отечественных товаров на международных торговых площадках (маркетплейсах), — рассказали там.

Какой объем промышленной продукции был поставлен за рубеж по состоянию на сентябрь 2020 года, в ведомстве не уточнили.

Слишком амбициозно

Увеличение объемов несырьевого промышленного экспорта до $146 млрд все равно выглядит очень амбициозной задачей, отметил аналитик «Фридом Финанс» Евгений Миронюк. Ведь несырьевые неэнергетические поставки в целом стагнируют относительно прошлого года: по данным РЭЦ, за шесть месяцев 2020-го они составили $69,7 млрд, что примерно соответствует показателю 2019-го.

При этом предпосылок к росту пока нет: на фоне пандемии сильно изменится динамика ВВП внешнеторговых партнеров России, а значит, снизится спрос на импортные товары. По прогнозу МВФ, мировой валовой продукт упадет на 4,9% в этом году и вырастет на 5,4% в 2021-м, напомнил Евгений Миронюк. Таким образом, в 2022 году экономика лишь восстановится к уровню 2019 года. Корректировка целевых показателей и финансирования федпроекта выглядят оправданными в этих условиях, отметил эксперт.

План правительства по объему промышленного экспорта обоснованно скорректирован в сторону понижения, согласился эксперт «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер. Неопределенность масштабов распространения инфекции и времени восстановления мировых экономик от коронакризиса накладывают большой негативный отпечаток на прогнозируемые макропоказатели. По итогам 2020 года весь несырьевой неэнергетический экспорт, скорее всего, удержится выше $100 млрд, но точно не превысит прошлогоднего результата в $154,5 млрд, резюмировал эксперт.