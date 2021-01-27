Угольная завеса: в России предлагают ввести новые правила перевалки

В России предлагают ввести новые требования перевалки угля в портах. Если они будут приняты, единый стандарт экологической безопасности обяжет стивидоров устанавливать пылезащитное оборудование. Конкретные требования будут зависеть от грузопотока предприятий, их специализации и близости к населенным пунктам. Законопроект представят 28 января в ТПП РФ, затем его планируют направить на рассмотрение в федеральные ведомства. Экологи считают меру необходимой для решения проблемы загрязнения атмосферы портовых городов. По оценкам экспертов, на модернизацию портов по всей России потребуется 30 млрд рублей.

Зеленая инициатива

28 января Ассоциация разработчиков природоохранных технологий и экологических инициатив представит в комитете Торгово-промышленной палаты РФ по природопользованию и экологии законопроект «Об экологически безопасной перевалке угля в морских портах». Он предлагает новые требования к работе стивидоров. После обсуждения в ТПП законопроект направят на рассмотрение в федеральные ведомства. Об этом сообщил «Известиям» гендиректор ассоциации, и.о. председателя общественного совета при Минприроды Александр Закондырин.

По его словам, сегодня обязанность стивидоров по внедрению технологий экологически безопасной перевалки угля не закреплена на федеральном уровне, отсутствует единый понятийный аппарат для определения такой перевалки. Законопроект должен защитить граждан от угольной пыли, отметил Александр Закондырин.

По документу стивидоры будут обязаны высаживать защитные лесные насаждения, устанавливать системы пылеподавления пеной на конвейерах, локальные ветрозащитные конструкции и ветрозащитные экраны терминалов. Точный набор требований зависит от грузооборота компании и характеристик порта.

Угольная завеса Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев

Документ предусматривает градацию стивидоров по объему грузооборота: до 1 млн т угля в год, от 1 до 10 млн т и более 10 млн т. Также проект предлагает учитывать, специализируется ли порт исключительно на перевалке угля или же через него идут другие товары. На требования к порту будет влиять и расстояние до населенных пунктов.

Минприроды поддерживает любые инициативы касательно совершенствования требований к охране окружающей среды, сказали «Известиям» в ведомстве. Там отметили, что проблема загрязнения атмосферного воздуха угольной пылью при перегрузке породы в морских портах обострилась с 2016 года. Тогда в Минприроды и Росприроднадзор начали поступать многочисленные обращения граждан на неблагоприятную обстановку в портовых городах.

В 2017 году во время прямой линии с президентом России Владимиром Путиным мальчик из Находки пожаловался на невыносимую концентрацию угольной пыли в городе. Глава государства дал несколько поручений по нормализации экологической обстановки в портовых городах. Власти Приморья начали заключать соглашения с местными стивидорными компаниями, которые обязывали бизнес предотвращать загрязнение воздуха и акваторий.

Также в 2017 году власти выпустили справочник наилучших доступных технологий (НДТ), в котором описаны методы защищенной перевалки сыпучих грузов. Документ не обязывает предприятия следовать рекомендациям на федеральном уровне. Крупные компании внедряют новые технологии, небольшие нередко их игнорируют, отметил Александр Закондырин.

Угольная завеса Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев

Выбор конкретной технологии и оборудования, в большинстве случаев дорогостоящего, сегодня предоставлен самим стивидорным компаниям, и, ожидаемо, они не всегда готовы идти на большие затраты, отметила член общественного совета при Росгидромете Зоя Шаргатова.

В интересах граждан

Сегодня перевалкой угля в России занимаются порядка 60 компаний-стивидоров почти в 30 морских портах. Не меньше трети фирм специализируются на перевалке угля, сообщил «Известиям» аналитик ГК «Финам» Алексей Калачев. Порты для перевалки угля находятся в Приморском, Камчатском, Хабаровском и Краснодарском краях, в Ростовской, Калининградской, Архангельской, Ленинградской и Мурманской областях, в Чукотской АО, Ненецком АО и в Санкт-Петербурге.

В первую очередь проблема загрязнения угольной пылью касается портовых городов Дальнего Востока, отметил председатель комитета ТПП РФ по природопользованию и экологии Сергей Алексеев. Среди них — Находка, Советская Гавань, Ванино, Мурманск. Зачастую в границах санитарно-защитных зон угольных терминалов живут люди, добавил эксперт.

Граждане просят власти прекратить деятельность стивидорных компаний, работающих в границах населенных пунктов, отметила председатель комиссии по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты РФ Елена Шаройкина.

Угольная завеса Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Зачастую людям приходится ежедневно мыть квартиры: угольная пыль оседает внутри помещений, а зимой снег принимает черный оттенок, рассказывали «Известиям» жители Находки. Врачи предупреждают: пыль не выводится из легких, оседает в них и при длительном воздействии приводит к поражению легких.

Экономический аспект

В зависимости от перевалочных мощностей терминала затраты портов на пылеподавление могут составлять 0,5–2 млрд рублей, а иногда и больше, оценил Алексей Калачев. В целом по стране программа может стоить от 15 до 30 млрд рублей, заключил эксперт.

В АО «Находкинский МТП» сообщили «Известиям», что предприятие уже реализовало практически все предложенные в справочнике НДТ меры, и инициатива экологов не помешает компании остаться в рамках планируемого бюджета и экологической стратегии.

«Терминал Астафьева» в последние годы также внедрял НДТ, чтобы обеспечить экологическую безопасность перевалки угля, сказал «Известиям» генеральный директор стивидора Руслан Кондратов. По его словам, введение четко сформулированных норм на федеральном уровне позволит компаниям ясно представлять, какие технологические задачи перед ними стоят, добавил он. Но стоит оценить особенности каждого предприятия и его воздействия на окружающую среду: издержки переоборудования могут быть чувствительны для небольших компаний, считает специалист.

Угольная завеса Фото: РИА Новости/Денис Петров

В Минтрансе сказали «Известиям», что сегодня уже создана необходимая и достаточная нормативно-правовая база в части минимизации негативного воздействия на окружающую среду при перевалке угля.

— Выполнение операторами морских терминалов обязательных требований, а также усиление контроля за их соблюдением со стороны контрольно-надзорных органов позволили обеспечить необходимый уровень экологической безопасности, — заключили в ведомстве.

В Росприроднадзоре на момент публикации на запрос «Известий» не ответили.