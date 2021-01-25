Витает в воздухе: почему в Сибири всё чаще вводят режим «черного неба»

В трех городах Кемеровской области 24 января в очередной раз ввели режим «черного неба». Ранее неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) с повышением уровня загрязнения атмосферы объявлялись здесь в ноябре и декабре 2020 года. 25 января НМУ зафиксировали в Новосибирске и Алтайском крае. Опрошенные «Известями» эксперты убеждены, что основные причины этого явления — природно-ландшафтные и связанные с деятельностью людей. Причем и природные, и антропогенные продолжают усиливаться. Загрязненный воздух может привести к большей уязвимости организма перед пневмонией и COVID-19, отмечают специалисты. Решить проблему можно было бы с помощью газификации зданий, но для этого потребуется преодолеть угольное лобби.

Регулярное явление

В трех городах Кемеровской области в очередной раз ввели режим «черного неба». Об этом 25 января сообщило министерство природных ресурсов и экологии Кузбасса. Режим НМУ — не редкость в Сибири. В частности, он действовал в ноябре 2020 в Кемерово, Новокузнецке и Прокопьевске. Тогда смог в этих городах стоял около двух недель. Позднее, в конце декабря, НМУ были зафиксированы в Новокузнецке.

В воскресенье режим «черного неба» снова был введен в в Кемерово, Новокузнецке и Прокопьевске. Из-за него предприятиям было рекомендовано сократить выбросы в атмосферу, а жителям по возможности не выходить на улицу и не пользоваться личным транспортом.

Витает в воздухе Вид Новосибирска Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

В понедельник 25 января, стало известно, что режим «черного неба» более чем на сутки объявили в Новосибирске, а также в Барнауле и Бийске (Алтайский край).

«Ожидаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе первой степени опасности», — сообщается на сайте Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

НМУ говорят о том, что в атмосфере скопилось слишком много вредных веществ, опасных для здоровья человека, рассказал «Известиям» житель Новокузнецка экоактивист Дмитрий Миропольцев.

— У нас просто выпадает черный снег, дышать становиться сложно и пахнет гарью. Хоть я и живу в стороне от города, смог до меня всё равно долетает, — отметил местный житель. — Иногда он настолько сильный, что лучше не выходить из дома. Да и на машине порой невозможно проехать к Новокузнецку: автомобильные фильтры не спасают. К сожалению, это явление происходит регулярно. А сейчас стало захватывать всё больше территорий.

Черный уголь — «черное небо»

Причин у аномалии несколько, но все их можно разделить на две группы: природные и связанные с деятельностью людей, отметили опрошенные «Известями» эксперты.

НПУ периодически появляются во всех промышленных городах России, рассказал исполнительный директор федеральной экологической платформы «Российские Зеленые» Сергей Шахматов.

— Большей частью это происходит в Сибири, поскольку для зимнего сезона в данной зоне характерна низкая температура, а также большинство городов находится в акватории рек и природно-ландшафтных котловинах, — сообщил эксперт. — В таких районах часто наблюдается инверсия температур: воздух внизу становится теплее воздуха сверху. Соответственно, холодные массы сверху захлопывают массы снизу. И образуется эффект «закрытой кастрюли»: в приземном слое начинает копиться концентрация загрязняющих веществ. Один из ярких примеров — Красноярск, в котором тоже нередко вводят режим «черного неба».

Витает в воздухе Дым от трубы ТЭЦ Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Всё это еще усиливается маловетрием. В Центральной и Восточной Сибири, по оценкам климатологов, годовая скорость ветра сегодня падает, а это означает, что неблагоприятных дней станет больше.

— Помимо этого, есть и антропогенные причины. Это уже вопрос к тем типам и видам источников загрязнения, которые есть в населенном пункте: котельным и ТЭЦ, а также промышленным предприятиям, частным домам с печным отоплением, автотранспорту и так далее, — считает Сергей Шахматов.

Красноярск, Новосибирск, Кемерово, Новокузнецк являются лидерами в Сибири по числу дней в режиме «черного неба». Основная антропогенная причина этого — сжигание угля, объясняет координатор программы экологизации промышленности Центра охраны дикой природы Игорь Шкрадюк. Углем топят в личных домохозяйствах, небольших котельных и больших ТЭЦ. При его сжигании в воздух попадает огромное количество мелких частиц сажи, а также бензапирен, которые очень опасны для легких. Частицы сажи размером 10 и 2,5 микрон, проникая в легкие, могут вызвать силикоз (профессиональное заболевание, обусловленное вдыханием пыли, содержащей свободный диоксид кремния. — «Известия») и рак, а также способствовать большей уязвимости организма перед пневмонией и COVID-19.

— Застаивающийся над поверхностью земли дым и приводит к режиму «черного неба», — пояснил эксперт.

НМУ означают, что промышленным предприятиям города рекомендуется снизить количество вредных выбросов. Правда, кардинально это ситуацию не меняет. Не все производства исполняют эти требования. Фильтры на них зачастую не работают или их не включают из экономии , рассказал «Известям» Дмитрий Миропольцев.

Витает в воздухе Фото: РИА Новости/Александр Кряжев



— К тому же значительную долю смога дают коптильни на предприятиях малого бизнеса и муниципальных учреждений. Еще часть загрязнений происходит из-за частных хозяйств, которые также используют уголь ввиду отсутствия центрального отопления, — отметил он.

Как рассказал «Известиям» региональный координатор в Кузбассе российской экологической группы «Экозащита!» Антон Лементуев, в городах Кемеровской области Киселевске и Прокопьевске вообще нет заводов, выбрасывающих тонны вредных веществ. Однако режим «черного неба» вводится там регулярно.

Перевод на газ

Заметно снизить уровень загрязнения атмосферы мог бы перевод городов на отопление с помощью природного газа. Но в Сибири традиционно продолжают жечь уголь. Сложившийся статус-кво поддерживает сильное угольное лобби. Чтобы его преодолеть, нужна политическая воля, уверен Игорь Шкрадюк.

Еще одним полезным решением может быть перевод частных домов и мелких предприятий на центральное отопление, соглашается Дмитрий Миропольцев.

— Это поможет изменить ситуацию, так как крупные ТЭЦ имеют системы газоочистки и выбрасывают дым через высокие трубы. Высота их дымоотводных сооружений позволяет доставлять загрязняющие вещества в те слои атмосферы, где они рассеиваются, — отметил Игорь Шкрадюк.

Витает в воздухе Фото: Depositphotos



Большие ТЭЦ уже начали присоединять теплосети, чтобы закрыть множество угольных котельных, отапливающих один или несколько домов, разъяснил он. Это необходимо, так как на мелких объектах не устанавливали систем газоочистки и автоматического регулирования коэффициента избытка воздуха. Поэтому из труб часто валит густой черный дым.

«Известия» направили запрос в Росприроднадзор с просьбой уточнить, как осуществляется контроль за выбросами в атмосферу предприятия.