Вздохнут свободно: cписок «грязных» городов России хотят удвоить

Список «грязных» городов России, получающих дотации на улучшение экологии, предлагают увеличить вдвое. Речь идет о включении новых населенных пунктов в федеральный проект «Чистый воздух», по которому предусмотрено 500 млрд рублей на обновление транспорта и модернизацию производства. Сейчас в программе 12 городов, но еще в 15 сегодня особенно острая экологическая ситуация, рассказали «Известиям» в общественных советах при Минприроды, Росприроднадзоре и Росгидромете. Экологи предлагают включить в проект в том числе Иркутск, Абакан, Свирск, Южно-Сахалинск. Некоторые города, напротив, могут исключить из программы: в Медногорске, Липецке и Череповце состояние атмосферы уже в норме и они не нуждаются в дотациях, считают эксперты.

Федеральный масштаб

Экологи общественных советов при Минприроды, Росприроднадзоре и Росгидромете предлагают пересмотреть список участников федерального проекта «Чистый воздух», расширив его вдвое. Доклад с такой инициативой специалисты озвучат 15 октября на заседании рабочей группы общественного совета при Минприроды. Об этом «Известиям» рассказали в общественных советах при ведомствах.

ФП «Чистый воздух» — часть нацпроекта «Экология». Указ о нем президент Владимир Путин подписал в 2018 году после того, как стала очевидна острая проблема загрязнения атмосферы городов. Цель федерального проекта — снижение совокупного объема выбросов на 22% к 2024 году относительно уровня на 31 декабря 2017-го. Документ предусматривает модернизацию транспорта и производства. На реализацию проекта выделено около 500 млрд рублей. Сумма распределяется между 12 городами-участниками. Это Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Чита.

Вздохнут свободно Озеро с высоким содержанием фенола в микрорайоне Кирзавод в центре Улан-Удэ Фото: ТАСС/Андрей Огородник

Есть города, где ситуация с загрязнением воздуха значительно хуже, поэтому список должен быть пересмотрен, сказал «Известиям» и.о. председателя общественного совета при Минприроды Александр Закондырин. Только в пяти населенных пунктах, где реализуется проект, высокий и очень высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха, указал он. Большая часть таких городов в программу не включена, подчеркнул эколог.

По данным Росгидромета, высокая степень загрязнения атмосферы наблюдается в Абакане, Зиме, Кызыле, Лесосибирске, Минусинске, Свирске, Усолье-Сибирском, Черемхово, Селенгинске, Шелехове, Южно-Сахалинске, Улан-Удэ и Иркутске. Эти города, по мнению экологов, следует в первую очередь добавить в список участников проекта «Чистый воздух».

В них проблема с загрязнением атмосферы требует государственного вмешательства, отметил заместитель председателя общественного совета при Росприроднадзоре Андрей Нагибин.

— Например, по подсчетам Росгидромета, в Иркутской области более 70% населения подвержены воздействию опасных веществ в воздухе. Там широко представлена угольная промышленность. Но источники загрязнения в регионах могут быть разными, — сказал он.

Вздохнут свободно Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Атмосфера «грязных» городов нередко страдает также из-за металлургического производства, нефтедобычи и автотранспорта, добавил эксперт.

Расширение списка участников ФП «Чистый воздух» может быть целесообразным, однако сначала стоит решить уже поставленные проектом задачи, сказал «Известиям» председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

— Главное, чтобы в 12 городах, которые сейчас есть в списке, проект не был сорван, а такие риски есть. На сегодня регионы из федеральных средств не получили ни копейки, проект реализовывался на местах своими силами. Города-участники могут не получить эти средства и в 2021 году, — заметил парламентарий.

Для того чтобы деньги дошли до регионов, должны быть составлены региональные планы с учетом квот на выбросы предприятий, считает депутат. А это будет возможно лишь после подготовки сводных расчетов Минприроды, которые до сих пор не готовы.

Выполнили и перевыполнили

В списке городов «Чистого воздуха» есть и те, где ситуация с атмосферой уже пришла в норму и они более не нуждаются в дотациях, утверждает Александр Закондырин.

Вздохнут свободно Новолипецкий металлургический комбинат Фото: РИА Новости/Юрий Абрамочкин

— По данным Росгидромета, в Медногорске, Липецке и Череповце низкий уровень загрязнения воздуха, и их необходимо исключить из проекта, — отметил он.

Объем валовых выбросов в Медногорске, где расположен Медногорский медно-серный комбинат, на 2017 год оценивался в 7,3 тыс. т загрязняющих веществ. А уже в 2019-м показатель опустился до 6,7 тыс. т, следует из доклада Оренбургской области. Общие затраты на техперевооружение и выполнение природоохранных мероприятий на комбинате составили 4 млрд рублей за 2014–2019 годы.

Липецк в докладе экологов приводится как пример крупного города с тяжелой промышленностью, сумевший снизить показатели загрязнения атмосферы. За последние 17 лет качество воздуха в городе кардинально улучшилось, а валовые выбросы сократились на 22%. Новолипецкий меткомбинат (НЛМК) как одно из ключевых предприятий достиг российского уровня наилучших доступных технологий (НДТ) по удельным выбросам, а к 2022 году планирует выйти на уровень НДТ ЕС.

Индекс загрязнения атмосферы (ИЗА) в Череповце снизился с 15 (очень высокого) в 2004 году до 3,03 (низкого) в 2019-м. Череповецкий меткомбинат вложил в воздухоохранные мероприятия 13,1 млрд рублей в 2004–2019 годах и при наращивании производства добился снижения валовых выбросов с 338,7 тыс. т в 2004 году до 273,6 тыс. т в 2019-м.

Вздохнут свободно Череповецкий металлургический комбинат Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Даже при снижении выбросов в определенных городах преждевременно делать выводы об исключении кого-то из проекта, считает министр экологии Челябинской области Сергей Лихачев.

— Сначала следует убедиться в устойчивости тенденции, а также более основательно рассмотреть состояние атмосферы городов. Например, ИЗА учитывает далеко не все вредные вещества, выделяемые при производстве. К тому же на состояние воздуха может оказывать влияние и такой фактор, как запыление, — сказал он «Известиям».

Критерии оценки

Помимо изменений списка участников проекта стоит скорректировать и критерии оценки состояния атмосферы в городах, отметила член общественного совета при Росгидромете Зоя Шаргатова.

— Необходимо пересмотреть подход к оценке эффективности проекта «Чистый воздух», вести расчет не по валовым выбросам, а по маркерным веществам 1–2 класса опасности, — сказала она «Известиям».

Вздохнут свободно Фото: ТАСС/Артем Геодакян

К маркерным веществам этих классов относятся ртуть, свинец, хром, бензпирен и другие. Они оказывают большее негативное воздействие на здоровье, нежели углекислый газ, вплоть до повышения риска возникновения онкологических заболеваний, отметила эколог.

Новая методика расчета должна быть введена не вместо прежней, а дополнительно к ней, считает главный научный сотрудник Института физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН Александр Гинзбург.

— Учитывать выбросы особо вредных веществ, безусловно, важно. Однако отказываться от учета совокупного валового объема выбросов не следует, — отметил эксперт.

«Известия» направили запросы в Минприроды, Росприроднадзор и Росгидромет. Там на момент публикации не ответили.