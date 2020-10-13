Трубы не горят: немцы оценили опасность сжиженного газа для экологии

Сжиженный природный газ (СПГ), добытый при помощи фрекинга, так же вреден для климата, как и уголь. К такому выводу пришли в министерстве охраны окружающей среды Германии. В ведомстве отметили, что по сравнению с СПГ природный газ, поставляемый по трубопроводам, наносит меньший вред окружающей среде. Почему Германия, в свое время отказавшаяся от атомной энергетики в пользу экологии, готова закупать СПГ — в материале «Известий».

Не всякий газ одинаково полезен

«Правительство Германии считает сжиженный природный газ (СПГ), добытый при помощи спорной технологии гидравлического разрыва пласта (фрекинга), таким же вредным для климата, как и уголь», — об этом говорится в ответе министерства охраны окружающей среды ФРГ на запрос партии «зеленых».

В ведомстве отметили, что сжиженный газ наносит гораздо больший вред окружающей среде, чем поставляемый по трубопроводам газ. В целом в министерстве полагают, что природный газ во время переходного периода может заменить уголь и нефть. Однако при оценке ущерба для экологии следует учитывать выбросы в атмосферу при добыче и транспортировке. В то же время использование сланцевого газа, даже если его добывать на территории Германии, «не имеет положительного эффекта для достижения целей, которые ставит перед собой ФРГ в области охраны климата».

Трубы не горят Фото: РИА Новости/Александр Кондратюк

Технику фрекинга резко критикуют экологи и экологические активисты. Этот метод предполагает закачку смеси из воды, песка и химических веществ под давлением на большую глубину. В результате происходит разрыв твердых пород, преимущественно газоносных сланцев. При этом природный газ высвобождается из плотной породы и начинает поступать на поверхность. Специалисты уверены, что из-за фрекинга велика вероятность возникновения землетрясений в регионе, а также может произойти заражение воды ядовитыми химическими соединениями.

Некоторые страны уже отказались от добычи газа с применением спорной технологии гидравлического разрыва пласта. Так, в конце прошлого года такое решение приняли власти Великобритании. Изначально правительство премьер-министра Бориса Джонсона поддерживало фрекинг при добыче ресурсов, стремясь снизить зависимость страны от импорта газа, однако впоследствии было вынуждено передумать. К такому выводу власти пришли после того, как на севере Англии зафиксировали подземные толчки. Как раз в этом регионе энергетическая компания Cuadrilla вела работы по добыче сланцевого газа.

Молчат и строят

На этот раз ответ министерства охраны окружающей среды ФРГ на запрос «зеленых» стал поводом для критики немецких политиков в адрес этой партии. Так, «зеленые» требует от правительства страны свернуть строительство газопровода «Северный поток – 2», утверждая, что он может нанести непоправимый вред экологии. «Получается, что вы выступаете лоббистами дорогого и грязного газа из США, полученного в результате гидравлического разрыва пласта», — уверен председатель фракции Левой партии в бундестаге Дитмар Барч.

Многие также упрекнули «зеленых» в двойных стандартах. В 2011 году, после катастрофы на японской АЭС «Фукусима-1», представители партии устраивали протесты, требуя от правительства Ангелы Меркель отказаться от ввода в эксплуатацию новых АЭС и остановить уже работающие. В результате канцлер решила полностью отказаться от ядерной энергии — в июле 2015 года в Германии отключили от сети атомную электростанцию в баварском Графенрайнфельде. Реактор был в эксплуатации 33 года — и чисто с технической точки зрения мог бы вырабатывать электроэнергию еще два десятилетия.

Трубы не горят Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

Однако сейчас, несмотря на заявления экологов, «зеленые» молчат, а правительство страны собирается расширить закупки сжиженного газа у США и строит для этого четыре новых терминала — в Брунсбюттеле, Штаде, Вильгельмсхафене и Ростоке. Их планируют завершить к 2023 году.

Против строительства СПГ-терминалов выступает немецкая ассоциация по защите окружающей среды Deutsche Umwelthilfe. По их данным, при добыче и переработке, а также перегоне в жидкое состояние и транспортировке СПГ высвобождается большое количество метана. А это намного опаснее для атмосферы в плане усугубления парникового эффекта, чем выбросы углекислого газа. К тому же необходимо много энергии, для того чтобы постоянно поддерживать газ в сильно охлажденном состоянии. «Бундестаг поручил провести научное исследование, в результате которого выяснилось, что даже при самых оптимистичных сценариях импорт СПГ приводит к намного более значительным выбросам парниковых газов, чем при самом пессимистичном сценарии — импорте газа из России», — сообщают немецкие СМИ.

Получается, что поставки трубного газа наносят намного меньше вреда климату, чем транспортировка сжиженного газа танкерами из США, Катара или других стран, приходит к выводу телеканал SWR.

Как отметил в беседе с «Известиями» ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин, немецкие власти обеспокоены вопросами экологии. Так, недавно в ФРГ объявили о постепенном отказе от угольной энергетики.

— Получается, что Германия закрывает собственные энергетические кластеры, но при этом немцы готовы вложить €1 млрд инвестиций в терминалы для приема американского СПГ. Здесь мы видим не вопрос экономической целесообразности или экологии, а вопрос политической конъюнктуры, — полагает эксперт.

Все несут ответственность

«Заявление министерства охраны окружающей среды сейчас особенно актуально. Страны-союзники, такие как США и Польша, призывают прекратить строительство газопровода «Северный поток – 2». Администрация США в то же время настаивает на том, чтобы Германия распахнула свои рынки для американского сжиженного газа, полученного путем фрекинга, который танкерами будут транспортировать через Атлантику», — пишет RedaktionsNetzwerk Deutschland.

Получается, что вокруг сжиженного газа разгорелся конфликт, в котором перемешаны экономические и экологические, но в первую очередь политические интересы. Существует точка зрения, согласно которой, решив покупать сжиженный газ, который значительно дороже трубопроводного, Германия идет на политические уступки США, чтобы «те взамен закрыли глаза на строительство «Северного потока – 2». «Так что в случае с четырьмя запланированными СПГ-терминалами на побережье Северного и Балтийского морей речь идет в первую очередь о большой политике, немного — о безопасности и надежности энергоснабжения и совершенно точно не об экологических преимуществах этого метода поставок», — отмечает в этой связи SWR.

Трубы не горят Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

В частности, решение Берлина закупать СПГ у США вызвало недовольство американской неправительственной организации Better Path Coalition, выступающей за чистую энергию в Пенсильвании, где метод ГРП активно применяется на месторождениях. Соучредитель НПО Карин Феридун уверена, что «существует коллективная ответственность за ущерб, нанесенный гидроразрывом». Она, в частности, призывает страны, покупающие у Вашингтона сжиженный природный газ, добытый методом фрекинга, задуматься над тем, какие глобальные климатические изменения это может повлечь. «Если говорить об изменении климата, то те вещи, которые происходят в Пенсильвании, не остаются только в Пенсильвании. Став клиентом [США], вы тоже начинаете нести ответственность. Это, безусловно, делает вас тоже соучастниками», — полагает она.

С ней согласны и другие американские аналитики в области энергетики, которые заявляют, что «если все запланированные проекты будут реализованы, то бурно развивающаяся отрасль сжиженного природного газа будет играть такую же большую роль в возникновении климатического кризиса, как и добыча угля».

Последствия добычи газа при помощи разрыва газоносного пласта не до конца ясны и исследованы, но при этом довольно опасны, считает генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов. «Многие ученые полагают, что существуют вполне конкретная угроза окружающей среды. При этом в долгосрочной перспективе. Можно с большей уверенностью говорить о том, что добыча естественного природного газа менее экологически опасна, чем добыча газа с помощью разрыва пласта», — рассказал эксперт «Известиям».