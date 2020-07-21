Парниковый аффект: Россия хочет зарабатывать на очищении атмосферы

Россия хочет продавать услуги по поглощению парниковых газов другим странам. Страна перевыполнила установленные до 2030 года требования Парижского соглашения по климату, поэтому может предложить платную помощь государствам — подписантам этого документа, сообщили «Известиям» в Минэнерго. В ведомстве считают, что в рамках соглашения должен быть налажен механизм торговли «единицами сокращения» CO2 между странами. Это позволит России взять на себя часть обязательств тех государств, которые не успевают выполнить нормы в установленные сроки, в обмен на финансовые преференции.

Перевыполнили норматив

Регулирование выбросов парниковых газов на рыночной основе предполагал принятый еще в 1997 году Киотский протокол. Присоединившиеся к нему страны взяли на себя обязательство с 2008 по 2012 год сократить выбросы СО2 в среднем на 5% по сравнению с уровнем 1990 года. Те, кто превышал свой лимит, могли докупить квоты. Или, наоборот, продать их другой стране, если выбросы от собственного производства были ниже нормы. Докупать или продавать можно было так называемые единицы сокращения выбросов (ЕСВ). 1 ЕСВ равнялась 1 т двуокиси углерода.

Парижское соглашение по климату, подписанное 12 декабря 2015 года (со стороны РФ — 22 апреля 2016 года), было принято взамен Киотского протокола. Оно предусматривает создание механизма торговли единицами сокращения CO2, однако он так и не был разработан. Цель соглашения — удержать рост глобальной средней температуры «намного ниже» 2 градусов по Цельсию и «приложить усилия» для ограничения роста температуры величиной 1,5 градуса. Оно также требует сокращения выбросов парниковых газов к 2030 году примерно на треть.

дым Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Однако, как объяснил «Известиям» старший научный сотрудник Института физико-химических и биологических проблем почвоведения РАН Глеб Краев, на данный момент далеко не всем странам удается соответствовать нормам.

При этом Россия уже выполнила взятые на себя обязательства по снижению объемов парниковых выбросов в рамках Парижского соглашения, сказали «Известиям» в Минэнерго. Страна установила для себя цель снизить к 2030 году выбросы до 70–75% от объемов 1990 года. При этом уровень выбросов парниковых газов России в 2017 году (последние данные, предоставленные ведомством) составил 2,35 млрд т CO2, то есть 69% от уровня 1990-го. Этот показатель был получен даже без учета поглощающей способности сектора лесного хозяйства. При ее учете выбросы в 2017 году составили 1,58 млрд т, или 50,7% от 1990-го.

По сути, это означает, что в ближайшие 10 лет мы можем не только не сокращать, но даже увеличить выбросы — примерно на 4%, или на 11% соответственно к уровню 2017 года, оставаясь при этом в рамках провозглашенных обязательств.

Немалую роль в относительно легком достижении Россией показателей Парижского соглашения стало закрытие заводов тяжелой промышленности в 90-е годы и, соответственно, сокращение загрязняющего атмосферу производства, отметил ученый-климатолог, руководитель Лаборатории глобальных проблем энергетики Владимир Клименко.

лес Фото: РИА Новости/Илья Наймушин

Важную роль играет и поглощающая способность российских лесов, отметили в Минэнерго. В России около 809 млн га лесов (примерно 20% мировых), и именно они являются главными поглотителями CO2 в атмосфере.

В ведомстве считают, что в интересах России сформировать в рамках Парижского соглашения такую систему, которая будет четко оценивать вклад наших лесов в поглощение мировых парниковых газов, а также предусматривать продажу подобной «услуги» другим странам.

— Для реализации целей Парижского соглашения статьей 6 предусмотрена возможность торговли единицами сокращения, — добавили в Минэнерго.

Правда, механизмы реализации такой торговли на международном уровне еще не выработаны, добавили в ведомстве.

Поэтому в Минэнерго призывают федеральные органы власти и экспертное сообщество приступить к серьезному рассмотрению этого вопроса. По мнению Глеба Краева, идея покупки у России квот могла бы заинтересовать такие страны, как Канада, Индия и Китай.

Механизм квотирования

По словам члена экспертного совета комитета ГД РФ по природным ресурсам и природопользованию Бориса Кокотова, таким механизмом могли бы стать введение специальных квот и возможность торговли ими — по опыту реализации Киотского протокола 1997 года.

— У России, которая за счет лесов поглощает большие объемы выбросов CO2, в этом плане есть уникальная возможность, — отметил он.

В рамках Киотского протокола отечественные предприятия также могли использовать углеродные единицы для проектов совместного осуществления, подчеркнул специалист. Для этого компании должны были заверять сокращение выбросов в комитете по надзору за совместным осуществлением при ООН, а позднее сертифицированные единицы продавались тем, кто со своими обязанностями не справлялся, объяснил эксперт.

Однако некоторые специалисты считают, что подобный механизм вряд ли будет реализован в рамках Парижского соглашения.

Главный научный сотрудник Центра по проблемам экологии и продуктивности лесов РАН Дмитрий Замолодчиков напомнил, что Парижское соглашение не предусматривает санкций для стран, не справляющихся с выполнением национальных вкладов.

— Даже если квоты на парниковые выбросы были бы введены, вряд ли кто-то начнет их покупать. Для остальных стран нет острой необходимости, так как обязательства Парижского соглашения добровольны, их несоблюдение не несет штрафов, — отметил он.

парник Фото: Depositphotos

Ведущий научный сотрудник Института глобального климата и экологии имени академика Ю.А. Израэля Владимир Коротков согласен: сегодня нет оснований ожидать, что другие страны будут готовы платить деньги за подавление парниковых газов в атмосфере. В рамках Парижского соглашения государства рассчитывают программы так, чтобы было возможно их выполнить своими силами. К тому же все обязательства добровольны, поэтому России не следует ожидать, что к ней придут легкие деньги от менее удачливых с точки зрения экологии стран. В связи с этим разработка механизмов торговли единицами поглощения CO2 может быть отложена на неопределенный срок, считает эксперт.

В Минэнерго же, напротив, отмечают большую актуальность таких нововведений.

— Особенно актуальной их разработка стала в свете обсуждаемого сейчас в Европейском союзе введения трансграничного углеродного налога, который грозит России немалыми убытками, — сказали в ведомстве.

Его ЕС может ввести для импортируемых «грязных» товаров, при производстве которых происходят большие выбросы углекислого газа в атмосферу. Параметры налога продолжают обсуждаться, но аналитики уже отметили, что особенно ощутимой мера станет для экспортеров нефти и газа на рынок ЕС.

В KPMG предположили, что при самом негативном сценарии налог для поставщиков из России может достичь €50,6 млрд до 2030 года. Это произойдет, если он будет введен уже в 2022 году и распространится не только на прямые, но и на косвенные выбросы CO2 (выбросы из источников, принадлежащих другим организациям, но так или иначе связанных с деятельностью экспортера).