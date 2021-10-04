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Загнали в уголь: самое «грязное» топливо оказалось в дефиците

Цены на ископаемое сырье достигли исторических максимумов, что позволит неплохо заработать России
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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Загнали в уголь: самое «грязное» топливо оказалось в дефиците
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2021-09-29 21:33:37
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Мировые цены на уголь в последнюю декаду сентября продолжили устанавливать рекорды, преодолев на сей раз отметку в $200 за т энергетического угля. Причиной стал более широкий энергокризис в мире, когда предложение на рынке оказалось неадекватно скорости восстановления экономики от вызванной эпидемией рецессии. Хотя уголь поспешили сбросить со счетов из-за усилий по декарбонизации мировой экономики, эксперты считают, что в ближайшее десятилетие уголь по-прежнему будет востребован, а цены на него, хотя и отступят с рекордных отметок, останутся выше докризисных. Подробности — в материале «Известий».

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Когда в марте 2020 года цены на энергетический уголь упали до минимума с начала XXI века — $35–40 за т, это как будто подтверждало тезисы оптимистов «зеленой» энергетики: уголь как самое грязное топливо уходит в прошлое. Благо, что еще в 2019 году, до кризиса, спрос на него снизился на 1,8%. В 2020-м падение закономерно продолжилось, составив 4%. Учитывая заметное увеличение в этот период генерации из возобновляемых источников и принятие разнообразных «зеленых курсов», основания у специалистов Международного энергетического агентства делать такие прогнозы были. Долгосрочные тренды тоже были на их стороне: за последние полвека доля угля в мировой электрогенерации снизилась с 50% до 30%, так что можно было ожидать, что вслед за относительными начнут падать и абсолютные результаты.

Реальность 2021 года оказалась несколько иной. С начала апреля цены на уголь начали расти почти без остановки и менее чем за полгода выросли более чем на 300%. Все рекорды остались далеко позади: на предыдущем пике в 2011 году цены выросли только до $130–140. Даже с поправкой на инфляцию эти показатели выглядят весьма скромно.

Загнали в уголь
Загнали в уголь: самое "грязное" топливо оказалось в дефиците
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев

Что произошло? Объективное желание многих стран избавиться от угольной генерации электроэнергии сохранилось, но столкнулось с невозможностью найти заменитель. Падение спроса на уголь в 2019 году происходило на фоне крайней дешевизны природного газа, который обеспечивает наилучший транзит к «безуглеродной» экономике. В этом году газ стал существенно дороже даже весной, что уж говорить про беспрецедентный скачок летом и осенью.

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Параллельно во многих странах (например, европейских) возобновляемые источники показали себя хуже ожидаемого из-за безветренной погоды. Холодная по меркам последних лет зима опустошила запасы энергоносителей, а эпидемия и слабые ожидания по поводу спроса привели к сокращению планов по добыче. А вот восстановление экономики неожиданно для всех оказалось весьма резвым, особенно в США и Азиатском регионе, и спрос на энергию превзошел все расчеты. Такая комбинация факторов преодолела все негативные тенденции и вызвала хаос на рынке энергоносителей, где «грязный» уголь практически не отстал от «чистого» газа.

Особенно жесткая ситуация сложилась в Китае, где помимо общемировых проблем обнаружились и сугубо местные. Во многом власти КНР сами разогнали дефицит и цены. Во-первых, еще в прошлом году они объявили бойкот поставкам угля из Австралии, а во-вторых, установили в некоторых регионах более жесткие стандарты по выбросам CO2 и других продуктов угольной энергетики и угледобычи. Хотя около 90% угля страна добывает сама, поставки остаются жизненно важными. Руководители китайских провинций уже объявляют о желании закупать дополнительный уголь в любых странах, чтобы предотвратить отключения электроэнергии, а правительство страны рассматривает повышение оптовых цен для снижения дефицита.

Между тем Китай со своим огромным внутренним рынком неизбежно влияет на другие государства, так что недостаток угля в обозримом будущем может стать реальностью повсеместно.

Таким образом, экономика угля демонстрирует хорошие результаты и говорить о ее скорой смерти явно преждевременно. По словам эксперта по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрия Пучкарева, речь об «отыгранности» угольной отрасли в свете энергетического перехода можно вести лишь на очень долгосрочном горизонте.

Загнали в уголь
Загнали в уголь: самое "грязное" топливо оказалось в дефиците
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев

— Это не вопрос ближайшего десятилетия, так как мир просто может не успеть перестроиться на «зеленый» лад. Сейчас мы наблюдаем, как потребителям, заинтересованным в более экологичном топливе, не хватает предложения ресурсов. На фоне роста цен на газ экологическая повестка становится слишком дорогой, заставляя возвращаться к углю.

Он добавил, что текущие пиковые цены на уголь в Китае, вероятней всего, носят временный характер из-за совокупности сложившихся обстоятельств, но по мере стабилизации ситуации можно ожидать коррекции в стоимости угля. Тем не менее цены всё равно будут превышать докризисные показатели.

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Как отметил младший директор по корпоративным рейтингам «Эксперт РА» Игорь Чернов, традиционные источники энергии будут еще долго сохранять свою актуальность.

— Энергетический переход — это долго, дорого и неэффективно. А в условиях накачки денег в мировую экономику, недостаточных темпов восстановления предложения и сбоев в цепочках поставок это приводит к таким взлетам цен. Да, наверно, угольная отрасль, как самая «грязная», в долгосрочной перспективе (20+ лет) не является привлекательной. Но в среднесрочной перспективе пока рано ее хоронить.

Чернов считает, что пока на рынке есть ожидания, отраженные в форвардных контрактах, что взлет цен продлится около полутора лет и к середине 2023 года цены вернутся к уровням около $100 за т энергетического угля, что заметно выше показателей 2019–2020 годов.

— Если и ожидать отхода от этой рыночной оценки, то только к более долгосрочному сохранению повышенных цен. Это также подтверждается смещением высоких фьючерсных цен в более отдаленную перспективу на фоне продолжающегося роста текущих котировок.

— Быстрый рост энергопотребления в развивающихся странах ЮВА будет еще несколько лет, если не десятилетий, способствовать поддержанию мирового спроса на уголь, — отметил аналитик ГК «Финам» Алексей Калачев. — Хотя и здесь принимаются свои планы по достижению углеродной нейтральности, выводятся из эксплуатации устаревшие энергоемкие мощности и будет снижаться доля угля в энергобалансе, тем не менее объемы потребления угля в натуральных величинах продолжат расти.

Загнали в уголь
Загнали в уголь: самое "грязное" топливо оказалось в дефиците
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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Для России это дополнительная возможность заработать. Удивительно, но, несмотря на снижение значимости угольной отрасли в генерации электроэнергии в мире, экспорт угля из нашей страны практически беспрерывно растет в натуральном да и ценовом выражении на протяжении последних 15 лет. В 2020 году Россия вывезла 199 млн т угля, что на 30 млн т больше показателя совсем недавнего 2016 года. Такой уровень экспорта во многом обеспечен очень низкой долей угля в энергобалансе страны (12%) — соответственно энергетическим углям идти некуда, кроме как на экспорт. Учитывая нынешние цены и объемы поставок, он может приносить в страну до $25–30 млрд в год, что примерно равно всего аграрному экспорту.

— Угольщики в России голосуют рублем за развитие своей отрасли: по данным статистики, инвестиции в основной капитал компаний угольной отрасли выросли с 83 млрд рублей в 2014 году до 208 млрд рублей в 2019 году, — констатировал Игорь Чернов. — В 2020 году была заметная просадка до 152 млрд рублей, но конъюнктура в 2021 году, скорее всего, приведет к заметному росту инвестиций в этом году.

Тем не менее он отметил, что наращивать свои инвестиции в угольные активы есть смысл только в разрезы с низкими затратами, высоким качеством угля и близостью к конечным покупателям или экспортным рынкам.

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