Ставки на стоп: почему Киев сокращает транзит российского газа в Европу

Частичное прекращение транзита российского газа по территории Украины может оказаться «первой ласточкой» перед полной остановкой прокачки, не исключили опрошенные «Известиями» эксперты . В этом случае Киев может лишить ЕС практически трети поставок российского голубого топлива. Тогда в первую очередь пострадают страны Восточной Европы, в том числе сама Украина, Молдавия, Словакия, указали специалисты. Уже на остановку транзита газа через станцию «Сохрановка» котировки отреагировали ростом, с полным же прекращением прокачки цены на голубое топливо для потребителей из Старого света вновь значительно увеличатся, предупредили аналитики.

Форс-мажором единым

«Оператор ГТС Украины» (ОГТС) c 7:00 11 мая прекратил транзит газа в Европу через станцию «Сохрановка» . Компания сообщила о «наступлении форс-мажорных обстоятельств» , которые делают невозможной дальнейшую транспортировку топлива через эту станцию и компрессорную станцию «Новопсков», которые находятся под контролем России. Отмечалось, что через «Новопсков» проходит почти треть транзита газа из России в Европу (до 32,6 млн кубометров в сутки).



В «Газпроме» подтвердили, что получили уведомление от «Оператора ГТС Украины» о прекращении транзита через «Сохрановку». Но доказательствами того, что произошел форс-мажор, компания не располагает — там не видят никаких препятствий для работы в прежнем режиме .

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— Украинские специалисты все это время спокойно работали на ГИС «Сохрановка» и КС «Новопсков» и продолжают это делать, транзит через «Сохрановку» обеспечивался в полном объеме, никаких нареканий от контрагентов не было и нет, — заявил официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов.



Как утверждают в ОГТС, возможен временный перенос недоступной мощности с физической точки соединения «Сохрановка» на физическую точку соединения «Суджа» , расположенную на территории, контролируемой Украиной. Однако в «Газпроме» сообщили, что это технологически невозможно . Кроме того, украинской стороне это известно, и распределение объемов прописано в соглашении о взаимодействии.

По словам Сергея Куприянова, «Газпром» полностью выполняет все свои обязательства перед европейскими потребителями, поставляет газ для транзита в соответствии с контрактом и операторским соглашением, и услуги по транзиту полностью оплачены.

Тем не менее, «Нафтогаз» также уведомил российского газового монополиста, что в случае продолжения подачи газа с российской стороны на станцию «Сохрановка» соответственно будут уменьшены объемы на точках выхода из газотранспортной сети Украины.

Пошли в рост

На открытии торгов стоимость июньских фьючерсов подскочила выше $1140 за тысячу кубометров, однако позже цена откатилась до уровней $1050 за тот же объем . Причина в том, что «Газпром» прокачивает газ согласно заявкам потребителей , пояснила руководитель направления «Промышленность» Института технологий нефти и газа Ольга Орлова.

— По контрактным обязательствам «Газпром» должен прокачивать около 109,6 млн кубометров в сутки. Однако российская компания прокачивает газ согласно заявкам потребителей, и ежедневно этот объем меняется. Поэтому трейдеры и отреагировали на незначительное пока снижение объема прокачки , — сказала эксперт.

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По данным ОГТСУ, номинация на прокачку газа через станцию «Сохрановка» на границе России и Украины 11 мая находится на нуле, тогда как днем ранее она составляла 24 млн кубометров. Заявка на прокачку через «Суджу» выросла 11 мая на 12% с уровня накануне, или на 7,8 млн кубов (до 72 млн) .

«Сохрановка» — часть трубопровода «Союз», который проходит от российской Оренбургской области через Луганскую народную республику до украинского Ужгорода, отметила Ольга Орлова.

— Вероятно, Киев хочет перекинуть объемы южного маршрута с газопровода «Союз» на северный — через «Уренгой-Помары-Ужгород», который проходит по территории Сумской области. Во-первых, транзит уже оплачен, а во-вторых, в Киеве не исключают, что «Газпром» мог бы в будущем пересмотреть условия транзита, так как газ по южному маршруту идет по неподконтрольной Украине территории, — предположила эксперт.

Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов придерживается другого мнения.

— На мой взгляд, украинские власти хотят создать повод для незаконного отбора газа, что решит часть энергетических проблем страны, и/или затруднить газоснабжение потребителей в ЛНР и ДНР , — сказал специалист.

Риски для Восточной Европы

«Газпром» оплачивает транзит через Украину вперед — на месяц или квартал, отметила управляющий партнер WMT Cоnsult Екатерина Косарева.

— По сути, когда «Нафтогаз» говорит о том, что при продолжении подачи газа на станцию «Сохрановка» эти объемы в Европу не попадут, речь идет о том, что и этот газ останется на Украине, и за транзит Москва обязана будет заплатить , — заметила эксперт.

При этом могут пострадать страны Восточной Европы , добавила она.

С коллегой согласен заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

— Если «Газпром» продолжит подавать газ через «Сохрановку» и не получит соответствующий объем на выходе, это будет означать несанкционированный отбор этого объема «Нафтогазом» . Что ставит под угрозу устойчивость и безопасность всего транзита через территорию Украины. Теоретически можно перебросить этот объем через «Ямал-Европу», но при прекращении транзита без газа останется Молдавия и сама Украина . Словакии придется согласиться на получение газа ли на перемычке с Польшей, либо со стороны Чехии, — указал специалист.

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В Западной Европе по-прежнему получают российский газ. По данным Федерального министерства экономики Германии, сейчас поставкам голубого топлива в страну даже в случае ограничений на транзит через Украину ничего не угрожает. Тем не менее, как сообщило Федеральное сетевое агентство ФРГ, объемы газа, поступающего в страну через Украину, сократились за день почти на 25%, они компенсируются за счет поставок из Норвегии и Нидерландов.

Основной маршрут для транспортировки российского газа в ЕС — балтийский трубопровод «Северный поток», через который идет почти 60 млрд кубометров газа в год. Германия в целом закупает порядка 40 млрд кубометров.

— Нынешняя ситуация лишний раз подтверждает правильность реализации проекта «Северный поток» — безопасность газопроводного маршрута по дну Балтийского моря налицо. Вероятно, пока ЕС не спешит вводить нефтегазовое эмбарго, понимая все катастрофические последствия этого решения, Вашингтон и Киев решили насильно лишить страны Старого света российского газа , — считает Екатерина Косарева.