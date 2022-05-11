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Ставки на стоп: почему Киев сокращает транзит российского газа в Европу

Эксперты не исключают полной остановки прокачки — тогда страны Восточной Европы останутся без топлива
Фото: РИА Новости/Стрингер
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Частичное прекращение транзита российского газа по территории Украины может оказаться «первой ласточкой» перед полной остановкой прокачки, не исключили опрошенные «Известиями» эксперты. В этом случае Киев может лишить ЕС практически трети поставок российского голубого топлива. Тогда в первую очередь пострадают страны Восточной Европы, в том числе сама Украина, Молдавия, Словакия, указали специалисты. Уже на остановку транзита газа через станцию «Сохрановка» котировки отреагировали ростом, с полным же прекращением прокачки цены на голубое топливо для потребителей из Старого света вновь значительно увеличатся, предупредили аналитики.

Форс-мажором единым

«Оператор ГТС Украины» (ОГТС) c 7:00 11 мая прекратил транзит газа в Европу через станцию «Сохрановка». Компания сообщила о «наступлении форс-мажорных обстоятельств», которые делают невозможной дальнейшую транспортировку топлива через эту станцию и компрессорную станцию «Новопсков», которые находятся под контролем России. Отмечалось, что через «Новопсков» проходит почти треть транзита газа из России в Европу (до 32,6 млн кубометров в сутки).

В «Газпроме» подтвердили, что получили уведомление от «Оператора ГТС Украины» о прекращении транзита через «Сохрановку». Но доказательствами того, что произошел форс-мажор, компания не располагает — там не видят никаких препятствий для работы в прежнем режиме.

Ставки на стоп
газпром вывеска
Фото: TASS/EPA/ANATOLY MALTSEV

— Украинские специалисты все это время спокойно работали на ГИС «Сохрановка» и КС «Новопсков» и продолжают это делать, транзит через «Сохрановку» обеспечивался в полном объеме, никаких нареканий от контрагентов не было и нет, — заявил официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов.

Как утверждают в ОГТС, возможен временный перенос недоступной мощности с физической точки соединения «Сохрановка» на физическую точку соединения «Суджа», расположенную на территории, контролируемой Украиной. Однако в «Газпроме» сообщили, что это технологически невозможно. Кроме того, украинской стороне это известно, и распределение объемов прописано в соглашении о взаимодействии.

По словам Сергея Куприянова, «Газпром» полностью выполняет все свои обязательства перед европейскими потребителями, поставляет газ для транзита в соответствии с контрактом и операторским соглашением, и услуги по транзиту полностью оплачены.

Тем не менее, «Нафтогаз» также уведомил российского газового монополиста, что в случае продолжения подачи газа с российской стороны на станцию «Сохрановка» соответственно будут уменьшены объемы на точках выхода из газотранспортной сети Украины.

Пошли в рост

На открытии торгов стоимость июньских фьючерсов подскочила выше $1140 за тысячу кубометров, однако позже цена откатилась до уровней $1050 за тот же объем. Причина в том, что «Газпром» прокачивает газ согласно заявкам потребителей, пояснила руководитель направления «Промышленность» Института технологий нефти и газа Ольга Орлова.

— По контрактным обязательствам «Газпром» должен прокачивать около 109,6 млн кубометров в сутки. Однако российская компания прокачивает газ согласно заявкам потребителей, и ежедневно этот объем меняется. Поэтому трейдеры и отреагировали на незначительное пока снижение объема прокачки, — сказала эксперт.

Ставки на стоп
биржа торги
Фото: REUTERS/Andrew Kelly

По данным ОГТСУ, номинация на прокачку газа через станцию «Сохрановка» на границе России и Украины 11 мая находится на нуле, тогда как днем ранее она составляла 24 млн кубометров. Заявка на прокачку через «Суджу» выросла 11 мая на 12% с уровня накануне, или на 7,8 млн кубов (до 72 млн).

«Сохрановка» — часть трубопровода «Союз», который проходит от российской Оренбургской области через Луганскую народную республику до украинского Ужгорода, отметила Ольга Орлова.

Вероятно, Киев хочет перекинуть объемы южного маршрута с газопровода «Союз» на северный — через «Уренгой-Помары-Ужгород», который проходит по территории Сумской области. Во-первых, транзит уже оплачен, а во-вторых, в Киеве не исключают, что «Газпром» мог бы в будущем пересмотреть условия транзита, так как газ по южному маршруту идет по неподконтрольной Украине территории, — предположила эксперт.

Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов придерживается другого мнения.

На мой взгляд, украинские власти хотят создать повод для незаконного отбора газа, что решит часть энергетических проблем страны, и/или затруднить газоснабжение потребителей в ЛНР и ДНР, — сказал специалист.

Риски для Восточной Европы

«Газпром» оплачивает транзит через Украину вперед — на месяц или квартал, отметила управляющий партнер WMT Cоnsult Екатерина Косарева.

— По сути, когда «Нафтогаз» говорит о том, что при продолжении подачи газа на станцию «Сохрановка» эти объемы в Европу не попадут, речь идет о том, что и этот газ останется на Украине, и за транзит Москва обязана будет заплатить, — заметила эксперт.

При этом могут пострадать страны Восточной Европы, добавила она.

С коллегой согласен заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

Если «Газпром» продолжит подавать газ через «Сохрановку» и не получит соответствующий объем на выходе, это будет означать несанкционированный отбор этого объема «Нафтогазом». Что ставит под угрозу устойчивость и безопасность всего транзита через территорию Украины. Теоретически можно перебросить этот объем через «Ямал-Европу», но при прекращении транзита без газа останется Молдавия и сама Украина. Словакии придется согласиться на получение газа ли на перемычке с Польшей, либо со стороны Чехии, — указал специалист.

Ставки на стоп
нафтогаз украина
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко

В Западной Европе по-прежнему получают российский газ. По данным Федерального министерства экономики Германии, сейчас поставкам голубого топлива в страну даже в случае ограничений на транзит через Украину ничего не угрожает. Тем не менее, как сообщило Федеральное сетевое агентство ФРГ, объемы газа, поступающего в страну через Украину, сократились за день почти на 25%, они компенсируются за счет поставок из Норвегии и Нидерландов.

Основной маршрут для транспортировки российского газа в ЕС — балтийский трубопровод «Северный поток», через который идет почти 60 млрд кубометров газа в год. Германия в целом закупает порядка 40 млрд кубометров.

— Нынешняя ситуация лишний раз подтверждает правильность реализации проекта «Северный поток» — безопасность газопроводного маршрута по дну Балтийского моря налицо. Вероятно, пока ЕС не спешит вводить нефтегазовое эмбарго, понимая все катастрофические последствия этого решения, Вашингтон и Киев решили насильно лишить страны Старого света российского газа, — считает Екатерина Косарева.

Такого же мнения придерживается и директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов. Он не исключил, что сегодня Украина постепенно начинает «разыгрывать карту» полного прекращения транзита российского через свою территорию. Очевидно, что в этом случае Европу ждет рост цен на газ, заключила Ольга Орлова.

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