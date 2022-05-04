Добычное дело: российским нефтяникам предложили дать новые льготы

В Госдуме предложили предоставить нефтяникам дополнительные налоговые льготы. Об этом говорится в проекте протокола комитета ГД по энергетике от 19 апреля (есть у «Известий»). Так, предлагается снизить выплаты бизнеса по налогу на добавленный доход (НДД), изменить формулу расчета налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) с учетом роста стоимости фрахта, а также ввести мораторий на три года на разработку любых законодательных инициатив, предусматривающих допнагрузку на отрасль и др. Для поддержки нефтяников Минэнерго ранее уже утвердило ряд льгот, в том числе отсрочило необходимую модернизацию НПЗ, но этих мер может оказаться недостаточно для обеспечения модернизации. В Торгово-промышленной палате предложенные Госдумой меры одобрили. В Минфине подсчитали, что предлагаемая корректировка НДПИ может стоить бюджету от 800 млрд до 1 трлн рублей.

Рука помощи

Российским нефтяникам предложили дать ряд новых налоговых льгот в качестве поддержки из-за санкционного давления. В парламенте хотят пересмотреть значения удельных расходов с 7140 рублей до 8600 рублей с 2022 года для расчета налога на добавленный доход (НДД), изменить формулу расчета налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) с учетом роста стоимости фрахта, а также ввести мораторий на три года на разработку норм, предусматривающих дополнительную финансовую нагрузку на ТЭК.

НДПИ — один из основных налогов нефтяников, он облагает весь объем добытой или экспортируемой нефти. НДД, в отличие от НДПИ, взимается не с объема добычи, а с дохода от продаж нефти за вычетом расходов на добычу и транспортировку сырья.

Согласно налоговому законодательству, значение удельных расходов для НДД в 7140 рублей с 2021 года должно индексироваться к началу 2023 года на величину индекса потребительских цен (ИПЦ), который за 2021 год вырос на 8,39%, объяснил «Известиям» исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов. Но сильный рост потребительских цен произошел уже в начале 2022 года и ждать год до индексации слишком долго, добавил он.

Налоговое прощение Фото: ТАСС/Егор Алеев

Расходы на транспортировку и фрахт (плату за перевозку груза морем) так же заложены в формулу расчета НДПИ, добавил Артем Тузов. Как и в случае с НДД, они устанавливаются на основании прошлых данных на год вперед, а это значит, что при резком изменении стоимости фрахта и транспортировки нефтяники несут убытки.

Поэтому речь идет о том, чтобы скорректировать действующую налоговую базу согласно текущим реалиям рынка, что станет вполне логичной мерой, считает Артем Тузов. Ранее сообщалось, что ставки морского фрахта обновили десятилетние максимумы и выросли в 3–5 раз на фоне пандемии и энергетического кризиса.

«Известия» направили запрос в аппарат комитета по энергетике Госдумы. Источник в комитете сообщил изданию, что уже в ближайший месяц может быть согласована финальная версия документа и рекомендации будут направлены в правительство.

Член комитета по энергетической стратегии и развитию ТЭК Торгово-промышленной палаты Рустам Танкаев поддержал идею налоговых послаблений, отметив в разговоре с «Известиями», что сегодня российские нефтяники несут самую тяжелую фискальную нагрузку в мире. По его словам, если для них не будут введены дополнительные меры поддержки, то Россия в будущем может столкнуться с проблемами в нефтепереработке и геологоразведке — просто не будет достаточно средств на модернизацию.

Налоговое прощение Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

«Известия» направили запросы в нефтяные компании.

Доходы бюджета

По данным Минфина, нефтегазовые доходы России за 2021 год составили более 9 трлн рублей из общих 25 трлн. В ведомстве «Известиям» сказали, что предлагаемый депутатами Госдумы учет изменения стоимости фрахта при распространении на налоговые платежи нефтяников приведет к выпадающим доходам бюджета от 800 млрд до 1 трлн рублей, а источники их компенсации «не определены». Говоря о корректировке показателя удельных расходов в НДД, в Минфине отметили, что ведомство уже внесло в правительство законопроект о подобных изменениях расчёта налога, они вступят в силу с 2024 года.

— Законопроектом предлагается отказаться от фиксации размера удельных расходов с 2024 года на уровне 8600 рублей и индексировать их на размер инфляции, — уточнили в министерстве.

В этом смысле Госдума не изобрела ничего нового, а лишь предлагает сместить сроки, объяснил аналитик «Фридом Финанс» Владимир Чернов. В 2022 году нефтяникам придется переориентировать свои рынки сбыта, что приведет к увеличению затрат на логистику, так как для экспорта в страны ЕС вся инфраструктура уже была налажена. Теперь же придется заново выстраивать торговые маршруты, отметил он.

Налоговое прощение Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Как писали «Известия», глава МИД Германии Анналена Бербок заявляла, что страна уже до конца этого года перестанет закупать российскую нефть и намерена в скором времени полностью отказаться от поставок энергоносителей из России. Отказались от покупки у РФ нефти США, Канада и Великобритания. Позднее министр финансов Антон Силуанов не исключил возможности сокращения добычи ресурса на 17% в 2022 году в случае отказа европейцев ее покупать.

При этом Минэнерго уже разработало меры поддержки нефтяников: увеличение размера предельных затрат при расчете НДД для третьей группы месторождений (входят зрелые месторождения в Западной Сибири), а также продление на два года сроков модернизации НПЗ. Но ситуация меняется стремительно, меры Минэнерго разрабатывались в условиях первой волны санкций, потом ситуация осложнилась и антироссийские ограничения расширились, напомнил замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов.

Как писали СМИ, российские поставщики вынуждены делать рекордные скидки на нефть. Поэтому, по мнению эксперта, дополнительные меры поддержки для нефтяников необходимо рассмотреть.

В Минэнерго от комментариев отказались.

Фактически сейчас экспортный сектор экономики, включая нефтяную отрасль, остается основным источником доходов для государства, за счёт которого субсидируется наиболее пострадавшие от кризиса отрасли, пояснил аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман. В такой ситуации компании могут рассчитывать на компенсацию возросших затрат, добавил он.

Налоговое прощение Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Однако даже несмотря на усилившееся внешнее давление, говорить о мерах поддержки ТЭК без обязательств со стороны нефтяников некорректно, считает зампредседателя наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер» (объединение производителей и продавцов энергоресурсов) Дмитрий Гусев.

— С учетом изменившихся условий, такие меры поддержки должны быть строго обусловлены рядом показателей: ростом объема и глубины переработки нефти, количеством построенных и зарегистрированных под российским флагом танкеров, увеличением отгрузок на внутренний рынок, ростом количества АЗС и НПЗ, — перечислил эксперт.

По его мнению, дополнительно нужны обязательства нефтяников по развитию биржевой торговли, иначе предложенные меры окажутся лишь просьбой о помощи без взаимных обязательств и развития национальной экономики.