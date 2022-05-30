Пустые совещания: в ЕП призвали отказаться от обсуждения нефтяного эмбарго

Обсуждение нефтяного эмбарго следует снять с повестки саммита Евросоюза . Об этом «Известиям» заявили в Европарламенте, отметив, что переговоры на эту тему показывают лишь разобщенность объединения . 30 мая постпредам ЕС не удалось согласовать даже облегченный вариант нефтяного бойкота России . Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в преддверии встречи лидеров стран союза выразила надежду, что Брюсселю удастся согласовать шестой пакет санкций, пусть и не в этот раз. Как заявили опрошенные «Известиями» эксперты, нефтяное эмбарго против России даже в облегченном варианте прежде всего навредит самому ЕС .

Разговоры разговаривают

В преддверии двухдневного саммита ЕС утром 30 мая постпреды стран объединения попытались в очередной раз согласовать нефтяное эмбарго против РФ. Однако и эта попытка провалилась, несмотря на то что дипломаты обсуждали уже облегченную версию санкций.

Напомним, проект шестого пакета антироссийских мер, включающий нефтяное эмбарго России, Урсула фон дер Ляйен представила еще 4 мая. Однако позиция Венгрии и ряда других стран ЕС по этому вопросу не позволила членам союза достичь консенсуса. 29 мая европейские дипломаты обсуждали новый текст проекта санкций, который, согласно Reuters, подразумевал запрет на поставки российской нефти только по морю. Таким образом Брюссель предложил на определенный период исключить запрет на поставки по нефтепроводу «Дружба», которым, в частности, пользуются Венгрия, Словакия и Чехия. Из-за опасений Греции в объединении отказались и от запрета на перевозку российской нефти танкерами стран Евросоюза в третьи страны. Эти послабления тоже не дали постпредам ЕС согласовать новые меры против РФ.

Пустые совещания_1 Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на саммите Евросоюза Фото: REUTERS/Johanna Geron

О том, что Евросоюз не сможет прийти к единому мнению и на саммите объединения, сообщила премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Напомним, на прошлой неделе премьер-министр Венгрии Виктор Орбан направил главе Евросовета Шарлю Мишелю письмо, в котором заявил о нежелании обсуждать предложенный нефтяной бойкот на встрече лидеров. 30 мая глава правительства заявил, что по эмбарго на российскую нефть нет никакого компромисса «из-за безответственной позиции Еврокомиссии» . По словам Орбана, Венгрия согласится на санкции, если будут найдены решения по энергобезопасности.

Урсула фон дер Ляйен, в свою очередь, заявила, что рассчитывает на согласование шестого пакета мер против РФ, «но не в течение 48 часов» . «На столе есть несколько решений по санкциям. Все вопросы решены, кроме нефти по трубопроводу», — добавила политик.

Тот факт, что лидеры ЕС вряд ли урегулируют вопрос с эмбарго в скором будущем, доказывает не только позиция Будапешта. Ранее Bloomberg сообщал, что облегченный вариант санкций вызывает недовольство у ряда стран союза. Они не согласны с тем, что льготы коснутся только трубопроводной нефти и дадут привилегии экономике той же Венгрии.

Пустые совещания_2 Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время общения с журналистами на саммите Евросоюза Фото: REUTERS/Johanna Geron

Как заявил «Известиям» депутат Европарламента от Словакии Милан Угрик, нефтяное эмбарго России пора снять с повестки ЕС, поскольку все обсуждения уже контрпродуктивны .

— Прошел почти месяц с тех пор, как фон дер Ляйен предложила отказаться от импорта российской нефти как по морю, так и с помощью трубопроводов . Венгрия, Словакия, Чехия и Болгария выразили обеспокоенность и попросили увеличить переходный срок, чтобы адаптировать свою инфраструктуру и снизить экономические последствия. Несколько раундов напряженных переговоров так и не привели к прорыву , — отметил политик.

По его словам, таким образом только вскрываются внутренние разногласия ЕС, а возможностей разрешить эти споры не остается. « Пока я не вижу ни одного варианта санкций, который мог бы удовлетворить всех членов », — добавил Милан Угрик.

Эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил «Известиям», что в случае введения облегченного нефтяного эмбарго России придется активизировать диверсификацию поставок, которой она уже занимается.

Пустые совещания_3 Глава Европейского совета Шарль Мишель на саммите ЕС Фото: TASS/EPA/OLIVIER HOSLET

— В любом случае речь не пойдет о мгновенном запрете российских энергоресурсов. За переходный период Россия должна будет находить новые рынки сбыта . Уже сейчас всё больше и больше нефти мы поставляем в Индию, Китай и Юго-Восточную Азию, вытесняя оттуда других производителей, то есть ближневосточные и африканские страны. Они, в свою очередь, переходят на европейские рынки. То есть мы меняемся с ними рынками сбыта, — отметил эксперт.

При этом, по его словам, сейчас сами европейцы наращивают поставки российской нефти, поскольку она торгуется со скидкой примерно в 30%.

— Если Brent стоит $100–110 за баррель, то мы продаем нефть за $70–80. Этот дисконт позволяет заманивать потребителей и из Европы, которые уже не так сильно боятся за свой имидж, как в марте и апреле, — пояснил Игорь Юшков.

По его мнению, нефтяное эмбарго едва ли нанесет ущерб российской экономике, как на то рассчитывают в Брюсселе, зато приведет к усилению дефицита на рынке и, как следствие, к очередному повышению цен.

— Если Россия не сможет вовремя пристроить партии своей нефти и в результате сократит ее экспорт, это приведет к еще большему дефициту энергоресурсов и росту цен на них. То есть РФ будет получать примерно столько же денег, сколько и получала до санкций, а вот европейские потребители столкнутся с ростом цен . Сейчас в мире никто не может так увеличить объемы добычи, чтобы заместить российскую нефть, так что возникает вопрос о целесообразности таких санкций, — заключил эксперт.

Продовольственная опасность

Отодвинув немного в сторону тему санкций, лидеры Евросоюза условились обсудить на саммите возможность выделения Украине кредитной программы в €9 млрд и уточнить для этого источники финансирования . По информации Reuters, политики планируют создать также международный фонд по восстановлению Украины. В том числе ЕС хочет использовать для этого замороженные российские активы. Хотя эту идею в объединении продвигают уже давно, до сих пор ее воплощение кажется маловероятным из-за особенностей законодательства в странах ЕС. Ранее «Известия» писали об этом.

Как заявил 30 мая еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони, ЕК продолжает обсуждение конфискации резервов РФ в пользу Украины . Однако, по его словам, от заморозки до конфискации предусмотрен «юридически сложный процесс». Глава Евросовета Шарль Мишель в открытом письме лидерам ЕС с приглашением на саммит отметил, что с правовой точки зрения в некоторых государствах это сделать «практически невозможно», в других — «вполне реально» .

Как заявил «Известиям» председатель комитета Госдумы по защите конкуренции Валерий Гартунг, конфискация замороженных в ЕС российских резервов может создать опасный прецедент.

— Если европейские страны выйдут за рамки своих же национальных законодательств, это приведет к проблемам для них и в целом для международных отношений. Если разрушены все правила, если закон нигде не действует, то это хаос , — добавил политик.

Пустые совещания_4 Отбор пробы товарной нефти на блоке оперативного учета Соровского месторождения Фото: ТАСС/Максим Слуцкий

О том, что одной из главных тем нынешнего саммита ЕС станет продовольственный кризис, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. По его словам, ЕС сейчас изучает вопрос заблокированных в украинских портах 20 млн т пшеницы. По его словам, это непросто и для использования морских путей требуется соглашение с Россией.

Напомним, эту тему в переговорах с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем 28 мая затрагивал президент РФ Владимир Путин. По его словам, истинная причина проблем с поставками продовольствия — это следствие ошибочной экономической и финансовой политики западных стран, а также введенных ими санкций против РФ. При этом российский лидер отметил, что Москва готова способствовать нахождению вариантов для беспрепятственного экспорта зерновых, включая вывоз украинского зерна из черноморских портов . Один из вариантов — это снятие санкций с поставок российских удобрений и сельхозпродукции.

В Европе это предложение до сих пор предметно не прокомментировали. Как в ЕС, так и в ООН считают, что причина продовольственного кризиса — действия России на территории Украины. Тем не менее, как заявил «Известиям» депутат ЕП Милан Угрик, ЕС должен пересмотреть свое отношение к ряду санкций против РФ, которые инициировал Вашингтон.

— Управление по контролю за иностранными активами минфина США опубликовало постановление, которое фактически вывело российские минеральные удобрения из-под санкций . Они были включены в перечень товаров первой необходимости наряду с сельскохозяйственной продукцией, лекарствами и изделиями медицинского назначения. ЕС стоит руководствоваться здравым смыслом , чтобы обеспечить как минимум такой же урожай, как и в прошлые годы. Хотя пока я и не ожидаю разумных решений , — добавил политик.

Саммит ЕС продлится до 31 мая. Лидеры также обсудят европейскую безопасность и оборону. Сообщается, что по видеосвязи к ним обратится президент Украины Владимир Зеленский. При этом обсуждение заявки Киева на членство в ЕС Брюссель отложил до июня.