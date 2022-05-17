Единогласное правило: может ли Евросоюз отказаться от консенсуса

С 4 мая, когда Еврокомиссия представила проект шестого пакета санкций против РФ, страны ЕС не могут согласовать его конкретные пункты . Среди них есть постепенный отказ от российской нефти. Некоторые государства Евросоюза зависят от нее больше, чем другие, поэтому достичь консенсуса — а именно так в Брюсселе принимают решения о санкциях — до сих пор не удалось. На этом фоне руководство Еврокомиссии заговорило о возможности реформировать основополагающие договоры ЕС и отказаться от принципа единогласия . Проблема в том, что такую фундаментальную трансформацию должны одобрить опять же все члены объединения.

26 голосов из 27

«Я всегда говорила, что единогласное голосование в некоторых ключевых областях больше не имеет смысла, если мы хотим быстрее двигаться вперед , — сказала 9 мая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая на Конференции о будущем Европы. — Или в тех сферах, где Европе следует играть более значительную роль, — например, исходя из опыта последних двух лет, в областях здравоохранения или обороны».

По ее оценке, если европейцы хотят идти вперед, необходимо либо по максимуму использовать те возможности, которые у них есть в рамках общеевропейских договоров, либо же менять эти документы.

«Известия» обратились в Еврокомиссию с вопросами, какие ключевые области Урсула фон дер Ляйен имеет в виду и каким образом возможно реформирование основополагающих европейских договоров. Отвечая по первому пункту, там сослались на политическое руководство для ЕК на 2019–2024 годы, которое Урсула фон дер Ляйен представила, еще будучи кандидатом на пост председателя. В нем она предлагает уйти от консенсуса, когда речь заходит о таких сферах, как климат, энергетика, а также социальная и налоговая политика .

Единогласное правило Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Panoramic

Что касается процедуры реформирования, то существует несколько вариантов; основной прописан в ст. 48 Договора о Евросоюзе — согласно ей, изменения в документ можно внести тем же консенсусом. Вместе с тем в Еврокомиссии подчеркнули, что пока говорить о запуске и сроках такой процедуры слишком рано .

Идея отказаться от консенсуса прозвучала на фоне того, как страны ЕС вели — и продолжают вести — работу над шестым пакетом санкций в отношении РФ . Он включает проект отложенного нефтяного эмбарго: запрет на ввоз сырой нефти из России планируют ввести через полгода после вступления шестого пакета в силу, запрет на импорт нефтепродуктов — с 2023 года; вместе с тем ЕК решила позволить Венгрии и Словакии закупать российские энергоресурсы до конца 2024 года.

Тем не менее, несмотря на уступки со стороны Еврокомиссии, Будапешт по-прежнему выступает против нефтяного эмбарго — так, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал этот запрет атомной бомбой для экономики страны . Решения по санкциям в ЕС принимаются единогласно, поэтому сейчас главная задача Брюсселя в том, чтобы убедить Будапешт, возможно, предоставив ему еще больше уступок. По информации издания POLITICO от 10 мая, обсуждается вариант, при котором в обмен на отказ от российской нефти Венгрия получит выплаты с помощью новой энергетической стратегии REPowerEU («Перезарядка ЕС»).

Консенсус по отказу от консенсуса

Вне зависимости от того, сможет ли Брюссель убедить Будапешт, разговоры о консенсусе уже касаются не конкретно шестого пакета, а ведутся на будущее .

— Отказ от единогласия в Совете ЕС потребует пересмотра европейских договоров. На это должны согласиться все 27 стран . Однако 13 из 27 членов (включая Польшу, Данию, Швецию) заявили 9 мая, что они против такого пересмотра , — рассказал «Известиям» участник комитета Европарламента по конституционным вопросам, французский депутат Жилль Лебретон. — Так что этого не случится, и можно сказать, что попытка отменить консенсусное голосование уже провалилась.

Единогласное правило Фото: Global Look Press/dpa/Philipp von Ditfurth

Как пояснил «Известиям» участник того же комитета ЕП, германский политик Гуннар Бек, отправной точкой стала Конференция о будущем Европы; процесс реформирования поддерживают евроинституты, однако он должен получить одобрение всех стран-членов ЕС.

— В соответствии с договорами ЕС в их нынешнем виде, любое решение об отмене консенсуса требует единогласия как в Европейском совете, так и среди всех государств-членов ЕС, ратифицировавших договор , — отметил депутат. — Некоторые страны Восточной Европы уже выразили несогласие с такими реформами. Если такие страны, как Венгрия, сохранят эту позицию, принцип единогласия не сможет быть изменен.

«Известия» обратились в постпредства стран-членов ЕС и выяснили, что у идеи есть и сторонники. Так, о своей готовности обсуждать эту инициативу заявляет Австрия.

— Голосование квалифицированным большинством — уже стандартная процедура почти во всех сферах политики Евросоюза, — отметили в МИД этой страны. — Мы видим повышенную готовность институтов ЕС и общественности рассмотреть оставшиеся к принципу единогласия требования . Это также отражено в недавно представленных результатах Конференции о будущем Европы. Если это необходимо, Австрия открыта к пересмотру принципа единогласия и изменениям Договора [о Евросоюзе] .

Единогласное правило Фото: Global Look Press/dpa/Philipp von Ditfurth