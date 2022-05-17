Расходный дом: что будет с зарубежной недвижимостью россиян

В шестой пакет санкций Евросоюза против России, который еще обсуждается, может войти запрет на продажу нашим гражданам недвижимости в Европе. При этом россияне, которые успели обзавестись жильем ранее и бывали в нем наездами, начали беспокоиться о его сохранности. Арест зарубежного имущества фигурантов санкционных списков, а также планы использовать вырученные от его продажи средства якобы на восстановление Украины почти узаконили отъем имущества у наших соотечественников. Что происходит с зарубежной недвижимостью россиян и какая судьба может ожидать ее в будущем — разбирались «Известия».

Кто присваивает российское имущество

На днях министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обратился к странам «Большой семерки» с просьбой принять новые законы и внедрить процедуры, которые позволят «конфисковать российские активы и передать их Украине для восстановления страны». Украинское правительство уже утвердило документ, по которому российские активы переходят к Киеву, а рада одобрила закон, который дает возможность конфисковать по решению суда имущество владельцев, поддерживающих спецоперацию по защите Донбасса.

Американский президент Джо Байден предложил конгрессу расширить полномочия правительства по изъятию связанных с Россией активов и передаче их Украине. Не говоря уже о том, что Запад заморозил почти половину золотовалютных резервов нашей страны — около $300 млрд. Российские власти назвали подобные действия и намерения откровенным воровством.

Еврокомиссия также работает над предложениями, которые помогут правоохранительным органам находить имущество, а также замораживать, конфисковывать и управлять им. Пока европейцы говорят о том, что конфискация собственности возможна только в результате судебной процедуры. В то же время помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан еще в апреле заявил, что они не собираются возвращать арестованные в стране активы крупных российских предпринимателей.

Польские власти заявили о намерении отобрать у посольства России базу отдыха под Варшавой на берегу Зегжиньского залива, которую россияне арендовали еще с 1980-х годов. Государственное лесничество после начала спецоперации по освобождению Донбасса расторгло договор в одностороннем порядке. Посольство с этим действием не согласилось: ни один из пунктов договора, который давал возможность его расторгнуть, российской стороной нарушен не был. Поляки обратились в суд.

Что будет с арестованным имуществом россиян

Власти Франции после введения санкций заморозили российскую собственность на общую сумму более €850 млн, в Италии эта цифра составляет уже почти €2 млрд, в Бельгии — более €10 млрд. Всего же по состоянию на начало апреля Европа заморозила имущества более чем на €30 млрд. Сюда входят виллы, яхты, произведения искусства.

Предполагается, что после отмены санкций владельцам вернут их собственность, а они компенсируют затраты на его содержание. Если же в течение полугода хозяева не объявятся, государство сможет продать активы и компенсировать расходы.

Обслуживание российской собственности станет дополнительной нагрузкой на госбюджет. Итальянцы уже посчитали, что эта статья расхода только в 2022 году обойдется государству в €13,7 млн. Сейчас они пытаются оптимизировать траты и ограничиться лишь самым необходимым: охраной и поддержанием объектов в рабочем состоянии.

Расходный дом Фото: Global Look Press/imago stock&people

Почему в Европе активизировались сквоттеры

Так как право на Западе, в основном, прецедентное, достаточно одного случая, чтобы запустить процесс фактически узаконенного воровства или другой противоправной деятельности, которая может обернуться не только против россиян, отмечают юристы. Ситуацией уже торопятся воспользоваться разного рода злоумышленники, особенно сквоттеры — захватчики чужого жилья. Обычно они заселяются в те дома, которые пустуют достаточно длительное время, поэтому их жертвами часто становятся иностранцы.

На днях в Ницце были арестованы четверо украинцев, которые заняли виллу, принадлежащую россиянам . Подозрительных незнакомцев на чужой территории заметил знакомый хозяев, он и вызвал полицию. Захватчики, уже успевшие сменить замок на входной двери, заявили, что знают, гражданин какой страны является владельцем недвижимости, что позволяет им занять жилплощадь. Владелец виллы, который не является фигурантом ни одного из многочисленных санкционных списков, узнав о случившемся, попытался организовать поездку во Францию.

Владельцы недвижимости в Испании давно страдают от действий так называемых окупасов. Местное законодательство запрещает выселять тех, кто проник в чужой дом и обосновался там. Особенно если у владельца есть другое жилье, а у захватчиков есть дети. При использовании силовых методов преступником становится сам владелец жилья. Судебные процессы по выселению затягиваются на годы, при этом счета за коммунальные услуги продолжают получать хозяева. И если раньше в качестве захватчиков выступали в основном мигранты, выходцы из бедных стран, в пандемию ситуация усугубилась. Закон встал на сторону тех, кто оказался в сложной жизненной ситуации, и переходить в категорию окупасов стали вполне добропорядочные арендаторы, потерявшие работу и прекратившие платить за жилье.

Волна изъятий российской собственности за рубежом на государственном уровне развязала руки и обывателям. В соцсетях появились призывы захватывать принадлежащие россиянам дома и заселять туда украинцев.

Расходный дом Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Что делать с зарубежной недвижимостью

Ситуация, судя по всему, будет усугубляться из-за транспортных и банковских сложностей: россиянам всё чаще блокируют счета в зарубежных банках, переводы из России не принимают, оплата коммунальных услуг и обслуживания зданий становится невозможной. Зачастую владельцы по разным причинам не могут добраться до своей зарубежной собственности, а также отправить туда детей и родителей на отдых. Еврокомиссия рекомендовала прекратить выдачу гражданам, попавшим в санкционные списки, так называемых «золотых паспортов», которые предоставляются в обмен на инвестиции, а также аннулировать уже существующие.

После начала спецоперации многие россияне поспешили избавиться от зарубежной недвижимости. На принадлежавшие русским виллы в Каннах нашлись состоятельные покупатели среди французов. В Болгарии, где можно было купить сравнительно недорогое жилье для отдыха, также наблюдалась массовая распродажа .

В то же время многие владельцы зарубежной недвижимости пока опасаются предпринимать какие-либо действия: вырученные деньги могут заблокировать в европейском банке . Остается ждать разрешения ситуации и надеяться на то, что дом или квартира останутся нетронутыми.

Расходный дом Фото: Global Look Press/imageBROKER/Daniel Schoenen

Кто заменит россиян на европейских курортах

Между тем европейские предприниматели, связанные со сферой обслуживания, уже ощутили на себе последствия антироссийских санкций . Так, Лазурный Берег на протяжении многих десятилетий был одним из самых излюбленных мест русских богачей. Они останавливались в местных роскошных виллах с XIX века. Многие покупали здесь недвижимость или останавливались в дорогих отелях, арендовали яхты, ходили по ресторанам.