В Финляндии арестовали имущество главреда «МК» Павла Гусева

В Финляндии в рамках санкций Евросоюза арестовали два объекта недвижимости главного редактора «Московского комсомольца» Павла Гусева. Об этом сообщает газета Helsingin Sanomat со ссылкой на Управление по взысканию долгов (Ulosottolaitos).

Отмечается, что главред «МК» вместе с бывшей супругой владеет смежными земельными участками общей площадью 19 га и домом в общине Янаккала на юге страны.

Кроме того, по данным Helsingin Sanomat, в рамках рестрикций власти Финляндии остановили платежи, которые имеют отношение к российской компании Faberlic. Поясняется, что финансовые операции приостановлены, поскольку руководителем компании является депутат Госдумы Алексей Нечаев. Он попал под санкции Евросоюза в феврале.

4 мая финская служба судебных приставов наложила запрет на платежи в пользу Faberlic и арестовала средства, которые находились на банковском счете компании.

5 мая французские власти арестовали виллу в Сен-Тропе на Лазурном Берегу, принадлежащую семье бизнесмена из РФ Михаила Фридмана. Особняк площадью 580 кв. м с выходом к морю, сауной, турецкой баней, джакузи, частной вертолетной площадкой и многим другим семья сдавала в аренду на местных сайтах примерно за €4,5 тыс. в сутки.

1 апреля в Италии у попавших под европейские санкции россиян изъяли имущество на сумму €900 млн. До этого, 16 марта, стало известно, что в Италии была арестована яхта российского предпринимателя Андрея Мельниченко, а российский миллиардер Роман Абрамович спас свою яхту от санкций, перегнав ее в Черногорию.

18 марта сообщалось, что власти ЕС изучают, возможно ли использовать оказавшееся под санкциями имущество граждан РФ для финансирования восстановления Украины.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 16 марта заявил, что действия ряда стран в отношении российских предпринимателей стали бандитизмом на государственном уровне. По его словам, это отчетливо демонстрирует крах святости частной собственности, а также опасности ведения бизнеса там.

Санкционные меры страны Запада против России и ее граждан стали вводить после того, как 24 февраля российские военные по приказу президента РФ Владимира Путина начали специальную операцию по защите мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Как объяснили в Минобороны РФ, все удары наносятся точечно по военной структуре вооруженных сил Украины (ВСУ), мирному населению ничего не угрожает.