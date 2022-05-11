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В Финляндии арестовали имущество главреда «МК» Павла Гусева

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Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
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В Финляндии в рамках санкций Евросоюза арестовали два объекта недвижимости главного редактора «Московского комсомольца» Павла Гусева. Об этом сообщает газета Helsingin Sanomat со ссылкой на Управление по взысканию долгов (Ulosottolaitos).

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Отмечается, что главред «МК» вместе с бывшей супругой владеет смежными земельными участками общей площадью 19 га и домом в общине Янаккала на юге страны.

Кроме того, по данным Helsingin Sanomat, в рамках рестрикций власти Финляндии остановили платежи, которые имеют отношение к российской компании Faberlic. Поясняется, что финансовые операции приостановлены, поскольку руководителем компании является депутат Госдумы Алексей Нечаев. Он попал под санкции Евросоюза в феврале.

4 мая финская служба судебных приставов наложила запрет на платежи в пользу Faberlic и арестовала средства, которые находились на банковском счете компании.

5 мая французские власти арестовали виллу в Сен-Тропе на Лазурном Берегу, принадлежащую семье бизнесмена из РФ Михаила Фридмана. Особняк площадью 580 кв. м с выходом к морю, сауной, турецкой баней, джакузи, частной вертолетной площадкой и многим другим семья сдавала в аренду на местных сайтах примерно за €4,5 тыс. в сутки.

1 апреля в Италии у попавших под европейские санкции россиян изъяли имущество на сумму €900 млн. До этого, 16 марта, стало известно, что в Италии была арестована яхта российского предпринимателя Андрея Мельниченко, а российский миллиардер Роман Абрамович спас свою яхту от санкций, перегнав ее в Черногорию.

18 марта сообщалось, что власти ЕС изучают, возможно ли использовать оказавшееся под санкциями имущество граждан РФ для финансирования восстановления Украины.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 16 марта заявил, что действия ряда стран в отношении российских предпринимателей стали бандитизмом на государственном уровне. По его словам, это отчетливо демонстрирует крах святости частной собственности, а также опасности ведения бизнеса там.

Санкционные меры страны Запада против России и ее граждан стали вводить после того, как 24 февраля российские военные по приказу президента РФ Владимира Путина начали специальную операцию по защите мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Как объяснили в Минобороны РФ, все удары наносятся точечно по военной структуре вооруженных сил Украины (ВСУ), мирному населению ничего не угрожает.

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