Власти Франции арестовали виллу Фридмана на Лазурном Берегу

Французские власти в рамках охоты на российские активы в четверг, 5 мая, арестовали виллу в Сен-Тропе на Лазурном Берегу. Издание Nice Matin сообщает, что здание принадлежит семье бизнесмена из РФ Михаила Фридмана.

«Вилла была куплена в конце 1990-х годов компанией Akinita, главным акционером которой до 2015 года была бывшая жена Фридмана Ольга Айзиман. Позднее 99% акций были переданы дочерям бизнесмена», — говорится в материале.

Особняк площадью 580 кв. м с выходом к морю, сауной, турецкой баней, джакузи, частной вертолетной площадкой и многим другим семья сдавала в аренду на местных сайтах примерно за €4,5 тыс. в сутки.

17 марта основатель Альфа-банка Михаил Фридман заявил, что из-за введенных против него санкций у него нет денег даже на оплату услуг уборщицы. После попадания под санкции Запада Фридман ушел из советов директоров Альфа-банка, X5 Group и Veon. Отмечалось, что теперь ему придется просить британское правительство разрешение на трату денег. Ему могут позволить использовать €2,5 тыс. в месяц.

1 апреля в Италии у попавших под европейские санкции россиян изъяли имущество на сумму €900 млн.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 16 марта заявил, что действия ряда стран в отношении российских предпринимателей стали бандитизмом на государственном уровне. По его словам, это отчетливо демонстрирует крах святости частной собственности, а также опасности ведения бизнеса там.

Страны Евросоюза вводят новые санкции против РФ в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля военную операцию по защите Донбасса. Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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