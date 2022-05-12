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Рада одобрила закон о конфискации имущества поддерживающих спецоперацию

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Верховная рада Украины одобрила закон, который даст возможность конфисковать по решению суда имущество поддерживающих спецоперацию по защите Донбасса. Об этом 12 мая сообщил в соцсетях спикер украинского парламента Руслан Стефанчук.

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28 апреля президент США Джо Байден направил предложение конгрессу по расширению полномочия правительства страны по изъятию связанных с Россией активов и их передаче в пользу Украины. Однако 1 мая спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал этот закон, он уверен, что это не скажется на экономике России.

Тем не менее в Москве действия Вашингтона и их партнеров по отношению к российскому имуществу называют воровством. Так, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прямо заявил, что «у нас украли довольно значительную сумму наших резервов», он имел в виду более $300 млрд резервов ЦБ, которые были заморожены западными странами.

Помимо этого, 12 мая президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение СНБО о национализации дочерних структур Сбербанка и ВЭБа и принудительном изъятии их активов. Речь идет о денежных средствах, депозитных сертификатах и облигациях внутреннего государственного займа. Эту меру в апреле предложил нацбанк Украины и одобрило правительство. Глава регулятора Кирилл Шевченко оценил сумму, которая в результате будет направлена в доход государства, в 26 млрд гривен — $884 млрд. В ответ на это решение Сбербанк инициировал инвестиционный арбитраж с требованием о возмещении убытков.

Эти рестрикции последовали в ответ на спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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