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Байден предложит конгрессу изымать связанные с РФ активы в пользу Украины

Белый дом: Байден предложит конгрессу изымать связанные с РФ активы в пользу Украины
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Президент США Джо Байден направит предложение конгрессу по расширению полномочия правительства страны по изъятию связанных с Россией активов и их передаче в пользу Украины. Об этом 28 апреля говорится в сообщении на сайте Белого дома.

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«Этот пакет предложений установит новые полномочия по конфискации имущества, связанного с российской властью, позволит правительству использовать вырученные средства для поддержки Украины и еще больше укрепит соответствующие правоохранительные инструменты», — отмечается в сообщении.

В Москве же действия США и их партнеров по отношению к российскому имуществу называют воровством. Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прямо заявил, что «у нас украли довольно значительную сумму наших резервов». Песков имел ввиду более $300 млрд резервов ЦБ, которые были заморожены западными странами.

Авторы американского законопроекта утверждают, что новый закон даст возможность изымать имущество, которое российские бизнесмены, якобы, используют для уклонения от санкций. В настоящее время США могут конфисковать доходы от нарушения санкций, но не могут изъять имущество.

Сообщается, что на сегодняшний день США на счетах американских банках заморозили активы на сотни миллионов долларов, якобы, принадлежащие российской элите. Одновременно государства — члены Европейского союза сообщили о замораживании активов на сумму более $30 млрд, в том числе на $7 млрд в виде яхт, вертолетов, объектов недвижимости и произведения искусства. Также

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявил «Известиям», что одобрение палатой представителей США проекта, по которому власти могут направлять на поддержку Украины арестованные активы иностранцев, демонстрирует, что Вашингтону «любые законы не писаны».

Накануне палата представителей конгресса США одобрила законопроект, который предполагает конфискацию связанных с Россией активов. Их планируется направить на поддержку Украины. Данные меры, в частности, должны быть приняты в отношении активов стоимостью от $2 млн, в том числе являющихся собственностью российских энергетических компаний.

В апреле совет министров Испании одобрил новый механизм, упрощающий наложение ареста на имущество, которое может быть связано с предпринимателями из России. Украинский парламент принял законопроект, упрощающий процедуру конфискации активов россиян, попавших под санкции.

15 марта Министерство иностранных дел Великобритании 15 марта объявило о новых санкциях в отношении России. В первую очередь ограничения вводятся для того, чтобы нанести урон «олигархам и другим представителям элиты, которые разбогатели в годы правления президента Путина».

Тогда же премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что в стране хотят провести конфискацию собственности и активов российских бизнесменов в республике.

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