Фифти нефти: ЕС не убедил Венгрию отказаться от энергосырья из РФ

Консультации по шестому пакету санкций ЕС продолжаются . Об этом «Известиям» заявили в Еврокомиссии (ЕК). 16 мая главы МИД ЕС в очередной раз попытались согласовать новый список мер против Москвы. Однако позиция Венгрии по нефтяному эмбарго России вновь не позволила объединению сдвинуться с мертвой точки . Будапешт воспринимает отказ от российской нефти как «красную черту» в санкциях. Тем не менее, как заявили опрошенные «Известиями» эксперты, это не означает, что Брюссель достиг лимита в санкционной политике. Политологи уверены, ЕС все же продолжит курс на вытеснение российского сырья путем поиска компромиссов с Венгрией и другими странами союза, которые в большей степени зависят от энергоресурсов из РФ.

Одна против всех

16 мая главы МИД стран ЕС встретились в Брюсселе, чтобы согласовать шестой пакет санкций против РФ. Проект мер Еврокомиссия (ЕК) представила еще 4 мая. С тех пор ни одна из встреч постпредов ЕС не приносила плодов, поскольку Венгрия не соглашалась с нефтяным эмбарго России. Премьер-министр страны Виктор Орбан сравнил эту меру с применением «ядерной бомбы» против венгерской экономики .

Хотя многие в Европе надеялись, что на встрече 16 мая министры смогут принять решение по санкционному пакету, главу европейской дипломатии Жозепа Борреля не покидал скепсис. «Мы продолжим дискуссии, продолжим выяснять доводы каждой из сторон, моя роль заключается не в том, чтобы кого-либо критиковать, а в том, чтобы достичь консенсуса… Мы продолжим дискуссии. Сделаем все возможное для разблокирования ситуации, но я не могу гарантировать, что это произойдет», — подчеркнул дипломат перед началом встречи .

Фифти нефти_1 Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель во время встречи главы МИД ЕС в Брюсселе Фото: REUTERS

Его пессимистичный прогноз сбылся, и во время пресс-конференции по окончании встречи дипломату пришлось заявить, что ЕС не удалось достигнуть согласия по шестому пакету санкций из-за разного отношения стран к нефтяному эмбарго. Один из журналистов пытался несколько раз добиться от Борреля ответа на вопрос, почему ЕС до сих пор не продвинулся дальше обещаний. «Это пресс-конференция или интервью», — возмутился глава евродипломатии, добавив, что членам объединения удалось сделать подвижки в обсуждении проблем, которые могут появиться после введения эмбарго.

Жозеп Боррел заявил, что они обсудили сложности, с которым Венгрия может столкнуться в случае отказа от российской нефти. Дипломат выразил надежду, что страны в конечном итоге согласуют позиции. Однако когда это произойдет — через неделю или две — он так и не сказал.

Более откровенно о позиции Будапешта в этот день высказался глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис. По его словам, « весь ЕС стал заложником одной страны, которая не может помочь достичь консенсуса ».

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто, в свою очередь, напомнил, что они уже поддержали угольные санкции против РФ по прямой просьбе Польши, но ясно дали понять, что «в санкциях была красная черта». По его словам, эмбарго на поставки нефти из РФ через трубопроводы необходимо исключить из нового пакета.

Виктор Орбан, которого, к слову, в этот день переизбрал парламент, заявил, что Брюссель «злоупотребляет своей властью и сокращает полномочия стран-членов ЕС» . «Венгрия не препятствует введению санкций против России, пока они не угрожают энергобезопасности страны», — добавил глава венгерского кабмина. По его словам, санкции против России «эффективны на бумаге», а на деле «проваливается» тот, кто вводит континентальную блокаду.

Фифти нефти_2 Главы МИД Франции и Германии Жан-Ив Ле Дриан и Анналена Бербок во время встречи министров иностранных дел ЕС в Брюсселе Фото: REUTERS

Глава немецкого МИД Анналена Бербок в своей речи попыталась выразить понимание венгерской позиции. По ее словам, полный отказ от российской нефти — непростой шаг для Евросоюза, ведь есть государства, сильно зависимые от энергоносителей из РФ. «Этот шаг должен быть подготовлен лучшим образом. Мы утверждаем санкционные пакеты, которые, в зависимости от обстоятельств, придется сохранять годами», — признала министр. По ее мнению, меры по отказу от российских энергоносителей должны быть подготовлены так, чтобы их последствия не были непереносимыми.

Тем не менее, как стало известно Bloomberg, сама ФРГ готова отказаться от российской нефти до конца этого года вне зависимости от решения на уровне Евросоюза . Немецкое правительство уверено, что сможет решить логистические вопросы в течение шести-семи месяцев. Хотя депутат бундестага от «Альтернативы для Германии» Ян Нольте заявил «Известиям», что в такие короткие сроки восполнить недостающие объемы нефти ФРГ будет очень сложно.

— Несомненно, в результате отказа от российской нефти все станет дороже . Для того, чтобы местное население приняло это, политики и СМИ преувеличивают влияние санкций на российскую экономику. Это меры не против России, а против малоимущих в Германии , — отметил политик.

Цена компромисса

Напомним, чтобы Венгрия пошла на уступки, ЕС предложил ей, а также другим восточноевропейским странам, которые все еще не готовы проститься с российской нефтью, индивидуальный план отказа от энергоресурсов из России . По информации Bloomberg, в объединении решили предоставить Венгрии и Словакии возможность сохранить импорт топлива из РФ до конца 2024 года, а Чехии — до июня 2024-го.

Договориться с Венгрией ЕС пытается и с помощью компенсаций . Ранее Петер Сийярто в интервью испанской газете El Pais говорил, что Будапешту понадобится €750 млн для отказа от российской нефти. Однако 16 мая министр заявил, что для модернизации энергетической инфраструктуры страны потребуется €15-18 млрд.

Фифти нефти_3 Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время церемонии присяги в парламенте в Будапеште Фото: REUTERS/Bernadett Szabo

El Pais в тот же день со ссылкой на источники сообщила о том, что ЕК ведет переговоры с правительством Венгрии по инвестиционной программе ЕС, которая бы позволила уменьшить зависимость от российских энергоносителей. Источники ожидают, что соглашение будет достигнуто после одобрения 18 мая обновленного плана сообщества по быстрому снижению зависимости от энергоносителей. План ЕК предусматривает переходный период для прекращения закупок топлива из РФ в некоторых государствах ЕС. Это время будет использовано для создания новой инфраструктуры.

В Еврокомиссии «Известиям» не подтвердили данную информацию, однако отметили, что дебаты о новом санкционном пакете идут.

— Обсуждения между государствами-членами ЕС вокруг условий шестого пакета санкций все еще продолжаются, в том числе на уровне министров иностранных дел стран . Эти обсуждения конфиденциальны до момента принятия окончательного решения, поэтому мы не будем комментировать их публично, — сказал «Известиям» официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

Программный директор клуба «Валдай» Иван Тимофеев заявил «Известиям», что споры вокруг нефтяного эмбарго не заставят ЕС отказаться от санкций в энергетическом секторе.

— Евросоюз будет двигаться по пути вытеснения российского сырья. Это вопрос времени и согласований . Для введения нефтяного эмбарго ЕС нужно искать альтернативных поставщиков и пути доставки энергоресурсов, а также заняться вопросом технологической модернизации. Я думаю, что шестой пакет мер все-таки будет включать отказ от российской нефти. Вероятно, с исключениями по срокам для стран, которые в большей степени зависят от энергоресурсов из РФ, — заявил эксперт.

Он также отметил, что позиция Венгрии в этом вопросе — не политическая. «Будапешт выступает за санкции против РФ, осуждая происходящее на Украине, но надеется найти альтернативы и спасти свою экономику», — добавил Иван Тимофеев.

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен в Twitter поздравила Виктора Орбана с переизбранием, отметив, что ЕС сталкивается с беспрецедентными вызовами. «Я рассчитываю на совместную работу, чтобы гарантировать, что мы сможем коллективно решить их успешно»,— подчеркнула политик. Примерно с таким же посылом в Twitter выступил и глава Евросовета Шарль Мишель.

По данным Reuters, договориться о поэтапном запрете на российскую нефть у ЕС получится только на саммите 30-31 мая. Вероятно, речь пойдет об отказе в течение шести месяцев, с более длительным переходным периодом для Венгрии, Словакии и Чехии.