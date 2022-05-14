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Прямой отжим: Украина нацелилась на активы Cбербанка и ВЭБ

Банки намерены судиться за возвращение изъятых средств, однако процесс будет долгим и сложным
Фото: REUTERS/Maxim Shemetov
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Киев намерен принудительно изъять активы Сбербанка и ВЭБ.РФ на Украине. Как заявили в СНБО, в доход государства будут направлены все активы банков, кроме средств для выплаты кредиторам. Российские банки уже заявили, что будут судиться. Готова ли Украина перейти черту и каковы шансы вернуть свое, выясняли «Известия».

Решение принято

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины решил принудительно изъять 99,77% акций Проминвестбанка, принадлежащих ВЭБ.РФ, и 100% акций Международного резервного банка (МР Банк), принадлежащих Сбербанку. Речь идет о денежных средствах, депозитных сертификатах и облигациях внутреннего государственного займа. Эту меру в апреле предложил Нацбанк Украины и одобрило правительство. Глава регулятора Кирилл Шевченко оценил сумму, которая в результате будет направлена в доход государства, в 26 млрд гривен — $884 млн.

Прямой отжим
рубли
Фото: TASS/DPA/Silas Stein

Российские банки собираются обращаться в суд. Сбербанк инициирует инвестиционный арбитраж против Украины и потребует возмещения убытков, заявила пресс-служба. Она сослалась на соглашение между Россией и Украиной 1998 года о поощрении и взаимной защите инвестиций. «Любые экспроприированные активы и вопросы компенсации убытков будут разрешены в международных арбитражных инстанциях», — отметила пресс-служба ВЭБ.РФ.

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Красная черта

Вопрос «принудительного изъятия» имущества России и российских компаний Украина поднимала не первый год начиная с 2014 года, когда Крым вошел в состав России. Однако дальше заявлений дело не заходило. И, скорее всего, это было связано с реальными рисками в виде зеркальных действий и санкций со стороны России, отмечает исполнительный директор компании Heads Consulting Никита Куликов.

Подобное развитие событий станет своего рода красной чертой, переступать которую пока никто не решался. Таким шагом может стать физическое изъятие активов у собственника — государства.

Если начнут рушиться институты гарантий, собственности и международной политики, то последствия будут критическими для всех участников международно-правовых отношений, а не только для Украины. А такой санкции на разрушение фундамента мировой политики со стороны «старших товарищей» украинским властям не поступало, — отмечает эксперт.

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Принципы не работают

Другое дело, что в нынешней международной обстановке вопрос о правомерности меняет свое общепринятое значение, констатируют эксперты в сфере международного права.

— Принудительное изъятие может быть обозначено стороной как экспроприация, национализация, реквизиция или конфискация. Каждый из указанных терминов имеет различное правовое содержание, но экономическая суть одна — собственник теряет актив. Защитным механизмом в таких ситуациях может быть компенсация, отказ в признании национализированного имущества и, конечно же, санкции, — указывает Николай Федьков.

Судиться с Украиной за возвращение активов юристы считают необходимым, фактически речь идет об отъеме денег, выданных банками, обнулении кредитных историй и перехода всего в ведение украинской управляющей структуры инвестфонда, заявил «Известиям» медиатор Юрий Капштык.

Прямой отжим
Фемида
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Однако процесс, судя по всему, будет долгим и сложным, а положительный исход дела неочевиден. В первую очередь потому, что в этом споре российской стороне будет очень сложно рассчитывать на объективность и непредвзятость решения Европейского арбитражного суда или Международного суда ООН.

По мнению Федькова, скорее всего, изъятие российских активов будет признано международным сообществом как правомерное. При обилии санкционных пакетов это будет лишь одной из дополнительных мер. А потому шансы российских банков вернуть указанные активы через суд очень низкие.

— Абсолютно во всех европейских странах презюмируется неприкосновенность частной собственности. Однако санкционная политика европейских стран перечеркнула данный принцип. В связи с тем, что при желании оспорить данное решение делать это придется в судебных органах Украины, шансы на возврат данных активов в текущих реалиях равны нулю, — считает управляющий партнер юридической компании Freeviser Михаил Паюшин.

Неясной остается и судьба российских резервов, на которые также претендует Киев, так как и здесь Запад готов пренебречь всеми международными нормами.

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Как заявлял в конце марта замглавы минэкономики Украины Денис Кудин, вместе с западными партнерами «разрабатывается механизм конфискации». А советник Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко утверждал, что средства ЦБ России якобы уже зарезервировали для украинцев. В Великобритании тогда признали, что это может быть «очередной мерой» против Москвы.

Инициативу о передаче Украине замороженных в ЕС золотовалютных резервов России поддержал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

«Это один из самых важных политических вопросов на повестке: кто будет платить за восстановление Украины?» — сказал Боррель, уточнив, что необходима «невероятная сумма денег». Глава евродипломатии напомнил, что ранее США взяли под контроль активы Центробанка Афганистана на миллиарды долларов и выделили средства на гуманитарную помощь стране и компенсацию выплат семьям жертв терактов. Схожие шаги, по его мнению, было бы логично рассмотреть и в отношении российских резервов.

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