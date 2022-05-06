«Консенсуса в вопросе нефтяного эмбарго не будет»

Военный кризис в стране не должен быть единственной причиной для немедленного вступления в Евросоюз. Об этом в интервью «Известиям» заявил депутат Европарламента от Словакии Милан Угрик , отметив, что единого мнения по поводу принятия Украины в ЕС нет. Он также рассказал о том, почему Евросоюз не готов к нефтяному и газовому эмбарго РФ , как Словакия достигла самого высокого уровня инфляции за 22 года и почему Братислава все-таки отказалась оплачивать газ рублями .

«В некоторых странах есть здравомыслящие политики»

— ЕС обсуждает шестой пакет санкций против России. По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, в него войдет и нефтяное эмбарго. Все ли члены объединения согласны с этой мерой?

— Я предполагаю, что консенсуса в этом вопросе не будет. Есть государства, которые выступают против эмбарго на том основании, что у них давние стабильные отношения в энергетической сфере с Россией. Правительства этих стран прислушиваются к гражданам и хотят поддерживать выгодные отношения с Москвой, чтобы удержать цены на энергоносители.

В некоторых странах Фото: REUTERS/REUTERS PHOTOGRAPHER

— Ожидаются также новые ограничения в финансовом секторе и персональные рестрикции. На ваш взгляд, на что это может повлиять?

— Чиновники из брюссельского и вашингтонского офисов очень изобретательны , поэтому я не удивлюсь очередной волне ограничений. Однако я не думаю, что это выход. Верный путь — это диалог, мирный подход и стремление восстановить отношения. К сожалению, многие не хотят идти по этому пути.

— Насколько вероятно включение газового эмбарго в список санкций ЕС против РФ в ближайшее время?

— Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель уже говорил о недостаточной поддержке со стороны членов ЕС полного эмбарго или карательного тарифа на импорт нефти и газа из России. Ситуация вполне закономерная, ведь далеко не везде главенствует политический активизм. В некоторых странах есть здравомыслящие политики, которые защищают национальные интересы и интересы своих граждан .

«Все хотят жить стабильной и привычной жизнью»

— Премьер-министр Словакии Эдуард Хегер заявил, что страна продолжит платить за российский газ в евро в соответствии с согласованными правилами. Хотя ранее в Братиславе рассматривали возможность оплачивать энергоносители из РФ в рублях. Почему Словакия изменила позицию? Ведь Еврокомиссия заявила, что открытие рублевых счетов в Газпромбанке не считается нарушением санкций.

— Причина в том, что нынешняя власть сеет хаос не только во всей стране, но и в своих рядах . Поэтому возникают различные, порой противоречивые утверждения. Это также может быть связано просто с тем, что многие министры уже готовятся к будущей карьере в других странах, а не в Словакии .

В некоторых странах Фото: Global Look Press/Komsomolskaya Pravda

— Готова ли Словакия в ближайшее время отказаться от российского газа? Насколько это реалистично? Получится ли у Братиславы найти альтернативных поставщиков в такие сроки?

— Этот сценарий не очень реалистичен, но многих «политических активистов» в правительстве это не волнует, потому что ими руководят эмоции и стремление удовлетворить зарубежные центры , которые, наоборот, могут выиграть от такого замещения поставок.

— Сейчас наблюдается высокая инфляция в странах ЕС. Как обстоят дела в Словакии? Военный кризис на Украине усугубил экономическую ситуацию в стране?

— Инфляция в Словакии приблизилась к 10%. Это почти самая высокая отметка за 22 года. Это объясняется несколькими причинами: безответственная денежно-кредитная политика Европейского центрального банка, потеря способности управлять инфляцией, последствия «зеленой» политики ЕС, а также неспособность нынешнего правительства Словакии справляться с кризисными ситуациями и поддерживать независимые международные отношения. В какой-то мере усилению инфляции способствует и конфликт на Украине из-за разрыва определенных цепей поставок и связей. Все словаки хотели бы, чтобы конфликт закончился как можно скорее и всё вернулось на круги своя. Все хотят жить стабильной, безопасной и привычной жизнью.

«По вопросу вступления Украины в ЕС нет реального единства»

— Словакия ведет интенсивные переговоры с Евросоюзом о компенсации средств за военную помощь Украине. В первую очередь речь идет о ЗРК С-300. Говорит ли это о том, что решение правительства уже негативно повлияло на словацкую экономику и обороноспособность?

— Наша политическая партия Republika в течение многих недель предупреждала, что передача этой системы иностранному государству представляет собой угрозу суверенитету Словакии, снижение обороноспособности и риск быть вовлеченным в конфликт, которого не хотят 90% мирных граждан Словакии . Этот шаг, вероятно, был идеей не словацкого правительства, а внешних факторов, влияющих на принятие решений министрами.

В некоторых странах ЗРК С-300 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

— Несколько недель назад в Братиславе прошла массовая демонстрация с требованием к правительству Словакии прекратить поставки оружия на Украину. Как в целом местное население относится к этой теме?

— Поддержка инициативы правительства поставлять оружие минимальна. Это примерно такой же низкий уровень, как по подписанию Соглашения о сотрудничестве в области обороны с США, которое означало передачу американцам двух аэропортов. Все эти действия подвергают Словацкую Республику и ее граждан повышенному риску , что, с моей точки зрения, неприемлемо.

— Украина в конце февраля подала заявку на членство в Евросоюзе по ускоренной процедуре. Все ли страны поддерживают эту идею? На ваш взгляд, насколько реалистично вступление Украины в объединение в ближайшее время?