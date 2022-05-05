Ощутимая розница: пищевики объяснили Генпрокуратуре подорожание продуктов

Крупнейшие производители направили в Генпрокуратуру пояснения, почему они не снижают цены на продукты, несмотря на укрепление рубля. Как выяснилось, причинами происходящего бизнес называет подорожание логистики вчетверо и значительное увеличение стоимости компонентов во всем мире — в частности, упаковки. Об этом сказано в письме 11 ведущих ассоциаций пищевиков, с которым ознакомились «Известия». Сегодня практически все продукты имеют иностранную составляющую, утверждают производители. Представители торговых сетей говорят, что пытаются договориться с поставщиками, но получается это в единичных случаях: те, кто объяснил повышение ослаблением рубля, снижают стоимость продукции, однако сокращение несопоставимо с заявленным до этого подорожанием. Ранее данные о поставщиках, которые отказываются снижать цены на фоне стабилизации валютного курса, у торговли запросила Генпрокуратура.

Вопрос цены

Ведущие производители продуктов питания направили в Генпрокуратуру пояснения, почему они не снижают цены даже после укрепления рубля . «Известия» ознакомились с письмом 11 крупнейших профильных бизнес-объединений — его подписали представители «Русбренда», «Руспродсоюза», «Союзмолока», Национальной мясной ассоциации и других организаций.

Справка «Известий» С укреплением курса рубля в апреле крупнейшие ритейлеры — Х5 group (сети «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель») и «Магнит» потребовали, чтобы поставщики снизили цены. Производители, в свою очередь, отмечали, что сети не принимали повышения после резкого роста курса и удивлялись, почему торговля теперь рассчитывает получать товары дешевле. В итоге Генпрокуратура запросила у торговых сетей данные о производителях, которые отказываются снижать цены.

Валютный курс — один из многих факторов, которые определяют себестоимость и отпускную цену продуктов, отметили в письме пищевики. При этом долларовые цены на сырье, комплектующие и готовую продукцию сейчас нестабильны, утверждают авторы.

Ощутимая розница Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Продукты дорожают во всем мире, указали бизнесмены: в марте индекс цен продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН вырос на рекордные 12,6% . Импортная составляющая есть почти на каждом этапе производства продуктов: от зерна до готового товара, добавил зампред правления «Руспродсоюза» Дмитрий Леонов. Например, за последний месяц только зарубежная упаковка выросла в цене в среднем на 15–20%, а по некоторым видам тары — на 42–45% , сказал он «Известиям». Все расчеты профильные ассоциации направили в Генпрокуратуру, отметил один из соавторов письма.

В условиях усугубляющихся транспортных проблем в мире поставщики фиксируют и подорожание логистики: стоимость доставки продуктов из ЕС выросла с €3 тыс. до €12 тыс. за фуру , указано в письме.

Бизнес указал и на подорожание кредитов: компании получают оборотные средства со ставкой до 25% (в феврале она была около 7–10%) . При этому торговые сети расплачиваются с поставщиками не очень оперативно — в течение 40 дней, а это усугубляет риск кассовых разрывов, сказано в письме.

«Известия» направили запросы в Генпрокуратуру, Минпромторг, Минсельхоз, ФАС и Минэкономразвития.

Ощутимая розница Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Повышение и наказание

Повышение цен на продукты питания в ситуации, когда увеличиваются затраты на логистику, представляет собой обычную практику, и такой рост затрат может быть подтвержден в ходе прокурорской проверки, поделился мнением юрист, основатель и СЕО консалтинговой группы vvCube Вадим Ткаченко.

— В дальнейшем можно также ждать аналогичных проверок в отношении хозяйственных товаров и строительных материалов, лекарств ЖНВЛП и других препаратов, — предположил эксперт.

Власти могут потребовать снизить цены на отдельные товары, если это объективно возможно , сказал «Известиям» управляющий партнер консалтинговой компании B&C Agency Иван Самойленко. Это потребует анализа затрат производителей: если действительно траты на логистику выросли и завод пошел на сокращение маржи, чтобы удержать цены в приемлемых рамках, то никаких санкций не будет, уверен эксперт.

Если же отчетность компании покажет, что затраты выросли только на словах, то бизнесу могут выдать предписание на установление максимально возможной наценки (как это было с сахаром и подсолнечным маслом в прошлом году) , предположил собеседник редакции.

Ощутимая розница Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

«Известия» направили запросы представителям крупнейших ритейлеров и в Ассоциацию компаний розничной торговли.

В сети «Верный» сказали, что ритейлер ведет переговоры со всеми поставщиками товаров относительно сокращения закупочных цен. Часть производителей идет на прямое снижение, часть возобновляет промоактивности, добавил представитель компании. Уменьшение цен и увеличение числа акций связано с укреплением курса национальной валюты, сокращением ажиотажного спроса на ряд товаров, сказали в компании.

В «Ленте» «Известиям» сообщили, что единичные поставщики, которые объясняли повышение цен ослаблением рубля, снижают стоимость продукции, однако это сокращение несопоставимо с заявленным ранее подорожанием.