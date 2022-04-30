Вертел на месте: цены на шашлык не догнали инфляцию

Средняя цена порции шашлыка год к году, согласно подсчетам «Известий», выросла на 16,8%. Притом что показатель инфляции за тот же период составил 17,6% (расчеты профильного Telegram-канала MMI). Но в некоторых видах шашлыка из-за удорожания базовых продуктов итоговая цена всё же обогнала средние темпы по стране. Так что самыми доступными в эти праздники будут индейка и свинина на углях. А вот шашлык из говядины и лосося по сравнению с прошлым годом подорожал сильнее всего.

Как и что мы считали

Чтобы охватить максимальный набор различных продуктов, которые могут использоваться для приготовления шашлыка на углях, «Известия» собрали пять достаточно популярных рецептов. В первую очередь они отличаются основой: это либо индейка, либо свинина, либо баранина, либо говядина, либо лосось. Второе главное отличие — составляющие маринада, в котором они готовятся.

По каждому рецепту мы взяли цены на соответствующие продукты за 2021 и 2022 годы, после чего поделили и сложили их таким образом, чтобы итоговые суммы показывали, во сколько обойдется приготовление одного килограмма основы. То есть, условно, к килограмму баранины не приплюсовывался килограмм лука или сала — мы добавляли именно столько, сколько нужно по рецепту. Единственное, что мы не делили по такому принципу — минеральную воду, вино и сок для маринада. Это обусловлено тем, что их нельзя купить на развес в отличие, например, от меда, яблок или лимонов.

Вертел на месте Фото: РИА Новости/Владимир Песня

Итоговые цены мы напрямую сравнивали с ценами за прошлый апрель. Цены готового блюда для 2022 года мы формировали исходя из финальных цен на март плюс рост индекса потребительских цен за период с начала апреля по 22-е число месяца (последние доступные данные на момент публикации). Отдельные цифры по продуктам сравнивались без движения ИПЦ за апрель, так как не по всем из них Росстат публикует оперативную информацию. Все цифры были получены из Единой межведомственной информационно-статистической системы.

Полезно для здоровья и кошелька

Меньше всего за год подорожал шашлык из индейки с яблоками в медовом маринаде — на 8,3% год к году. Больше всего среди ингредиентов подорожала поваренная соль — плюс 22,7%. Всё остальное: сама индейка, яблоки, мед и черный перец выросли в цене заметно ниже уровня инфляции — на 10%, 5,3%, 4% и 9,4% соответственно. Итоговая цена за блюдо — 663,76 рубля против 605,4 рубля годом ранее.

Блюдо готовится очень просто. Индейка и яблоки нарезаются одинаковыми по размеру кубиками, после чего маринуются в медовом сиропе (в растопленный мед добавляется вода, после чего доводится на медленном огне до однородной текстуры). На шампуры яблоки и индейка нанизываются по очереди, а уже готовый шашлык поливается маринадом. По вкусу в него можно добавить черный перец и тимьян (чабрец).

Самый распространенный

Второе место с конца занял шашлык из свинины «по-горски» — суммарно за год ингредиенты для его приготовления прибавили в цене 11%. За пределы инфляции в этом рецепте вышли только репчатый лук и соль, причем первый подорожал аж на 46% год к году. Сама свинина и красное вино, в котором она маринуется, прибавили 11,4% и 9,3% соответственно. Весь рецепт в пересчете на килограмм свинины — 978,25 рубля в этом году против 869,95 рубля в прошлом.

Вертел на месте Фото: агентство городских новостей «Москва»/Александр Авилов

Единственная сложность в приготовлении этого шашлыка в том, что маринад желательно сделать где-то за сутки до жарки. В остальном — ничего сложного: мясо нарезается кубиками, лук кольцами. После всё это складывается в емкость и наполняется сухим красным столовым вином, добавляются соль и перец. Гурманы по желанию могут добавить в маринад базилик, рубленую петрушку и кориандр. Затем мясо в емкости нужно чем-то придавить и оставить так в теплом месте на 1–2 часа. После половина жидкости сливается в отдельную емкость, а мясо в маринаде отправляется в холодильник. При жарке припасенной заранее жидкостью можно поливать угли, чтобы открытое пламя не обжигало мясо.

Барашек с салом

Этот вариант шашлыка за год подорожал больше, чем предыдущий, — в сумме на 16,3%. Но в абсолютных цифрах всё же получается дешевле — 803,39 рубля на килограмм баранины против 690,97 рубля год назад. Основной вклад в рост стоимости внесли помидоры, подорожавшие за год на 54,4%. Лук, как и в случае с шашлыком из свинины, тоже подорожал почти в полтора раза. А вот сама баранина и лимоны прибавили в цене только 11,1% и 14,1% соответственно. Сало прибавило в цене всего 6,6% с прошлого года.

Для такого шашлыка мякоть баранины нарезается кубиками, курдючное сало — тонкими квадратиками. Если нет последнего, можно использовать обычное свиное сало, но лучше — копченое. Сало с бараниной смешиваются в емкости, посыпаются солью и перцем, после чего всё нужно полить лимонным соком и перемешать. Жарить на углях можно через 2–3 часа — мясо и сало надеваются на шампуры по очереди. Пока готовится сам шашлык, рядом на решетке можно поджарить свежие помидоры.

«Ленивая» корова

Самый простой рецепт в этом списке — говядина в минералке — один из тех, что ушли за пределы годовой инфляции, подорожав на 17,7%. Но в пересчете на килограмм он дешевле баранины и свинины — 708,2 рубля в этом году против 594,2 рубля в прошлом. Основной прирост дала сама бескостная говядина — плюс 18,2% год к году.

Вертел на месте Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Мариновать говядину лучше всего в минеральной воде — так она получится мягче. Но перед тем как заливать воду, само мясо лучше размять руками. Дальше всё просто: кубики говядины с кольцами лука посыпаются солью и перцем, после чего заливаются доверху минеральной водой с газом.

Дорого-богато

Самый дорогостоящий из пяти рецептов как в процентном, так и в абсолютном выражении — лосось с лимоном в гранатовом соке. Дело в том, что такая рыба в разделанном виде за год прибавила в цене 24,4%. При этом лимоны подорожали на 14,1%, лук — на 46%. Итоговая цена за килограмм — 1151,05 рубля против 924,9 рубля годом ранее.

Если захотите попробовать это лакомство, рыбу нужно нарезать кусочками — их нужно посолить и поперчить. Сложенная в миску рыба заливается гранатовым соком, после чего в нее кольцами нарезается целый лимон, а из еще одного туда же нужно выдавить сок. Сам шашлык жарится на решетке: сначала идет рыба, затем на нее кладут кольца лука и лимоны. Готовое блюдо можно подавать как есть либо с зернами граната.