Любят счет: Европа и Китай сократили поставки товаров в Россию

Страны Европейского союза отчитались о снижении экспорта товаров в Россию на 55% (с €7,65 млрд до €3,42 млрд), Китай — на 26% (с $5,126 млрд до $3,8 млрд). Это обусловлено как санкционными ограничениями, так и сопутствующими проблемами с логистикой и восстановлением экономики от последствий пандемии. Насколько устойчива эта тенденция и каковы перспективы российской внешней торговли — в материале «Известий».

Откуда везут

Россия ввозит из КНР в основном электромеханическое оборудование и транспортные средства. По заявлению китайской стороны, текущая геополитическая обстановка не повлияла на торговый оборот между странами.

Информацию об объеме торговли можно изучить, только анализируя европейские и китайские источники. Получить данные с российской стороны невозможно — ФТС приостановила публикацию данных в открытом доступе.

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По сведениям службы статистики Германии, экспорт товаров в Россию упал на 62% всего за месяц — данные за март в сравнении с февралем — и в 2,3 раза в отношении марта 2021 года. Отгружено немецкой продукции на €983 млн.

О похожих результатах экспорта в Россию отчитались Италия (€349,6 млн против €706,5 млн год назад) и Польша (€324,8 млн против €659,7 млн в марте 2021 года).

Если говорить о странах Азии, то Южная Корея сократила поставки более чем вдвое ($352,2 млн в марте 2022 года против $793,1 млн в марте 2021 года). Япония снизила экспорт с $683,8 млн по итогам марта прошлого года до $422,9 млн в марте текущего.

Чудеса изобретательности

Временное снижение экспорта объясняется ситуацией на глобальном рынке, считает управляющий партнер аналитического агентства «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева.

— Сейчас нет ни одного производителя товаров или поставщика услуг, который уверен в завтрашнем дне. Планировать приходится исключительно в краткосрочной перспективе. Компании затаились, ожидая определенности, следя за высказываниями собственных политических лидеров и ища при этом вероятные пути обхода санкций. Пусть неудобные и непрактичные, зато законные. Как, например, механизм «превращения» российской нефти в нероссийскую путем переливания из одного танкера в другой, который раскрыло издание Wall Street Journal. Что-то подобное будут изобретать компании, чтобы сохранить долю на рынке, — поясняет эксперт.

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По мнению Косаревой, экономика еще до конца не восстановилась от последствий пандемии COVID-19 и проблемы бизнеса нарастают как снежный ком.

— Например, не успели восстановиться логистические цепочки в 2021 году, как их нужно рушить и перестраивать снова. Покупательная способность россиян снизилась значительно, и для расчета того, что выгоднее продавать, следует тщательно анализировать свою нишу. Тем не менее игнорировать рынок России, где уже появился дефицит на некоторые группы товаров из-за санкций, многие просто не смогут себе позволить — экспорт в Россию, пусть и окольными путями, может помочь сохранить бизнес, — уверена собеседница «Известий».

Тяжелее, чем думали

Российская официальная статистика по импорту теперь недоступна, поэтому приходится ориентироваться на данные статистики зарубежных партнеров, которые мы не можем верифицировать, посетовала руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

— Резкое сокращение импорта из ЕС вследствие санкций, логистических проблем и добровольных решений западных компаний покинуть российский рынок было ожидаемым. Снижение поставок затрагивает прежде всего технологическую и промышленную продукцию, попавшую под санкционные ограничения, а также автомобили, автозапчасти. При этом Германия увеличила поставки лекарств. Но, как видно, значительно сократился импорт из азиатских стран, часть из которых (Япония, Южная Корея, Тайвань) присоединилась к западным санкциям, а часть (Китай, Турция) — нет. Однако угроза вторичных санкций заставляет местные компании избегать поставок продукции с использованием американских комплектующих и патентов. В случае с Китаем могли повлиять и локдауны из-за коронавируса. В марте поставки могли сдерживаться еще и резким падением курса рубля, сейчас курсовые условия для импорта более благоприятны, — отмечает эксперт.

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По мнению аналитика, для российской экономики резкое сжатие импорта при расширении экспорта выражается в избытке валюты, которое приводит к значительному укреплению рубля.

— При этом дефицит поставок сказывается и на потребительском рынке, где пока ситуация смягчается наличием запасов и временным насыщением спроса в начале марта, и в промышленности. Так, спад продаж автомобилей в апреле на 78,5% (год к году), о котором вчера сообщила АЕБ, отчасти является следствием приостановки работы многих автозаводов внутри страны из-за отсутствия комплектующих и резкого сокращения ввоза новых автомобилей, — добавляет она.

По словам эксперта, в России многие делают ставку на замещение поставок из ЕС, США, Японии и Кореи за счет увеличения импорта из азиатских стран (прежде всего из Китая и Индии), Турции, Латинской Америки. Однако пока практика показывает, что этот процесс идет труднее, чем предполагалось, резюмирует Ольга Беленькая.

Удивит Монголия

Глупо отрицать, что из-за санкций импорт в Россию снизился, и это касается не только ЕС и Китая, утверждает исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артем Тузов.

— Возможность попасть под вторичные санкции заставляет снижать импорт в РФ и другие страны. Для экономики России это открывает возможность заместить импортные товары отечественными. Для граждан это означает временное отсутствие импортных товаров, но одновременно — и появление новых рабочих мест. В долгосрочной перспективе это явление положительное, — поясняет специалист.

По мнению эксперта, снижение оборотов с Китаем связано с перестройкой логистики.

— Также данные по импорту в РФ не учитывают вторичный импорт в сопредельные с РФ страны, с дальнейшим импортом уже из этих стран в Россию. Аналогичные процессы, но в меньших объемах происходят и со странами ЕС, — говорит он.

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Что касается прогнозирования объема экспорта и импорта, то это затруднительно из-за решения временно не раскрывать данные ФТС.

— Очевидно, что импорт повседневных товаров будет либо выстроен с другими странами, либо замещен отечественной продукцией, — продолжает Тузов. — Вопрос стоит в доступности высокотехнологичного оборудования и продукции, перемещение которой легко отследить. Это оборудование, станки, автомобили и самолеты, серверное оборудование и прочее. Тут вопрос стоит остро и без серьезного и быстрого вмешательства государства решен быть не может, — подчеркивает Тузов.

По оценке собеседника издания, ожидается рост импорта со всеми странами ЕАЭС. Удивить могут и объемы импорта со стороны Монголии. Но самый большой прирост импорта можно ожидать со стороны Казахстана, который активно развивал один из маршрутов Нового шелкового пути и логистически способен к повышенной пропускной способности товаров.