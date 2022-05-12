Бумажное эмбарго: готов ли ЕС к замещению нефти из России

Европейский союз находится в двух шагах от достижения договоренностей по отказу от поставок нефти из России. Если эмбарго с российским углем удалось ввести почти безболезненно, то расставание с нефтью оказывается намного более трудным. Особенно с учетом невероятно коротких сроков введения санкций: через шесть месяцев планируется отказаться от сырой нефти из России, а к концу года — от нефтепродуктов. Но пока остается высокая вероятность того, что полного и всеобъемлющего запрета все-таки не будет — Евросоюз вынужден учитывать позицию восточноевропейских стран, для которых жесткий запрет по многим причинам совершенно неприемлем. Подробности — в материале «Известий».

В порядке исключения

Переговоры об эмбарго для российской нефти ведутся уже почти месяц. Ключевой прорыв в них был связан с разворотом на 180 градусов позиции Германии, согласившейся наконец отказаться от поставок из РФ. Однако Евросоюз еще в целом далек от позиций полного единства по данному вопросу. Глубоко зависимые от нефти страны Восточной Европы требуют для себя как минимум длительную отсрочку, а может быть, и полное исключение из правила без срока давности. Среди последних выделяется Венгрия. Представители страны неоднократно заявляли, что нынешний план эмбарго их не устраивает, а санкции против российского энергетического сектора являются для Будапешта красной линией. По словам министра иностранных дел Петера Сийярто, участие в данном мероприятии — вопрос не политической воли или времени, а «физической и географической реальности». В принципе венгры согласны участвовать в общем плане, но хотят пять лет работать в прежнем режиме, а затем получить значительную компенсацию. Как заявил премьер-министр Виктор Орбан по итогам разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном, пока не видно идей, каким образом ЕС разрешит венгерские трудности.

Проблема в случае с Венгрией не только в том, что она зависима от российской нефти более чем на две трети, но и в том, что ее перерабатывающие мощности настроены именно на российскую нефть Urals. В эти мощности уже вложены миллиарды евро. Даже если проблем с поставками не будет, то потребуются сопоставимые деньги на перевооружение предприятий, а они, по словам венгерской стороны, у ЕС есть «только на бумаге». В результате Венгрия рассчитывает на разрешение и дальше свободно покупать российскую нефть.

Бумажное эмбарго Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Не менее сложное положение у Словакии, где доля черного золота из России на внутреннем рынке составляет 96%. Страна рассчитывает на отсрочку до конца 2023 года, причем непонятно, идет ли речь только о сырой нефти или о нефтепродуктах тоже. Наконец, есть Болгария, которая призывает ЕС не торопиться с принятием эмбарго в принципе. Страна просит как минимум двухлетнюю отсрочку. В целом же восточноевропейским государствам, в случае немедленного принятия эмбарго в нынешнем виде, придется приготовиться к нескольким годам дефицита топлива, который не удастся восполнить из-за рубежа даже при всем желании со стороны поставщиков.

Страны Западной Европы настроены куда более оптимистично и в целом рассматривают вариант отказа от нефти всерьез. Даже Италия, которая ранее была настроена негативно, теперь готова принять сторону большинства стран Евросоюза. Тем не менее и здесь не всё так однозначно. К примеру, на послабления рассчитывают Бельгия и Нидерланды, причем в их случае важно не только получение нефти как таковой, но и возможные убытки для их судоходного сектора. По этой же причине двойственную позицию занимают греки.

Куда уходит нефть

Если посмотреть на потребление Евросоюзом российской нефти в целом, то в 2021 году оно составляло около 2,1 млн баррелей в сутки сырой нефти и 1,5 млн баррелей нефтепродуктов, отмечает консультант VYGON Consulting Иван Тимонин. Лидером по потреблению российской нефти являлась Германия, покупавшая около 555 тыс. бочек в день. Важный нюанс — Германия в случае эмбарго ставит под удар свои заводы на востоке страны, которые работали на нефти из РФ, поставляемой по всё той же «Дружбе». Перейти на сырье из других источников, которое будет идти морем, для них будет почти невозможной задачей.

На самом деле, в Нидерланды нефти поставлялось еще больше (748 тыс. баррелей), но следует учитывать, что страна в данном случае выступает в качестве транспортного хаба и центра переработки. Полученные нефтепродукты затем отправляются в самые разные страны Западной Европы. На третьем месте — Польша, которая получала около 300 тыс. баррелей в день.

Бумажное эмбарго Фото: REUTERS/Dado Ruvic

Что касается доли российской нефти в общем потреблении этого ресурса, то помимо Словакии, где практически вся она российского происхождения, в лидерах находится Финляндия (около 90%), Литва, Венгрия, Болгария и Польша. Нефтяной баланс других стран ЕС менее чем на 50% российский, а некоторые государства (Дания, Австрия, Испания) почти не используют нефть из РФ.

Больше 47% получаемой из России нефти в ЕС уходит на автотранспортные нужды — именно эта отрасль может пострадать сильнее всего в случае введения эмбарго. Около 15% используется в промышленности, еще 9% остается водному транспорту, а 6% идет на отопление домохозяйств. Воздушный транспорт потребляет менее 5%.

Претенденты на замещение

Российскую нефть придется чем-то замещать в оперативном режиме. Претендентов не то чтобы слишком много.

— В случае введения эмбарго Европе будет необходимо заместить 3,6 млн баррелей в сутки жидких углеводородов, — говорит Иван Тимонин. — В число поставщиков, которые потенциально могут нарастить поставки в регион, входят страны ОПЕК, участвующие в соглашении по сокращению добычи и обладающие существенными свободными мощностями, общий объем которых, по различным оценкам, составляет до 4,5 млн баррелей в сутки, а также США, где на фоне увеличения добычи и сокращения собственного потребления в рамках повестки декарбонизации профицит будет расти.

Он добавил, что в случае снятия санкций с Ирана и Венесуэлы данные страны также смогут нарастить поставки на 1,5 млн баррелей в день.

— Несмотря на это, импортерам будет непросто заместить поставки из РФ в полном объеме в связи с рядом существенных факторов, в числе которых продолжение действия соглашения ОПЕК+, напряженность в отношениях США и Саудовской Аравии, затягивание переговоров по СВПД («ядерная сделка» с Ираном. — Ред.), достижение договоренностей в рамках которых необходимо для снятия санкций с Ирана, а также ориентация европейских НПЗ на сорт Urals. В связи с этим вопрос полного замещения жидких углеводородов из России на европейском рынке является скорее долгосрочным, — констатировал собеседник «Известий».

Бумажное эмбарго Фото: REUTERS/Afolabi Sotunde/File Photo

Действительно, нефтяные державы пока не торопятся принципиально наращивать поставки в ЕС. Перспективы нефтедобычи в США совершенно неясны: единовременный рост спроса за океаном резко поднимет цены на нефть и в самой Америке (хотя американская и европейская марки WTI и Brent и так поравнялись друг с другом), что хорошо скажется на добыче. Но положение американских нефтяников шаткое: им до сих не выдают разрешение на бурение на федеральной земле. Инвесторы стремятся зафиксировать прибыли, а не вкладываться в развитие добычи, в полной противоположности своей стратегии еще 3–4-летней давности. Даже сейчас, когда нефтяники в фаворе, им не дают особых послаблений, а что будет, если давление экоактивизма опять усилится — никто предсказать не берется.

Ливия на данный момент увеличивать добычу не готова. В Венесуэле она вообще снижается. Что касается Ирана, то «ядерная сделка», от которой зависит снятие санкций, по-прежнему балансирует на грани срыва и Европа предпринимает отчаянные усилия для ее спасения. Проблема в том, что нынешние цены на нефть позволяют Ирану чувствовать себя довольно уверенно, а значит, и требовать куда больших уступок, приемлемых для ЕС, но не для США и их ближневосточной политики. Время до введения эмбарго пока еще есть.

Разумеется, нельзя исключать, что ЕС в конечном итоге лишь изображает активность, втайне надеясь, что ситуация на Украине как-нибудь разрешится и эмбарго можно будет быстро снять без потери денег и лица. Но если этого не произойдет, хаоса на мировом нефтяном рынке к концу года явно прибавится.