Кормовая база: Польша вынуждена содержать украинских беженцев за свой счет

Число украинских беженцев в Польше уже перевалило за 3 млн. Тенденции к снижению потока пока не наблюдается, и не справляющаяся с расходами Польша начинает всё более настойчиво требовать у ЕС денег. Поляки недовольны тем, что именно им пришлось взять на себя основную часть бремени, связанного с неожиданными гостями — причем делать это приходится за свой счет. Не помогают даже символические жесты президента Украины Зеленского, предложившего дать полякам особый статус на контролируемых киевским режимом территориях. Подробности — в материале «Известий».

Где взять деньги

Деньги от ЕС на содержание беженцев первым начал требовать в апреле премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. В ходе беседы с немецким изданием Bild Моравецкий упомянул о 2,5 млн прибывших на тот момент в Польшу и пожаловался, что Евросоюз не заплатил Польше «ни цента». Моравецкий напомнил о миграционном кризисе 2015 года, когда беженцев принимала Турция и ей оказывалась финансовая помощь со стороны Евросоюза. «Мы хотим справедливого отношения: если Турция получила миллиардную поддержку во время последней волны беженцев, то я думаю, что мы тоже сейчас заслуживаем помощи ЕС», — отметил Моравецкий.

Кормовая база_1 Беженцы с Украины садятся в автобус до Варшавы на автовокзале Львова Фото: Getty Images/Leon Neal

17 мая уже сам президент Польши Анджей Дуда обвинил руководство Евросоюза в том, что оно выделяет странам ЕС недостаточно средств для приема беженцев с Украины. Дуда считает, что такая политика Брюсселя «подрывает европейское единство». Днем ранее аналогичную претензию высказали в польском МВД. Заместитель главы ведомства Павел Шефернакер сообщил, что 95% всех средств, выделенных государством для помощи беженцам с Украины, уже израсходованы — и теперь нужна помощь Евросоюза. Другой заместитель министра иностранных дел, Марчин Пшидач, общаясь с прессой в Брюсселе, уточнил: «Мы добиваемся, чтобы наши европейские партнеры, а прежде всего Еврокомиссия, выделили дополнительные средства на поддержку украинских беженцев».

Кормовая база_4 Украинские беженцы пересекают польскую границу Фото: TASS/dpa/picture-alliance/Christoph Soeder

Нужно отметить, что поляки и в самом деле несут большие затраты, связанные с прибывающими украинцами. Большинство новоприбывших пользуются услугами специальных пунктов приема беженцев, которые организуют их размещение в разных регионах страны. Таких пунктов в республике создано не менее 30. Впрочем, некоторых из беженцев встречают родные и близкие, переехавшие в Польшу в предыдущие годы. В Варшаве подсчитали, что с 24 февраля украинско-польскую границу пересекло более 3,4 млн украинцев, но часть из них была в стране транзитом. Свыше 1 млн получили польский идентификационный номер PESEL. Этот документ дает доступ новоприбывшим к местным услугам здравоохранения, образования и позволяет платить в Польше налоги.

Усталость от беженцев

Дошло до того, что 26 апреля польский министр юстиции Збигнев Зебро предложил приостановить перечисление взносов республики в бюджет Евросоюза. В ходе состоявшейся пресс-конференции Зебро заявил, что Польша «оказывает наибольшую, не считая США, финансовую помощь Украине, и предложил правительству попросить Еврокомиссию, чтобы та «на время этой чрезвычайной ситуации рассмотрела приостановку выплаты если не всего, то, по крайней мере, существенной части взноса, который Польша платит в бюджет ЕС».

Кормовая база_2 Волонтеры раздают пакеты с продуктами украинским беженцам на Рыночной площади в Кракове Фото: Getty Images/NurPhoto

Многие поляки сейчас склоняются к мысли, что беженцы «объедают» их, ведут себя в чужой стране требовательно и заносчиво. Факты некорректного поведения украинцев только подтверждают это. Так, 8 мая несколько пьяных украинцев начали приставать к девушке на улице Новый Свет в Варшаве. За нее вступился молодой человек, завязалась драка. В результате «беженцы» избили парня, а потом ударили ножом в спину. Пострадавший сумел добраться до ближайшего магазина, где и скончался до приезда медиков.

На месте трагедии один из очевидцев снял видео, мгновенно разошедшееся по соцсетям. Поляки в комментариях к обнародованному видео отмечали, что на кадрах отчетливо слышна украинская речь, и недоумевали, почему СМИ страны уклончиво называют преступников «иностранцами». Варшавская полиция сообщила об инциденте очень кратко, отметив, что в интересах следствия личность, возраст погибшего и обстоятельства совершения преступления обнародованы не будут.

Кормовая база_3 Комната в центре размещения беженцев в Варшаве Фото: Getty Images/SOPA Images

Доказательством нарастающей «усталости» Польши от украинских беженцев стали слова министра образования Пшемыслава Чарнека. Общаясь с прессой, чиновник предупредил, что уже 24 мая порядка 7 тыс. прибывших с Украины детей должны сдать в Польше экзамен на знание государственного языка. Те, кто сделать этого не сумеет, останутся на второй год или же не смогут поступить в высшие учебные заведения Польши. «Таковы времена. Мы не можем приравнять ребенка, который не знает языка, не знает польской литературы, к ребенку, который восемь лет ходил в начальную школу и учился в нашей системе», — констатировал министр, состоящий в рядах правящей партии — консервативного «Права и справедливости». Это его заявление вызвало сильнейшее недовольство беженцев.

Не только тяготы, но и выгоды

Нужно отметить, что тяготы, которые несет Польша от присутствия беженцев, отчасти компенсируются выгодами от прибытия новых рабочих рук. В связи с этим киевские политологи иронизировали, что постоянные заверения Польши в поддержке суверенитета Украины — это, конечно, хорошо, но и дешевая трудовая сила полякам никогда не помешает.

Интересно, что еще 1 февраля премьер Польши Матеуш Моравецкий уже затрагивал эту тему. «Украинцы знают, что в Польше они всегда найдут убежище. Польские предприниматели ценят украинских работников — ожидаем, что из года в год потребуется еще больше рук», — подчеркнул тогда глава польского правительства. Всего за минувшие два месяца в Польше устроилось на работу около 100 тыс. украинцев. Министр семьи и социальной политики республики Марлена Малонг ранее сообщила, что правительство одобрило специальный закон, упрощающий украинцам доступ к рынку труда, и готовит новый пакет решений в этом направлении, поскольку «польской экономике нужны дополнительные работники». А поскольку большинство из тех, кто сумел успешно трудоустроиться, уже вряд ли вернется на родину, то можно сказать, что если Украина потеряла огромное количество рабочих рук, то Польша их приобрела.

Кормовая база_5 Украинские беженцы выбирают одежду в центре поддержки беженцев в Варшаве Фото: TASS/Zuma

Как считает Bloomberg, появление беженцев с Украины благоприятно сказалось на темпах экономического роста. Так, благодаря их прибытию в Польше возросли продажи разнообразных товаров — от обуви и одежды до продуктов. Это помогло уравновесить другие экономические трудности, включая растущую инфляцию. В итоге в I квартале 2022 года экономика Польши выросла (по сравнению с 2021 годом) на 8,5% — быстрее, чем предрекали эксперты. Нечто подобное, кстати, наблюдается и в Венгрии, где рост составил 8,2%. А в Румынии же объем производства вырос на 6,5%, что превысило средний показатель почти втрое. Обе этих страны также активно принимали у себя беженцев с Украины.