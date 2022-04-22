Большие амбиции: Варшава стремится увеличить влияние на фоне кризиса

С самого начала операции на Украине Польша стремится втянуть в конфликт Североатлантический альянс, а также укрепить позиции на Западе. Варшава выступает за еще большее ужесточение антироссийских санкций и выступает с самой резкой риторикой в адрес Москвы. С одной стороны, роль Польши на мировой арене изменилась, но при этом нельзя сказать об усилении ее значимости. Почему так, разбирались «Известия».

Союз с Киевом

« В то время, когда моральные компасы рухнули, Польша должна показать, когда, где и почему зародилась сила и мощь Европы, которая сегодня угасает », — заявил депутат Европарламента Патрик Яки.

По его словам, на фоне российской спецоперации на Украине именно Польша может построить «что-то большое в Центрально-Восточной Европе» и сформировать союз с Киевом. Политик считает, что такой альянс в чем-то напоминал бы Первую Польскую Республику и помог бы Варшаве сохранять лидерство в Европе.

« Так уж получилось, что США не в состоянии реализовать свой план по сохранению лидерства в мире без Польши. Именно благодаря расположению и силе Польши, ничего нельзя планировать в отношении России на восточном фланге НАТО без нашей страны », — резюмировал евродепутат.

С самого начала украинского кризиса Польша активнее остальных стран ЕС стала призывать Брюссель как можно жестче наказать Москву и привлечь НАТО к боевым действиям. Варшава хочет играть всё более активную роль на международной арене.

Большие амбиции Солдаты 82-й воздушно-десантной дивизии США на военной базе на юге Польши Фото: Global Look Press/Attila Husejnow

Из Польши выслали десятки российских дипломатов по обвинению в шпионаже. После этого в Варшаве захватили российскую дипломатическую недвижимость: некоторые здания, школу при посольстве и другие объекты. Здание дипмиссии атаковали вандалы, на почту поступали анонимные угрозы. Посол России в Польше Сергей Андреев жаловался, что ему заблокирован доступ к местным СМИ.

В ответ премьер-министр страны Матеуш Моравецкий призвал ЕС остановить выдачу виз россиянам. « То, что раньше называли русофобией, сегодня уже мейнстрим, принимается как очевидность, в которой мы функционируем », — отреагировал глава польского кабмина.

Отношения Москвы и Варшавы были довольно натянутыми и до начала спецоперации. Антироссийские настроения в стране подстегивает историческая память.

Что касается взаимодействия с Вашингтоном, то оно всегда было довольно активным, особенно после выхода Британии из Европейского союза. Варшава давно стала представителем американских интересов в ЕС, рупором Североатлантического альянса в Европе.

Через польскую территорию западные страны поставляют Украине вооружение, а с помощью местных политиков продвигают всё более жесткую риторику в отношении Москвы.

Активный член НАТО

Польша присоединилась к Североатлантическому блоку в 1999 году. В стране НАТО воспринимают как гаранта безопасности и стабильности. За годы нахождения в альянсе Варшава стала чувствовать себя гораздо увереннее.

Большие амбиции Учения НАТО в Польше Фото: ТАСС/TOMASZ WASZCZUK

По сведениям Statista, 94% граждан страны поддерживали членство страны в альянсе . На фоне операции России на Украине Польша еще больше укрепила позиции в качестве партнера Североатлантического блока в Европе.

Но так было не всегда. Последние годы отношения Брюсселя и Варшавы были сильно обострены. Всё началось после прихода к власти консерваторов из партии «Право и справедливость». Вначале власти затеяли реформу судебной системы. Ее противники уверены, что новые власти хотели подмять под себя судей. Далее последовал запрет абортов. Помимо этого, в ЕС не раз обвиняли Польшу в подрыве свободы СМИ, неправильном отношении к представителям ЛГБТ. В Брюсселе не раз давали понять, что не позволят «притеснять отдельные части общества за то, кого они любят, за возраст и этническое происхождение, политические взгляды и религиозные убеждения».

Сейчас Польша навязывает другим странам — членам альянса предложения по военной миротворческой миссии НАТО. Одними из самых провокационных заявлений стали слова вице-премьера Польши Ярослава Качиньского о том, что страна открыта для размещения на своей территории американского ядерного оружия. Помимо этого, он призвал Вашингтон на треть увеличить число американских военных в Европе — со 100 тыс. до 150 тыс. человек. «Это бы существенно усилило сдерживание Москвы», — сказал политик.

Но эти идеи отвергли. Так, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что альянс не будет становиться стороной конфликта, хотя страны Запада намерены и дальше поддерживать Украину, оказывать ей военную и финансовую поддержку. А бывший командующий Объединенными вооруженными силами Британии Ричард Бэрронс заявил, что блок пытается избежать конфликта с Москвой, «поскольку не готов к возможному противостоянию».

Генсек НАТО Йенс Столтенберг, отвечая на вопрос о возможности отправки миротворцев, сообщил, что блок не будет направлять свои силы на Украину, так как альянс не является частью конфликта.

Большие амбиции Очередная поставка американского оружия на Украину Фото: Global Look Press/Roland Balik

А глава Пентагона Ллойд Остин процитировал американского президента Джозефа Байдена, который «ясно дал понять, что американские войска не будут воевать с Россией на Украине». «Поддержание бесполетной зоны в случае ее введения потребовало бы соприкосновения с российскими самолетами. Это грозило бы для нас войной с Россией», — резюмировал глава оборонного ведомства США, напомнив о необходимости любыми способами избегать применения ядерного оружия.

« Польша вместе с Британией и балтийскими странами выступает за конфронтацию с Россией. Так, они выступают за еще большие поставки вооружения Киеву, максимальное затягивание конфликта. Их цель — нанести России как можно больший вред и ущерб. Их инициативы: направление миротворцев, введение бесполетной зоны над Украиной. Наибольшим ястребом в этой ситуации выступает Польша », — пояснил в разговоре с «Известиями» замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.

Отношения Вашингтона и Варшавы хотя и довольно тесные, их всё же нельзя назвать безоблачными. Периодически между союзниками случаются разногласия. В США не раз давали понять Польше, что не хотели бы еще больше провоцировать Москву. Так, в марте польские власти, не предупредив США, предложили предоставить Киеву истребители МиГ-29. Из-за этого вышел спор, поскольку американские власти запретили предоставлять самолеты Киеву, чтобы не злить Россию. Впрочем, впоследствии Вашингтон всё же одобрил эти действия.

Влияние выросло, но не очень

Польша призывала Брюссель активно снабжать оружием Киев еще до эскалации украинского конфликта. Варшава сейчас выступает за полную торговую блокаду Москвы и включение Украины в ЕС по ускоренной программе.

В последнее время Польша сама столкнулась с серьезным вызовом — ее накрыла волна украинских беженцев. Варшава оказывает материальную и гуманитарную помощь, однако Брюссель всё еще не отменил штрафы за введение консервативных законов. Так, вице-премьер Петр Глиньский пожаловался, что ЕС «не оказывает реальной материальной поддержки».

Большие амбиции Беженцы переходят границу Украины и Польши Фото: Global Look Press/Christoph Soeder

Возмущение Польши вызывает то, что Брюссель не снял штрафы, выплачивать которые начиная с осени прошлого года Варшаву обязал Суд ЕС в Люксембурге. В день в пользу Еврокомиссии необходимо перечислять по миллиону евро.

Варшава столкнулась с серьезными проблемами. Польша с трудом справляется с таким наплывом беженцев. Фонды мэрии Варшавы уже практически исчерпаны. Моравецкий призывает партнеров по ЕС выделить дополнительные деньги на содержание беженцев», — отмечает в беседе с «Известиями» старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский.