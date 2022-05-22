Зеленский намерен наделить граждан Польши особым статусом на Украине

Украинский лидер Владимир Зеленский намерен внести в Верховную раду законопроект, который установит особой правовой статус для граждан Польши на территории Украины. Об этом 22 мая сообщила представитель рады в Конституционном суде страны Ольга Совгиря.

«Президент анонсировал внесение в парламент в ближайшее время законопроекта об особом правовом статусе граждан Польши на Украине», — написала она в Telegram.

Другие детали документа не приводятся.

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5 мая польский президент Анджей Дуда сказал, что границ между Польшей и Украиной в будущем «больше не будет», а граждане этих двух государств смогут «вместе жить на этой земле».

В тот же день бывший депутат украинской Верховной рады Илья Кива заявил, что Польша начала первый этап аннексии западной территории Украины. Он указал, что поставки вооружения иностранного производства осуществляются по обновленной стратегии. Так, они не доходят до непосредственной зоны боевых действий, а остаются в западной части страны.

6 мая заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев расценил заявления Дуды как свидетельство стремления Польши аннексировать территорию Западной Украины.