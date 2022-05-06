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Президент Польши выразил надежду на будущее отсутствие границ с Украиной

Дуда заявил, что границы между Польшей и Украиной «больше не будет»
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Фото: TASS/EPA/Radek Pietruszka
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Границ между Польшей и Украиной в будущем «больше не будет», а граждане этих двух государств смогут «вместе жить на этой земле». Такое заявление в четверг, 5 мая, сделал польский президент Анджей Дуда в ходе выступления по случаю Дня польской диаспоры во дворце Бельведер в Варшаве, заявили в украинском издании «Фокус».

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«Между нашими странами — Польшей и Украиной — больше не будет границы. Этой границы не будет», — заявил глава государства.

По словам Дуды, Польша окажет Украине всестороннюю поддержку в противостоянии с Россией, а границы будут стерты, для того чтобы народы двух стран жили вместе на этой земле, «строя и отстаивая совместно свое общее счастье и силу». Это, как добавил президент, сможет отразить любые опасности и угрозы.

В то же время экс-депутат Верховной рады Украины Илья Кива усмотрел в словах президента Анджея Дуды намек на присоединение территорий Украины к польским.

4 мая военный эксперт Владимир Евсеев сообщил, что Польша не предпринимает попыток оккупировать западные территории Украины, так как опасается столкновения с Россией. Он также спрогнозировал условия, при которых Польша попытается установить прямой контроль над Западной Украиной.

Ранее, 26 апреля, секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что итогом политики Запада и Киева может стать распад Украины на несколько государств. По словам Патрушева, Вашингтон задолго до госпереворота 2014 года внушал украинцам исключительность их нации и ненависть ко всему русскому.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков рассказал «Известиям», что распад Украины вероятен и уже состоялся с учетом того, что появились Донецкая и Луганская народные республики. Он также отметил, что стоит ожидать дальнейшего распада страны.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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