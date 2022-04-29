Дальше Польши: может ли Варшава ввести свои войска на запад Украины

Минобороны России 28 апреля сообщило о поражении самолетами и вертолетами более 140 военных объектов Украины, в том числе пунктов управления, складов с боеприпасами и горючим и мест скопления войск. Силы ПВО сбили бомбардировщик Су-24 и двенадцать беспилотников. В этот же день глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что правительство Польши рассматривает возможность ввода миротворческих сил на территорию западных областей Украины. Варшава не подтвердила эту информацию, однако анонсировала крупные военные учения в приграничных областях. Эксперты не исключили намерения Польши занять западные украинские области и назвали условия, при которых их контингент мог бы считаться действительно миротворческим.

Польские манёвры

Руководство Польши обсуждает возможность введения на территорию Украины своих войск с целью дальнейшего «воссоединения» с частью её территории. В четверг об этом заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки России (СВР), цитируя слова возглавляющего её Сергея Нарышкина.

По данным главы СВР, «миротворцев» хотят разместить в областях Украины с минимальной угрозой столкновения с Россией. В их задачи будет входить «постепенный перехват у Нацгвардии Украины контроля над расположенными там стратегическими объектами». Согласно предварительным договоренностям с США, операция будет проходить без мандата НАТО, но с участием «желающих государств».

Дальше Польши: Военнослужащие армии Польши во время учения. Фото: РИА Новости/Стрингер

Варшава рассчитывает на то, что после закрепления на западе Украины произойдет раскол страны, позволяющий взять под контроль территории с «польскими миротворцами», объяснил Сергей Нарышкин. Он напомнил, что после Первой мировой войны Польша получила от стран Антанты право на оккупацию части Украины якобы для защиты жителей от «большевистской угрозы», после чего эти территории были включены в её состав.

В Польше отказались подтвердить заявления главы СВР России. Пресс-секретарь министра-координатора спецслужб страны Станислав Жарин заявил, что Варшава не собирается захватывать западные регионы Украины. Такая информация, считает чиновник, распространяется с целью подрыва существующего сотрудничества Польши и Украины.

В то же время Минобороны Польши 28 апреля анонсировало проведение крупных учений с 1 мая до конца месяца. Ведомство предупредило, что в восточной и северной части страны будет интенсивное движение военных колонн и попросило население не снимать их и не публиковать информацию о передвижении войск.

Дальше Польши: Совместные учения военнослужащих Польши и США на полигоне Нова-Демба в Польше. Фото: ТАСС/Darek Delmanowicz

— Они бы хотели это сделать, это ясно, — рассказал «Известиям» экс-замглавы МИД РФ и бывший замгенсека ООН Сергей Орджоникидзе. — Вместо того, чтобы помочь лечить больного, они начинают резать его, хирургическим путем решать вопрос. Основание для ввода войск им найти несложно — придумают какую-нибудь очередную перестрелку и скажут, что на них напали. Они начали маневры, а это, как правило, предвестник. Раз они двигают войска, значит они могут двинуть их куда угодно, в нужном для них направлении . А вот насколько у них хватит политической решимости и военной смелости, я не знаю. Если они планируют вводить войска под предлогом «защиты от российской агрессии», в этом случае должно быть обращение украинского правительства к польскому правительству с соответствующей просьбой. Такой вариант я бы тоже не исключал. Государство — член ООН, признанное международным сообществом, может обратиться.

Для того, чтобы контингент получил статус миротворческого, необходимо решение Совета Безопасности ООН, добавил дипломат. И в этом случае многое будет зависеть от позиции Москвы.

Су-24 над Николаевкой

Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России 28 апреля поражены 42 военных объекта Украины.

— Уничтожены три пункта управления, 22 опорных пункта формирований украинских националистов, семь районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также шесть складов ракетно-артиллерийского вооружения, боеприпасов и горючего в районах населенных пунктов Александровка, Гусаровка, Долгенькое и Барвенково, — заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Оперативно-тактическая и армейская авиация за день поразили более 140 военных объектов Украины. Среди них шесть пунктов управления, два ротных опорных пункта, два крупных склада ракетно-артиллерийского вооружения и горючего в населенных пунктах Преображенка и Орехов, а также 55 мест сосредоточения живой силы и военной техники противника.

Дальше Польши: Военная техника в Армянске. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Силы ПВО в ночь на 28 апреля сбили в ЛНР над Николаевкой украинский бомбардировщик Су-24. Кроме того в воздухе за сутки уничтожены двенадцать беспилотных летательных аппаратов.

Всего по данным Минобороны России с начала проведения специальной военной операции уничтожены 142 украинских самолета, 111 вертолетов, 621 беспилотный летательный аппарат, 277 зенитных ракетных комплексов, 2629 танков и других боевых бронированных машин, 302 установки реактивных систем залпового огня, 1154 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 2445 единиц специальной военной автомобильной техники.

Ракетные атаки

Вечером 27 апреля около 23 часов Украина нанесла массированный удар неуправляемыми и баллистическими ракетами по жилым кварталам в центре Херсона.

Российскими подразделениями противовоздушной обороны ракетная атака украинских войск была отражена , заявили в Минобороны РФ. В воздухе над городом сбиты двенадцать снарядов реактивной системы залпового огня большой мощности, а также две украинские баллистические ракеты «Точка-У». Фрагменты одной из «Точек» упали в Шевченковском парке. От осколков боеприпасов пострадали спортивная школа, морской колледж, Дом профсоюзов и другие гражданские объекты.

Обстрелян ракетой «Точка-У» следующим утром оказался и город Изюм. Там целью удара стала городская больница, где размещён российский медицинский отряд, оказывающий помощь населению Харьковской области.

Дальше Польши: Последствия ракетного удара ВСУ баллистическими ракетами "Точка-У" и реактивными снарядами систем залпового огня большой мощности по жилым кварталам центральной части города Херсон. Фото: РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ

— Нанесение киевским националистическим режимом ракетных ударов неизбирательного характера по жилым кварталам Изюма и Херсона является военным преступлением и грубейшим нарушением международного гуманитарного права, — заявил Игорь Конашенков.

Удары не остались безнаказанными. В сводке Минобороны значится уничтожение 28 апреля пусковой установки тактического комплекса «Точка-У» российскими ракетными войсками. Силы ПВО перехватили ещё три таких боеприпаса в районе населённых пунктов Петрополье и Малая Камышеваха.

Для связи

В Минобороны России 28 апреля рассказали о солдатах и офицерах, проявивших в боях мужество и самоотверженность.

Командир бригады управления полковник Евгений Волков оперативно наладил режимную телефонную связь на комендантских участках, расположенных на маршрутах движения основных сил российской группировки . Также он предусмотрел установку дополнительной системы связи, что упростило командование войсками. Неоднократные попытки противника нарушить коммуникации успехом не увенчались — связь все время работала безотказно.

В ходе одного из боестолкновений полковник Волков под минометным обстрелом руководил действиями подчиненных. При попытке прорыва обороны украинскими силами его подразделения подверглись массированному артиллерийскому обстрелу.

— В крайне тяжёлой обстановке он обеспечил надежную работу связи, а также организовал эвакуацию техники и личного состава из-под огня противника, — отметили в Минобороны РФ.

Дальше Польши: Женщины провожают колонну подразделений ВС РФ, проходящую через освобождённые от украинских националистических вооружённых формирований населенные пункты Харьковской области. Фото: РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ

Командир взвода связи старший лейтенант Роман Матюк во время освобождения одного из населенных пунктов обнаружил автомобиль украинских диверсантов, направляющийся на большой скорости в тыл российской колонны. Мгновенно оценив обстановку, Роман вместе с подчиненными открыл прицельный огонь по машине, уничтожив находившихся в ней диверсантов. В автомобиле нашли три ручных противотанковых гранатомета и большое количество взрывчатки.

Уже во время уличных боев он заметил украинского гранатометчика, целившегося в танк. Старший лейтенант точным огнем уничтожил его, чем спас экипаж боевой машины .

— Смелые и решительные действия старшего лейтенанта Романа Матюка способствовали развитию наступления российских войск, — подчеркнули в Минобороны.

Старший сержант Александр Попов со своим мотострелковым отделением неоднократно сопровождал колонны снабжения. В ходе очередного марша Александр, двигаясь в головном дозоре, обнаружил группу украинских диверсантов на БМП, вооруженных гранатометом и стрелковым оружием. Они расположились на одной из второстепенных дорог, готовясь напасть на колонну.