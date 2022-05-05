Эксперт Евсеев исключил вероятность оккупации Польшей западной части Украины

Польша не предпринимает попыток оккупировать западные территории Украины, так как опасается столкновения с Россией. Такое заявление сделал военный эксперт Владимир Евсеев 4 мая.

«Речь не идет о полномасштабной войне с НАТО, потому что ввод польских войск на Украину не позволит задействовать статью НАТО о самообороне. Польша в этом случае окажется сама по себе. Россия может нанести удары ракетами «Кинжал», который нечем будет парировать. Это будет сопровождаться гибелью польских военнослужащих без всякой возможности ответить. Польша этого серьезно опасается», — сказал Евсеев в беседе с изданием «Украина.Ру».

Эксперт также спрогнозировал условия, при которых Польша попытается установить прямой контроль над Западной Украиной, а также как будет добиваться своих целей.

«Я думаю, что контроль [Польши над Западной Украиной] будет устанавливаться в период распада Украины, когда наступит паралич центральной власти. Потому что сейчас есть опасность, что Россия, как сказал [президент России Владимир] Путин, даст молниеносный ответ, а это сдерживает и Польшу, и Румынию. Перед тем, как будет проводиться такая операция, будут проводиться некие консультации в виде непрямых российско-американских переговоров, например, через Израиль. Это будет означать переговоры о фактическом разделе Украины. После каких-то договоренностей Польша войдет на территорию Западной Украины», — высказался Евсеев.

28 апреля глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что Вашингтон и Варшава прорабатывают планы установления военно-технического контроля Польши над «историческими владениями» на Украине. По его словам, первым этапом «воссоединения» должен стать ввод польских войск на территорию Западной Украины, что приведет к расколу страны.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».