Всё Польше и Польше: Варшава захотела исчезновения границы с Украиной

Президент Польши Анджей Дуда заявил о скором исчезновении границы между Польшей и Украиной. К его словам отнеслись неоднозначно. Одни считают, что речь идет о возможном вступлении Киева в Евросоюз и НАТО, другие говорят о растущих аппетитах Варшавы, заинтересованной в освоении западных территорий соседнего государства. Подробности — в материале «Известий».

Стереть границы

«Между нашими странами — Польшей и Украиной — больше не будет границы. Этой границы не будет. Чтобы мы жили вместе на этой земле, строя и отстраивая совместно свое общее счастье и общую силу, которая позволит отражать любую опасность или любую возможную угрозу » — с таким заявлением по случаю Дня польской диаспоры выступил президент страны Анджей Дуда.

По его словам, Варшава делает всё возможное для того, чтобы помочь Киеву в противостоянии с Россией. « Мы стараемся оказывать эту поддержку и обращаемся за ней ко всему миру », — пояснил он.

Такие слова озадачили Киев. Так, бывший депутат Верховный рады Украины Илья Кива посчитал, что это неприкрытый намек на присоединение украинских территорий к польским. «Президент Польши открыто уже заявляет и празднует присоединение Украины», — написал он в своем Telegram-канале.

В России заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев расценил заявления польского лидера как явное свидетельство стремления Варшавы аннексировать территорию Западной Украины.

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Крупные учения и переброска военной техники

В конце апреля в Совбезе РФ со ссылкой на разведданные сообщили, что Польша и США разрабатывают план по установлению контроля Варшавы над ее «историческими владениями» на Украине. По словам главы СВР России Сергея Нарышкина, Польша хочет ввести войска в западные области Украины под лозунгом их «защиты от российской агрессии».

Он заявил, что, по сути, речь идет о попытке повторения исторической для Польши «сделки» после Первой мировой войны, когда западные страны признали за Варшавой право сначала оккупировать части Украины для защиты населения от «большевистской угрозы», а потом включить их в состав польского государства.

В ответ пресс-секретарь министра — координатора спецслужб Польши Станислав Жарин в своем Twitter назвал ложными заявления о подготовке аннексии Западной Украины. По его словам, такую информацию распространяют для подрыва сотрудничества между Киевом и Варшавой.

При этом через некоторое время польские власти объявили о начале крупных учений, которые соответствуют программе подготовки вооруженных сил Польши и масштабной переброске военной техники на севере и востоке страны. В сообщении на сайте Войска польского отмечалось, что с начала и до конца мая на автомагистралях, скоростных дорогах и дорогах местного значения можно будет встретить военные колонны. Власти при этом попросили граждан не размещать информацию и снимки местонахождения и передвижения войск, а также другие данные.

Все Польше и Польше Фото: TASS/Marcin Obara

Обращение к полякам

Высказывание польского лидера — это способ «повысить лояльность населения», потому что «проблемы уже на слуху», отметил в беседе с «Известиями» директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов.

По его словам, такие заявления делаются, поскольку в Польше находится огромное число украинских беженцев.

— Ситуация с беженцами с Украины сейчас резко обострилась, поэтому Дуда призывает польское население принять, что это надолго , — пояснил он.

Польша уже давно экономически осваивает территорию Украины, рассказал «Известиям» глава аналитического бюро проекта СОНАР-2050 Иван Лизан.

— Варшава уже давно является крупнейшим выгодополучателем от евромайдана, от последующего подписания соглашения Евроассоциации. Это позволило ей полноценно зайти на украинский рынок со своими продуктами питания, промышленной продукцией, расширить зону гастарбайтеризации Украины с западных регионов практически на всю страну вплоть до Донецкой области. Если до 2013 года в Польшу преимущественно ехали люди с Западной Украины, то после 2014-го — со всей территории страны, даже из тех регионов, в которых это раньше казалось абсолютно неприемлемым , — пояснил эксперт.

Все Польше и Польше Фото: Global Look Press/Christoph Soeder

По словам политолога, поляки пытаются втянуть США в прямое противостояние с Россией.

— Делается расчет на то, что в определенный момент эскалация на Украине достигнет такого уровня, что кто-то из европейских стран или США вмешается в процесс открыто и позволит Польше аннексировать часть территории Украины, в первую очередь ее западные области. Пока Вашингтон не одобряет это. Поляки проводят учения, делают громкие заявления, проводят скрытую мобилизацию, они находятся на низком старте, чтобы аннексировать часть территории Украины, но пока Вашингтон им это не разрешает, а влезать в драку без одобрения США им страшно , — считает глава аналитического бюро проекта СОНАР-2050.

В феврале этого года перед Польшей встала большая проблема, отмечает Лизан.

— У поляков на этой почве истерика, потому что, во-первых, впереди реальная угроза потери украинского рынка, солидной части потока трудовых ресурсов. К тому же по факту уже похоронили геополитический проект «Междуморье», который поляки вынашивали на протяжении последних пяти лет. Они рассматривали Украину как свою колонию, в перспективе — как регион, который можно будет если не полностью экономически освоить, то хотя бы частично или в перспективе напрямую присоединить, — полагает эксперт.

По мнению политолога, вероятность того, что поляки вмешаются в этот конфликт, — пятьдесят на пятьдесят.

— Вашингтон открыто участвовать не будет, не исключаю, что на каком-то этапе Польша попытается аннексировать западную часть территории Украины. Но не стоит забывать фактор Белоруссии. Она открыто в конфликте не участвует, но так же, как и Польша, проводит учения, проверку боеготовности. Это сдерживает порывы Варшавы , — пояснил Иван Лизан.

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Можно воспринимать по-разному

Как рассказала в беседе с «Известиями» доктор политических наук, профессор СПбГУ Наталья Еремина, эти территории важны для Варшавы с точки зрения идеологии польской государственности.

— Здесь она неизбежно связывалась с конфликтом, вступала в конкуренцию с Россией, для польской элиты прежде всего Восточные Кресы — это понятие не только фронтира, это значение польской государственности, в каком-то смысле это историческая драма, фобия для Польши, поэтому она ориентируется на позицию этих территорий для того, чтобы далее продвигать стратегию развития государственности. Именно с влиянием на эти территории Польша связывает свое региональное значение и региональное лидерство. И, более того, опираясь на эти территории, на свою цивилизаторскую миссию, которая сейчас называется миссией по демократизации, она как раз и связывает свою роль внутри Европейского союза, и это определяет позицию ЕС в отношении России. Эти территории играют такую роль: либо это будет зона конфликта, либо это будет зона превалирования Польши. Есть стремление не допустить влияния России на этих территориях, — полагает политолог.

Старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский, в свою очередь, считает, что Дуда в своем выступлении фактически процитировал Владимира Зеленского.

Все Польше и Польше Президент Польши Анджей Дуда и президент Украины Владимир Зеленский Фото: Global Look Press/Ukraine Presidency