Конфликтолог оценил заявления Дуды об отсутствии границ между Польшей и Украиной

Заявления польского президента Анджея Дуды об отсутствии границы между Польшей и Украиной — способ повысить лояльность населения, считает директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов.

«Мне кажется, что подобные заявления делаются несколько с другой целью. Дело в том, что огромное количество беженцев из Украины сейчас находятся в Польше. В интересах Дуды как-то повысить лояльность населения, потому что проблемы уже на слуху», — сказал он в беседе с «Известиями».

По мнению конфликтолога, ситуация с беженцами из Украины сейчас резко обострилась, поэтому Дуда призывает польское население «принять, что это надолго».

5 мая Дуда заявил, что границ между Польшей и Украиной в будущем «больше не будет», а граждане этих двух государств смогут «вместе жить на этой земле».

В то же время экс-депутат Верховной рады Украины Илья Кива усмотрел в словах президента Анджея Дуды намек на присоединение территорий Украины к польским.

4 мая военный эксперт Владимир Евсеев сообщил, что Польша не предпринимает попыток оккупировать западные территории Украины, так как опасается столкновения с Россией. Он также спрогнозировал условия, при которых Польша попытается установить прямой контроль над Западной Украиной.

Ранее, 26 апреля, секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что итогом политики Запада и Киева может стать распад Украины на несколько государств. По словам Патрушева, Вашингтон задолго до госпереворота 2014 года внушал украинцам исключительность их нации и ненависть ко всему русскому.