Медведев обвинил Польшу в стремлении к аннексии Западной Украины
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев расценил заявления польского президента Анджея Дуды как свидетельство стремления Польши аннексировать территорию Западной Украины.
«Польский президент Анджей Дуда официально признал территориальные претензии к Украине. Маски сброшены. Он заявил, что между Польшей и Украиной на десятилетия, а то и столетия больше не будет границы», — написал Медведев в Telegram.
По его мнению, «Западная Украина будет для алчущей возврата земель Польши желанным приобретением».
«Задача проста — вернуть себе вожделенные исторические земли, прикрываясь агрессивной антироссийской риторикой и лживыми мантрами про общее счастье с «безграничной» Украиной. Отомстить за многочисленные разделы Польши», — заявил политик.
Он добавил, что «мнимое братство» украинской и польской сторон не принесет ничего, кроме окончательной утраты Киевом своей государственности.
Накануне Дуда заявил, что границ между Польшей и Украиной в будущем «больше не будет», а граждане этих двух государств смогут «вместе жить на этой земле».
Тогда же экс-депутат Верховной рады Украины Илья Кива усмотрел в словах Дуды намек на присоединение территорий Украины к польским.
4 мая военный эксперт Владимир Евсеев сообщил, что Польша не предпринимает попыток оккупировать западные территории Украины, так как опасается столкновения с Россией. Он также спрогнозировал условия, при которых Польша попытается установить прямой контроль над Западной Украиной.