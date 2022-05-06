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Медведев обвинил Польшу в стремлении к аннексии Западной Украины

Зампред СБ Медведев заявил о провозглашении Польшей раздела Украины
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Фото: TASS/EPA/LESZEK SZYMANSKI
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев расценил заявления польского президента Анджея Дуды как свидетельство стремления Польши аннексировать территорию Западной Украины.

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«Польский президент Анджей Дуда официально признал территориальные претензии к Украине. Маски сброшены. Он заявил, что между Польшей и Украиной на десятилетия, а то и столетия больше не будет границы», — написал Медведев в Telegram.

По его мнению, «Западная Украина будет для алчущей возврата земель Польши желанным приобретением».

«Задача проста — вернуть себе вожделенные исторические земли, прикрываясь агрессивной антироссийской риторикой и лживыми мантрами про общее счастье с «безграничной» Украиной. Отомстить за многочисленные разделы Польши», — заявил политик.

Он добавил, что «мнимое братство» украинской и польской сторон не принесет ничего, кроме окончательной утраты Киевом своей государственности.

Накануне Дуда заявил, что границ между Польшей и Украиной в будущем «больше не будет», а граждане этих двух государств смогут «вместе жить на этой земле».

Тогда же экс-депутат Верховной рады Украины Илья Кива усмотрел в словах Дуды намек на присоединение территорий Украины к польским.

4 мая военный эксперт Владимир Евсеев сообщил, что Польша не предпринимает попыток оккупировать западные территории Украины, так как опасается столкновения с Россией. Он также спрогнозировал условия, при которых Польша попытается установить прямой контроль над Западной Украиной.

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