Без границ: полякам решили дать особый статус на Украине

Владимир Зеленский предложил предоставить полякам особый статус. Фактически это уравняло бы в правах граждан Украины и Польши. До этого Анджей Дуда заявлял о том, что между странами не будет границ и они будут «отстраивать совместно общее счастье и общую силу». В России уверены, что в Киеве «намерены легализовать захват Украины поляками». Что это будет значить — выясняли «Известия».

Забыть споры

« Президент анонсировал внесение в парламент в ближайшее время законопроекта об особом правовом статусе граждан Польши на Украине », — сообщила представитель Верховной рады в Конституционном суде Украины Ольга Совгиря.

В стране разрабатывают закон, который будет работать по аналогии с польским. Варшава фактически приравняла жителей, временно перемещенных с Украины, к гражданам Польши, но без права голосования, пояснил задумку украинского лидера Владимира Зеленского его пресс-секретарь Сергей Никофоров. При этом он отметил, что пока рано говорить о конкретике, поскольку документ еще только разрабатывается МИД Украины.

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До этого президент Украины заявил, что будет упрощено пересечение границы с Польшей — об этом договорились Киев и Варшава. По словам Зеленского, «нынешняя ситуация невольно заставила Польшу и Украину забыть споры по поводу общего прошлого».

С начала российской спецоперации, по данным ООН, Польша приняла более 3,5 млн украинских беженцев — это больше, чем остальные европейские страны, среди которых Германия, Венгрия, Молдавия, Румыния, Словакия.

На фоне этой инициативы перед депутатами украинского парламента выступил польский президент Анджей Дуда. Владимир Зеленский и депутаты Верховной рады встретили его аплодисментами. Президент призвал Киев не сдавать «даже одного дюйма территории страны», поскольку, по его словам, это бы стало ударом для всего Запада.

Без границ Президент Польши Анджей Дуда во время выступления перед украинским парламентом Фото: REUTERS/Polish Presidency/Jakub Szymczuk

Дуда заверил Украину в поддержке ее заявки на членство в ЕС, а также предложил заключить новый договор о добрососедстве. В конце марта он подписал поправки в закон о помощи гражданам Украины, вынужденным покинуть страну. Так, они могут легально находиться на территории Польши в течение 18 месяцев. Впоследствии им будет предоставлен временный вид на жительство, документ можно получить один раз на три года.

Гражданам Украины доступны услуги здравоохранения и социальные льготы, помимо этого, упрощено получение идентификационного номера PESEL, дающего право на пользование государственными услугами, трудоустройство, а также ведение бизнеса на тех же правах, что и полякам.

«Ради общего счастья и силы»

В начале мая польский лидер заявил, что между Польшей и Украиной больше не будет границы. « Чтобы мы жили вместе на этой земле, строя и отстраивая совместно свое общее счастье и общую силу, которая позволит отражать любую опасность или любую возможную угрозу », — сообщил польский лидер.

Такие заявления в Киеве восприняли неоднозначно. Например, экс-депутат Верховный рады Украины Илья Кива назвал это «неприкрытым намеком на присоединение украинских территорий к польским». « Президент Польши открыто уже заявляет и празднует присоединение Украины », — отреагировал он.

В Москве расценили слова Дуды «как явное свидетельство стремления Польши аннексировать территорию Западной Украины». Так, по словам главы СВР России Сергея Нарышкина, « Польша хочет ввести войска в западные области Украины под лозунгом их защиты от российской агрессии ».

В Варшаве в ответ заявления о подготовке аннексии Западной Украины назвали ложными, отметив, что такая информация распространяется «для подрыва сотрудничества между Киевом и Варшавой».

Без границ Фото: REUTERS/Agencja Wyborcza.pl/Agnieszka Sadowska

После этого власти Польши объявили о начале крупных учений, соответствующих программе подготовки вооруженных сил страны, и масштабной переброске военной техники на севере и востоке государства. Также пояснялось, что до конца мая на дорогах страны можно будет встретить военные колонны, при этом граждан попросили не размещать какие-либо данные, касающиеся передвижения и нахождения войск.

В России заявили, что украинский лидер, решив уравнять в правах граждан Украины и Польши, «намерен легализовать захват Украины поляками». « Президент государства просит национальный парламент утвердить особые права граждан другого государства, по сути разрешая им всё », — отреагировала в своем Telegram-канале официальный представитель МИДа Мария Захарова.

По словам дипломата, согласно утечкам в СМИ, Владимир Зеленский хочет приравнять права поляков к правам украинцев, за исключением права голоса.

Захарова назвала подобную ситуацию казусом суверенитета. « Сам президент страны передает гражданам другой страны права на территории своего государства, не вводя их в гражданство Украины », — сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.

Многое значит для Польши

Этот жест в первую очередь направлен на задабривание Варшавы, считает экономист, политолог, директор Центра исследований постиндустриального общества Владислав Иноземцев.

— Дать полякам возможность успешно и массово вести бизнес на Украине, если они захотят в будущем это сделать. Возможно, польские граждане с украинскими корнями захотят иметь такой статус , — пояснил он в беседе с «Известиями» намерение украинского президента Владимира Зеленского предоставить особый статус гражданам Польши, которые пребывают на украинской земле.

Без границ Фото: REUTERS/Gleb Garanich

По мнению специалиста, не будет массового перемещения поляков на Украину.

— Для того чтобы такие документы имели успех, нужно, конечно, чтобы их раздавала страна с успешным развитием, тогда люди будут готовы переселяться, работать, развивать экономику и так далее , — уверен эксперт.

Иноземцев добавил, что пока непонятно, насколько сильно инициатива украинского лидера поменяет ситуацию, учитывая, что, как граждане ЕС, поляки и так могут находиться на Украине без визы. По мнению политолога, эффект от этой инициативы «будет достаточно небольшой».

Как рассказала в беседе с «Известиями» доктор политических наук, профессор СПбГУ Наталья Еремина, территории Западной Украины очень важны для Польши с точки зрения идеологии ее государственности.

— С влиянием на эти земли Варшава связывает свое региональное лидерство и региональное значение, роль внутри Европейского союза. Это, кстати, формирует позицию Брюсселя в отношении Москвы. Для Польши эти территории определяются так: либо это будет зона ее влияния, либо зона конфликта, главное — не допустить влияния России , — считает эксперт.

Глава аналитического бюро проекта СОНАР-2050 Иван Лизан полагает, что инициатива украинского президента многое значит.

— По факту это объединение Польши и территории, подконтрольной киевской власти, в одно государство. С учетом того что поляков уравнивают в правах с гражданами Украины и разрешают им занимать должности на госслужбе, в судебной системе, это означает, что многие посты смогут занять граждане Польши. Остатки суверенитета Украины, которые у нее были, еще больше уменьшатся, а зависимость от Польши возрастет. С учетом того что Зеленский по факту анонсировал снятие таможенных границ между Польшей и Украиной, на внутренний украинский рынок, который сейчас находится в плачевном состоянии, без ограничений зайдут польские товары. То есть польский капитал сможет окончательно захватить товарный рынок Украины , — пояснил политолог.

Без границ Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Alex Bona

По его словам, это выгодно полякам.

— Они получат рынок. Хотя вообще-то они начали проникать на него раньше. Пару лет назад на полках украинских супермаркетов в промышленных масштабах стали появляться молочные продукты из Польши. Так, например, польские сыры стоили дешевле украинских. Теперь там, видимо, будет полное засилье польских товаров. Соответственно, если граждан Польши и Украины уравняют в правах, то мы теоретически сможем увидеть на линии фронта и польскую армию. В общем это наподобие аншлюса, — уверен эксперт.

Лизан отметил, что украинская экономика сейчас довольно слаба.

— Есть два источника пополнения бюджета — эмиссия гривны и заимствования различных типов — внешнее и внутреннее. Не исключаю, что в определенный момент польский злотый может стать валютой на территории Украины. Гривна просто будет слабеть — государство уже отказалось от регулирования курса доллара, топливо очень дорогое. Так что польский злотый будет в цене , — полагает он.

По мнению эксперта, вряд ли инициатива об особом правовом статусе граждан Польши на Украине исходила от самого Зеленского.