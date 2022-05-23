Одно для диалога: могут ли Москва и Киев вернуться к мирным переговорам

Россия готова вернуться к мирным переговорам с Украиной, однако Киев от них отказывается . С такими заявлениями выступили члены российской делегации. В Киеве отказ от диалога не отрицают : там считают, что любой разговор с РФ возможен только после того, как она выведет с украинской территории свои войска. Параллельно с этим третьи страны предлагают планы по решению конфликта. По оценке опрошенных «Известиями» экспертов, задел на отдаленное урегулирование есть, однако, пока не будут достигнуты военные цели, о реальном мире говорить не приходится .

Линия на горизонте

О том, что Россия и Украина фактически прекратили мирные переговоры, стороны сообщили 17 мая . Сначала об этом заявил замглавы МИД РФ, член делегации Андрей Руденко, сказав, что из диалога вышел Киев . Затем об этом сообщил советник Офиса президента Украины (ОПУ), член делегации Михаил Подоляк — слова о том, что от диалога отказался Киев, он тогда отвергать не стал .

«Сегодня вообще речь не идет о «выходе или невыходе» из переговорного процесса украинской делегации, а речь идет только о целесообразности и конкретике на данном этапе. Будет конкретика — будут продолжены политические переговоры», — сказал тогда украинский представитель.

Реклама

Казалось, вопрос с переговорами был если не закрыт, то на неопределенный срок отложен, однако через четыре дня тема вновь вышла на повестку. Так, помощник президента РФ, глава делегации Владимир Мединский в интервью белорусскому каналу ОНТ от 22 мая заявил: Москва к продолжению диалога готова . «Но еще раз подчеркну: мяч по продолжению мирных переговоров находится на украинской стороне», — сказал представитель РФ.

Одно для диалога Члены украинской делегации, советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк, министр обороны Украины Алексей Резников и заместитель министра иностранных дел Украины Николай Точицкий Фото: РИА Новости/БелТА

На следующий день с аналогичным заявлением выступил Андрей Руденко. « Мы готовы вернуться к переговорам, как только Украина проявит конструктивную позицию , предоставит, по крайне мере, реакцию на переданные нами предложения», — сказал дипломат журналистам.

— Российская сторона заявляет о переговорах, как минимум, по двум причинам. Во-первых, потому что в принципе все должны говорить, что в какой-то форме стремятся к миру. А во-вторых, конфликт достиг такого этапа, когда вне зависимости от военных планов уже надо думать о выходе из военной фазы, а он возможен только через взаимное согласие, — сказал «Известиям» научный директор клуба «Валдай», главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. — Поэтому, на мой взгляд, российской стороне важно подчеркивать, что она за договоренность, которая позволит зафиксировать линию и прекратить боевые действия. Просто пока этой линии на горизонте не видно .

О том, что Москва передала Киеву предложения по урегулированию (они обнародованы не были), российские представители начали говорить в 20-х числах апреля. Это был своего рода ответ на те идеи, которые украинская сторона обнародовала 29 марта в Стамбуле — тогда прошла последняя очная встреча делегаций; она дала повод говорить о реальных подвижках, однако вскоре дипломатические контакты пошли на спад. Президент Украины Владимир Зеленский, реагируя на сообщения о российских предложениях, заявил, что «ничего [о них] не слышал, ничего не видел». «Уверен, что нам ничего не передали», — сказал он 20 апреля.

Так или иначе, на нынешнем этапе Киев от переговоров отказывается — так, в беседе с агентством Reuters от 21 мая Михаил Подоляк исключил какие-либо территориальные уступки и отверг призывы к немедленному прекращению огня . «[Российские] войска должны покинуть страну, и только после этого будет возможно возобновление мирного процесса», — сказал он, пояснив, что любые уступки приведут к обратным результатам, поскольку Россия использует перерыв в боевых действиях, чтобы собраться с силами.

Андрей Руденко 23 мая на это ответил, что Москва слова Михаила Подоляка в расчет не принимает — в вопросе мирного договора она «ориентируется на официальную позицию киевской власти».

— Михаил Подоляк не принимает решения . Это делают Владимир Зеленский, [глава ОПУ] Андрей Ермак, [министр обороны] Алексей Резников, [секретарь Совета национальной безопасности и обороны] Алексей Данилов, а также иностранные советники президента, — отметил в беседе с «Известиями» ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Алексей Токарев. — Вполне вероятно, что после ряда высказываний Михаила Подоляка российские представители за стол переговоров с ним уже не сядут. Тем временем, предложения Москвы по-прежнему на столе : это безъядерный нейтральный статус, отказ от НАТО и, насколько понимаю, теперь от членства в ЕС, а также отказ Украины от Донбасса и Крыма.

У Киева, очевидно, другая позиция, считает эксперт: он был бы готов обсуждать безъядерный и нейтральный статус, но не остальные темы. Готовность к разговору будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация на театре военных действий, резюмировал Алексей Токарев.

Все по пунктам

По мере того, как угасала переговорная активность, сходили на нет и посреднические усилия — со стороны той же Турции, которая настойчиво предлагала свою помощь и дважды становилась площадкой для российско-украинских встреч, за последние две недели призывов к возобновлению диалога не звучало.

Руководство ООН также, похоже, оставило надежды на скорое перемирие: так, ее генеральный секретарь Антониу Гутерриш, который ранее предлагал создать под эгидой ООН двустороннюю гуманитарную группу и объявить с 21 апреля четырехдневное «пасхальное перемирие», 11 мая заявил: возможности заключить на Украине мир «на данный момент не просматривается».

Вместе с тем на прошлой неделе стало известно, что свой план мирного урегулирования в ООН подала Италия . Как сообщила 19 мая газета La Repubblica, он включает четыре этапа:

1. Временное прекращение огня, которое предусматривает демилитаризацию линии фронта и после которого можно продолжить переговоры;

2. Международные контакты о статусе Украины — он предполагает нейтральность страны при гарантиях безопасности и возможности войти в ЕС. Для этого Рим предлагает созвать международную мирную конференцию;

3. Разрешение при международном посредничестве территориального спора Москвы и Киева — оно подразумевает полную автономию Крыма и Донбасса при гарантии прав на языковую и культурную принадлежность, самоуправление и самостоятельное обеспечение своей безопасности. При этом территориальная целостность Украины должна сохраниться в пределах ее международно признанных границ;

4. Многостороннее соглашение о мире и безопасности в Европе, которое бы регулировало отношения Евросоюза и России.

За выполнением дорожной карты, сообщает издание, должна наблюдать международная группа посредничества, в которую вошли бы Британия, Германия, Израиль, Италия, Канада, Китай, Польша, США, Турция, Франция. Андрей Руденко 23 мая сообщил, что Москва и Рим этот план не обсуждают. «Мы его недавно получили. Рассматриваем. Когда мы закончим рассмотрение, мы его оценим», — сказал дипломат.

В экспертном сообществе считают, что сейчас о посредничестве говорить преждевременно .

— Все силы сторон брошены на то, чтобы добиться военного успеха. В этой ситуации остановка боевых действий, с военной точки зрения, пагубна — если идет какая-то операция, то она должна идти до достижения какого-то результата , — поясняет Федор Лукьянов. — Поэтому все посреднические идеи сейчас не имеют адресата. Тот же итальянский план предусматривает сохранение Украины в ее признанных границах. Это противоречит российской позиции, в соответствии с которой определенные территории не должны вернуться в состав Украины уже никогда.