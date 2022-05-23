Одно для диалога: могут ли Москва и Киев вернуться к мирным переговорам
Россия готова вернуться к мирным переговорам с Украиной, однако Киев от них отказывается. С такими заявлениями выступили члены российской делегации. В Киеве отказ от диалога не отрицают: там считают, что любой разговор с РФ возможен только после того, как она выведет с украинской территории свои войска. Параллельно с этим третьи страны предлагают планы по решению конфликта. По оценке опрошенных «Известиями» экспертов, задел на отдаленное урегулирование есть, однако, пока не будут достигнуты военные цели, о реальном мире говорить не приходится.
Линия на горизонте
О том, что Россия и Украина фактически прекратили мирные переговоры, стороны сообщили 17 мая. Сначала об этом заявил замглавы МИД РФ, член делегации Андрей Руденко, сказав, что из диалога вышел Киев. Затем об этом сообщил советник Офиса президента Украины (ОПУ), член делегации Михаил Подоляк — слова о том, что от диалога отказался Киев, он тогда отвергать не стал.
«Сегодня вообще речь не идет о «выходе или невыходе» из переговорного процесса украинской делегации, а речь идет только о целесообразности и конкретике на данном этапе. Будет конкретика — будут продолжены политические переговоры», — сказал тогда украинский представитель.
Казалось, вопрос с переговорами был если не закрыт, то на неопределенный срок отложен, однако через четыре дня тема вновь вышла на повестку. Так, помощник президента РФ, глава делегации Владимир Мединский в интервью белорусскому каналу ОНТ от 22 мая заявил: Москва к продолжению диалога готова. «Но еще раз подчеркну: мяч по продолжению мирных переговоров находится на украинской стороне», — сказал представитель РФ.
Члены украинской делегации, советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк, министр обороны Украины Алексей Резников и заместитель министра иностранных дел Украины Николай Точицкий
На следующий день с аналогичным заявлением выступил Андрей Руденко. «Мы готовы вернуться к переговорам, как только Украина проявит конструктивную позицию, предоставит, по крайне мере, реакцию на переданные нами предложения», — сказал дипломат журналистам.
— Российская сторона заявляет о переговорах, как минимум, по двум причинам. Во-первых, потому что в принципе все должны говорить, что в какой-то форме стремятся к миру. А во-вторых, конфликт достиг такого этапа, когда вне зависимости от военных планов уже надо думать о выходе из военной фазы, а он возможен только через взаимное согласие, — сказал «Известиям» научный директор клуба «Валдай», главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. — Поэтому, на мой взгляд, российской стороне важно подчеркивать, что она за договоренность, которая позволит зафиксировать линию и прекратить боевые действия. Просто пока этой линии на горизонте не видно.
О том, что Москва передала Киеву предложения по урегулированию (они обнародованы не были), российские представители начали говорить в 20-х числах апреля. Это был своего рода ответ на те идеи, которые украинская сторона обнародовала 29 марта в Стамбуле — тогда прошла последняя очная встреча делегаций; она дала повод говорить о реальных подвижках, однако вскоре дипломатические контакты пошли на спад. Президент Украины Владимир Зеленский, реагируя на сообщения о российских предложениях, заявил, что «ничего [о них] не слышал, ничего не видел». «Уверен, что нам ничего не передали», — сказал он 20 апреля.
Так или иначе, на нынешнем этапе Киев от переговоров отказывается — так, в беседе с агентством Reuters от 21 мая Михаил Подоляк исключил какие-либо территориальные уступки и отверг призывы к немедленному прекращению огня. «[Российские] войска должны покинуть страну, и только после этого будет возможно возобновление мирного процесса», — сказал он, пояснив, что любые уступки приведут к обратным результатам, поскольку Россия использует перерыв в боевых действиях, чтобы собраться с силами.
Андрей Руденко 23 мая на это ответил, что Москва слова Михаила Подоляка в расчет не принимает — в вопросе мирного договора она «ориентируется на официальную позицию киевской власти».
— Михаил Подоляк не принимает решения. Это делают Владимир Зеленский, [глава ОПУ] Андрей Ермак, [министр обороны] Алексей Резников, [секретарь Совета национальной безопасности и обороны] Алексей Данилов, а также иностранные советники президента, — отметил в беседе с «Известиями» ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Алексей Токарев. — Вполне вероятно, что после ряда высказываний Михаила Подоляка российские представители за стол переговоров с ним уже не сядут. Тем временем, предложения Москвы по-прежнему на столе: это безъядерный нейтральный статус, отказ от НАТО и, насколько понимаю, теперь от членства в ЕС, а также отказ Украины от Донбасса и Крыма.
У Киева, очевидно, другая позиция, считает эксперт: он был бы готов обсуждать безъядерный и нейтральный статус, но не остальные темы. Готовность к разговору будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация на театре военных действий, резюмировал Алексей Токарев.
Все по пунктам
По мере того, как угасала переговорная активность, сходили на нет и посреднические усилия — со стороны той же Турции, которая настойчиво предлагала свою помощь и дважды становилась площадкой для российско-украинских встреч, за последние две недели призывов к возобновлению диалога не звучало.
Руководство ООН также, похоже, оставило надежды на скорое перемирие: так, ее генеральный секретарь Антониу Гутерриш, который ранее предлагал создать под эгидой ООН двустороннюю гуманитарную группу и объявить с 21 апреля четырехдневное «пасхальное перемирие», 11 мая заявил: возможности заключить на Украине мир «на данный момент не просматривается».
Вместе с тем на прошлой неделе стало известно, что свой план мирного урегулирования в ООН подала Италия. Как сообщила 19 мая газета La Repubblica, он включает четыре этапа:
1. Временное прекращение огня, которое предусматривает демилитаризацию линии фронта и после которого можно продолжить переговоры;
2. Международные контакты о статусе Украины — он предполагает нейтральность страны при гарантиях безопасности и возможности войти в ЕС. Для этого Рим предлагает созвать международную мирную конференцию;
3. Разрешение при международном посредничестве территориального спора Москвы и Киева — оно подразумевает полную автономию Крыма и Донбасса при гарантии прав на языковую и культурную принадлежность, самоуправление и самостоятельное обеспечение своей безопасности. При этом территориальная целостность Украины должна сохраниться в пределах ее международно признанных границ;
4. Многостороннее соглашение о мире и безопасности в Европе, которое бы регулировало отношения Евросоюза и России.
За выполнением дорожной карты, сообщает издание, должна наблюдать международная группа посредничества, в которую вошли бы Британия, Германия, Израиль, Италия, Канада, Китай, Польша, США, Турция, Франция. Андрей Руденко 23 мая сообщил, что Москва и Рим этот план не обсуждают. «Мы его недавно получили. Рассматриваем. Когда мы закончим рассмотрение, мы его оценим», — сказал дипломат.
В экспертном сообществе считают, что сейчас о посредничестве говорить преждевременно.
— Все силы сторон брошены на то, чтобы добиться военного успеха. В этой ситуации остановка боевых действий, с военной точки зрения, пагубна — если идет какая-то операция, то она должна идти до достижения какого-то результата, — поясняет Федор Лукьянов. — Поэтому все посреднические идеи сейчас не имеют адресата. Тот же итальянский план предусматривает сохранение Украины в ее признанных границах. Это противоречит российской позиции, в соответствии с которой определенные территории не должны вернуться в состав Украины уже никогда.
Сейчас в СМИ и экспертных журналах появляются предположения о том, как конфликт Москвы и Киева может завершиться. Так, глава Российского совета по международным делам Андрей Кортунов в своей статье от 21 мая называет несколько возможных сценариев, наиболее предпочтительный из которых, по его мнению, — «несовершенный, но взаимоприемлемый политический компромисс Москвы и Киева, а также России и Запада». Он приведет к договоренности Запада с Китаем, а это, в свою очередь, повлечет фундаментальные глобальные изменения — от подвижек в системе ООН до перестройки МВФ и ВТО. «Если итогом нынешнего кризиса станет постепенный, относительно упорядоченный и по возможности ненасильственный переход к более стабильному миропорядку, то это будет означать, что жертвы нынешнего трагического противостояния были не напрасны», — резюмировал в свое статье Андрей Кортунов.