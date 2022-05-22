Отстрел снабжения: ВС РФ уничтожили крупную партию иностранных вооружений на Украине

В Минобороны России 21 мая заявили об ударе по лагерю подготовки украинского спецназа под Одессой и запасам военного топлива на Одесском припортовом заводе, а также о воздушном бое над ДНР, в котором российские истребители сбили украинский штурмовик Су-25 . В это же день в Житомирской области на ж/д станции уничтожена крупная партия военной техники из США. Эксперты считают, что освобождение других городов ДНР и ЛНР ускорит полная капитуляция гарнизона с «Азовстали» в Мариуполе, завершившаяся сутками ранее

Воздушный бой

В Минобороны России в субботу, 21 мая, рассказали о военных объектах противника, уничтоженных в ходе специальной операции на Украине.

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— Высокоточными ракетами морского базирования «Калибр» в районе железнодорожной станции Малин Житомирской области уничтожена крупная партия вооружения и военной техники, доставленного из США и европейских стран для группировки украинских войск на Донбассе, — заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Высокоточными ракетами авиационного базирования на Одесском припортовом заводе уничтожены хранилища с топливом, предназначенным для бронетехники украинских войск. Кроме того, были поражены три пункта управления, в том числе командный пункт 109-й бригады территориальной обороны у города Бахмут, 36 районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также восемь складов боеприпасов.

Оперативно-тактическая и армейская авиация ВКС поразила за сутки четыре пункта управления, 47 районов сосредоточения войск ВСУ, а также уничтожили склад с боеприпасами в районе Дробышево.

Российские истребители сбили в воздушном бою у населённого пункта Белицкое в ДНР украинский штурмовик Су-25 , сообщили в Минобороны. Ещё один такой самолёт был уничтожен наземными средствами противовоздушной обороны у Новоалександровки Херсонской области. Они поразили также 14 беспилотников и восемь украинских реактивных снарядов системы залпового огня «Смерч» в Харьковской и Херсонской областях.

Отстрел снабжения 1 Обломки сбитого украинского штурмовика Су-25 Фото: РИА Новости

Ракетные войска и артиллерия поразили 77 пунктов управления, 602 района сосредоточения войск ВСУ, в том числе лагерь подготовки сил специальных операций в районе озера Сасик в Одесской области , 43 артиллерийских и минометных подразделения на огневых позициях, две батареи РСЗО «Град», 10 складов боеприпасов и пусковую установку ЗРК «Бук-М1» у населённого пункта Маяки Харьковской области.

— Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 174 самолета, 125 вертолетов, 966 беспилотных летательных аппаратов, 315 зенитных ракетных комплексов, 3182 танка и других боевых бронированных машин, 402 установки реактивных систем залпового огня, 1614 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 3054 единицы специальной военной автомобильной техники, — перечислил Игорь Конашенков.

По словам военного эксперта Дмитрия Болтенкова, судьба гарнизона «Азовстали» сыграет непосредственную роль в грядущих событиях на «Донбасской дуге»

— Ожидается, что даже после окружения Северодонецка и Лисичанска за них могут развернуться сложные бои, как и в Мариуполе. Это немаленькие города, с плотной застройкой, большими промзонами, там сосредоточены тысячи военных, готовящих их к обороне. Намечаются в ЛНР и ДНР и меньшие по размерам «котлы», — сказал он «Известиям».

Однако теперь, и мея перед глазами пример «азовцев» (группировка запрещена в России), каждый солдат ВСУ будет понимать, что после окружения никакой деблокады не будет , уверен Дмитрий Болтенков.

— Помощи от правительства, командования или дождаться не получится. Альтернатив всего две — гибель или плен. Эта мысль будет подтачивать волю к сопротивлению в любом новом «котле» и побуждать к сдаче. А это ускорит освобождение городов и таким образом позволит снизить разрушения в них , — считает эксперт.

Минная безопасность

Российские сапёры продолжают гуманитарное разминирование на освобождённых территориях, рассказал в субботу начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

— Отряды разминирования Вооруженных Сил Российской Федерации и МЧС России в Донецкой и Луганской народных республик проверили на взрывоопасные предметы 1 620,09 га (в том числе за сутки — 76,17 га); 35 зданий (из них 13 социально значимых объектов); один мост и 9,64 км дорог. Обнаружено и обезврежено 9 255 взрывоопасных предметов, из них за сутки — 1 659 , — уточнил Михаил Мизинцев.

Отстрел снабжения 2 Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ

По данным оборонного ведомства, начиная с 2 марта 2022 г., Российской Федерацией на Украину уже доставлено 21 580,4 т предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, проведено 1 039 гуманитарных акций, в том числе за истекшие сутки восемь — в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской, Харьковской и Херсонской областях, в ходе которых мирному населению передано 326 т гуманитарной помощи.

Переправа под обстрелом

В российском Минобороны 21 мая рассказали о солдатах и офицерах, проявивших в ходе спецоперации мужество и самоотверженность.

Взвод старшего сержанта Александра Антипьева обеспечивал безопасность во время передвижения бронетанковой техники. Двигаясь по основному маршруту, он заметил на боковой дороге хорошо вооружённую группу украинских националистов численностью свыше 30 человек. Старший сержант мгновенно среагировал и открыл огонь по боевикам из курсового пулемета ПКТ. Александру удалось уничтожить гранатометчика и расчет ПТУР. В завязавшейся перестрелке было уничтожено около 20 националистов, а уцелевшие спешно покинули поле боя.

Мужественные и профессиональные действия старшего сержанта Александра Антипьева обеспечили выход бронетехники в заданный район без потерь, отметили в Минобороны.

Отстрел снабжения 3 Фото: ТАСС/Ковалев Петр

Инженерно-саперный полк, находясь под постоянным минометным обстрелом, занимался наведением и поддержанием понтонной переправы через реку для продвижения российских подразделений.

В результате обстрела был тяжело ранен командир понтонно-переправочного батальона. Майор Артем Хлыновский спас командиру жизнь, оказав ему первую медицинскую помощь. Затем он взял на себя управление подразделением. Несмотря на то, что Артём также получил контузию и осколочное ранение из-за разорвавшегося рядом с ним минометного снаряда, он продолжил руководить подчиненными, в результате чего поставленная задача по возведению переправы была успешно выполнена.

Мужественные действия майора Хлыновского и профессионализм его подчиненных обеспечили продвижение подразделений и закрепление их на другом берегу, заявили в военном ведомстве.

Стрелковая рота, где служил младший сержант Максим Бервинов, занималась охраной дорог, имеющих стратегическое значение. Патрулируя местность, Бервинов лично задержал пять украинских националистов, которых затем передали органам контрразведки.

В тёмное время суток группа из 25 боевиков пыталась прорваться к позициям российских войск, но благодаря смелым и решительным действиям младшего сержанта Максима Бервинова и его подчинённых эта попытка осталась безуспешной. В ожесточенном бою было ликвидировано около 15 диверсантов. Четыре националиста попали в плен, а оставшиеся отступили, бросив раненых.