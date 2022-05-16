Разделенные линией: в освобожденные села Луганщины приходит мирная жизнь

Народная милиция ЛНР и российские войска продолжают наступление на Лисичанском и Северодонецком направлениях. Именно там сейчас идут ожесточенные бои. В городе Рубежное разминировано предприятие по производству взрывчатых веществ «Заря». А вот в освобожденных районах республики постепенно налаживается мирная жизнь. «Известия» побывали в селах Крымское и Сокольники, которые восемь лет разделяла линия фронта. Подробнее о том, насколько по-разному сложилась судьба их жителей, — в репортаже «Известий».

На линии фронта

Луганские села Крымское и Сокольники были разделены линией фронта с 2014 года. В Крымском жило больше 1,5 тыс. человек, в Сокольниках — 1 тыс. Между ними всего-то около 3 км, которые по хорошей асфальтовой дороге можно проехать за пять минут. Если парень из Крымского женился на девушке из Сокольников, свадьбу играли сразу на две деревни. Сокольничане не уступали соседям в хлебосольстве.

— В 2014 году здесь были бои, — рассказывает сопровождающий нас офицер Народной милиции ЛНР. — В 2015 году линия фронта застыла в полях между селами. Люди перестали общаться. Дорогу перегородили бетонные противотанковые пирамиды и колючая проволока, на обочинах были выстроены мощные доты. В полях появились траншеи и минные поля.

Разделенные линией Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«Известия» застали жителей Крымского рядом со зданием бывшей сельской рады. Люди вспоминали былое в ожидании гуманитарных обедов, которые привозят из Луганска.

— Соседи из Сокольников рыбу хуже ловили, чем мы, — в шутку говорят селяне.

— Мы и грибы лучше собирали, — вторят женщины.

Сокольничане могли бы тоже что-то в шутку сказать про соседей из Крымского, но тех, кто мог бы это сделать, в селе не осталось. Оно было полностью разрушено украинской артиллерией.

— Соседи из Сокольников за словом в карман не лезли, — словно ловит мои мысли одна из женщин. — Ох, сейчас бы нам влетело. И картошка у нас не родит, и виноград кислый. Жаль, что таких разговоров больше не будет.

Крымское укрепленное

За прошедшие годы Крымское было серьезно укреплено: для ВСУ это был важный плацдарм на южном берегу Северского Донца. Накопив здесь силы, они могли организовать наступление в сторону Луганска. Но несмотря на это, Народная милиция ЛНР вошла в село в конце февраля практически без боев. Оказавшись в полуокружении, ВСУ почти без сопротивления ушли на западный берег Северного Донца. Село практически не пострадало.

— В 2014-м к нам зашли нацбаты, «Айдар» и «Правый сектор» (организации запрещены в России. — «Известия»), — вспоминает местная жительница Ирина. — Входили в дома и стреляли над головами. Могли поставить на колени.

Разделенные линией Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Людей с красно-черными нашивками в Крымском сторонились. По слова селян, доставалось и солдатам ВСУ, особенно молодым — их айдаровцы посылали рыть окопы и вообще не давали проходу, постоянно оскорбляя.

Сейчас жизнь в селе восстанавливается. Света, газа и сотовой связи здесь пока нет, закрыт медицинский пункт, но школа уже заработала.

— Мы занимаемся два раза в неделю, — рассказал школьник Никита. — У нас есть уроки по литературе, истории, математике и информатике.

Селяне жалуются, что топить им приходится дровами, а общественный транспорт до ближайшего города — Славяносербска — не ходит. Маршрутку и автобус в село еще не пустили. Ждут здесь и пенсии, спрашивая, по какому курсу будут ее давать: по два рубля за гривну или по два с половиной.

— Машину можно нанять за 800 рублей до Славяносербска, где уже начинается цивилизация, — говорят они. — Но для нас это слишком дорого. Многие живут на пенсию и сейчас ждут, когда ее дадут. Плохо без газа: печи давно разобрали, и топить теперь нечем. В домах холодно.

Офицер Народной милиции ЛНР обещает, что всё наладится — нужно время.

— Надо потерпеть, — говорит он. — Горячие обеды мы вам организовали, постепенно свет и воду дадим. Связь тоже наладим, будете без проблем родственникам звонить.

Селяне готовы ждать. Главное, чтобы бои опять не вернулись в Крымское.

— Больших обстрелов у нас не было, — говорят они. — Но за все эти годы несколько домов снарядами развалило. Про подорвавшихся на минах коров и не вспоминаем.

Разделенные линией: Кандидат в сенаторы США Джон Паркер из Калифорнии Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Перед Днем Победы село посетил кандидат в сенаторы США Джон Паркер из Калифорнии. Американец долго говорил с людьми, чтобы понять, что сейчас происходит в Донбассе.

— У нас работает империалистическая пропаганда, — рассказал он «Известиям». — Она замалчивает преступления украинской стороны и ничего не говорит о поддержке фашистов. Я лично видел свастики на украинских позициях.

Сенатор уверен, что в происходящем заинтересованы американские промышленники, которые зарабатывают большие деньги на поставках оружия.

— Мы с этим согласны. Ведь мы никакой выгоды от того, что в нас стреляли, не получили, — кивают в ответ жители Крымского.

Опустевшие Сокольники

В Сокольниках от домов остались только стены, увитые одичавшим виноградом. Во дворах можно разглядеть сгоревшие машины и мотоциклы. Здесь всё было разбито украинской артиллерией еще в 2016–2017 годах. Последние жители покинули село тогда же.

— Старенькая бабушка уехала последней, — говорит офицер ЛНР. — Ее эвакуировали в Славяносербск.

На окраине Сокольников есть памятник воинам Великой Отечественной — Родина-мать преклоняет колени перед погибшими воинами, которые освобождали село. На гранитных плитах более 120 фамилий — в основном русские и украинские.

Деревню можно рассмотреть только с асфальтированной дороги. Выходить на обочину строго запрещено. Перед уходом украинские РСЗО «засеяли» Сокольники маленькими противопехотными минами-«лепестками», которые не видны в густой траве.

— Здесь сразу видно, для кого люди были чужие, а для кого нет, — говорит офицер ЛНР. — Крымское мы старались не трогать.

В Крымском не знают, где базировались артиллеристы, сравнявшие с землей Сокольники.

— Слева от села стреляли, — говорят местные жители и показывают направление.

Корреспондентам «Известий» удалось найти позиции украинских артиллеристов — к ним привела разбитая асфальтированная дорога. Артиллеристы, как оказалось, располагались в зданиях бывшего тубдиспансера.

В трехэтажном доме обустроены казармы c тренировочным залом. Окна первого этажа заложены мешками с песком, кое-где оставлены амбразуры. На стенах рисунки украинских школьников с пожеланиями мира и победы.

Склад боеприпасов находился в кирпичной пристройке. Здесь до сих пор лежат 122-миллиметровые артиллерийские снаряды в ящиках и цинки с патронами.

— У них был понтонный мост в Крымском, — рассказал офицер ЛНР. — Сюда, скорее всего, ночью приезжали САУ и вели огонь по Сокольникам и позициям ополченцев. А рано утром они возвращались на тот берег.

Тут же находилась кухня. Солдаты ВСУ так спешно покидали район, что не успели забрать с собой кофе, чай, крупы, макароны и консервы. Даже в раковине остались немытые тарелки.

В бывшем гараже на одной из стен находим «дембельский» календарь — 350 зачеркнутых дней. Так солдаты ВСУ считали, сколько им осталось «на передке». Рядом нарисованная на стене черная свастика.