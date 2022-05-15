Узловой визит: как войска РФ и народных республик достигли успехов под Авдеевкой

К 14 мая российские войска в Донбассе достигли серьезных успехов под Авдеевкой . Этот населенный пункт под Донецком все последние восемь лет был одним из ключевых узлов для украинских войск, откуда они регулярно обстреливали город. По мнению экспертов, теперь у ВСУ уже не хватает сил, чтобы удерживать важный район. Как заявили в Минобороны России, в субботу высокоточными ракетами воздушного базирования были поражены пункты управления, склады боеприпасов, опорные пункты и районы сосредоточения войск.

Высокоточными ударами

Вооруженные силы Российской Федерации в субботу, 14 мая, продолжали специальную военную операцию на Украине и удары по военным объектам.

В пресс-службе Народной милиции ДНР сообщили, что объединенные силы республики и РФ продвигаются всё ближе к Авдеевке. В ЛНР заявили о зачистке окрестностей поселка Новобахмутовка.

— Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России ночью поражены пять пунктов управления и два склада боеприпасов в районах населенных пунктов Спорное и Берестовое Донецкой Народной Республики. Днем поражены 28 ротных опорных пунктов ВСУ и еще два склада боеприпасов у сел Петровское и Жовтневое. Уничтожены до 100 националистов, выведены из строя 23 единицы военной техники, — заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Узловой визит: Снаряд на территории Донецкой фильтровальной станции на линии соприкосновения в Донбассе между городами Ясиноватая и Авдеевка Фото: РИА Новости/Игорь Маслов

Самолеты и вертолеты оперативно-тактической и армейской авиации атаковали 76 районов сосредоточения войск ВСУ. В результате уничтожены до 90 солдат противника, выведены из строя 18 единиц военной техники, сообщили в российском оборонном ведомстве.

— Успехи наших войск под Авдеевкой вынуждены были сквозь зубы признать даже в сводке украинского генштаба , — отметил в беседе с «Известиями» военный эксперт Владислав Шурыгин. — Этот город был превращен в сплошной укрепрайон , который оставался неприступным восемь лет. Это главный пункт, где размещается артиллерия, которая обстреливает сам Донецк и его окрестности . Она использует застройку, для того чтобы укрываться от ответного огня. Но теперь у ВСУ уже не хватает сил поддерживать оборону на всех направлениях ударов, и в ней возникают слабые места. Именно поэтому удалось вклиниться в нее под Новобахмутовкой и Каменкой.

Продвигаться из-за множества преград приходится медленно и последовательно. После того как разведка обнаруживает укрепления и скопления противника, их обрабатывает реактивная и ствольная артиллерия союзных сил, после чего пехотные подразделения выдвигаются вперед, подавляют очаги сопротивления и занимают освобожденные позиции, рассказал эксперт.

Ракетные войска и артиллерия за сутки поразили около 800 военных целей, включая 51 артиллерийское подразделение ВСУ на огневых позициях, три укрепленных бункера и пусковую установку системы залпового огня «Смерч» у села Березовка.

Средства противовоздушной обороны за сутки сбили 19 украинских беспилотников, включая ударный Bayraktar TB2 над населенным пунктом Маньковка Харьковской области. Один из дронов был поражен над островом Змеиный в Черном море. Перехвачены шесть реактивных снарядов РСЗО «Смерч» и одна баллистическая ракета «Точка-У».

Узловой визит: Артиллеристы ВС ДНР устанавливают орудие на позиции в Донецкой области Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк

— Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 165 самолетов, 125 вертолетов, 864 беспилотных летательных аппарата, 304 зенитных ракетных комплекса, 3067 танков и других боевых бронированных машин, 372 установки реактивных систем залпового огня, 1514 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2913 единиц специальной военной автомобильной техники , — заявил генерал-майор Игорь Конашенков.

14 мая начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что за сутки из опасных районов Украины и народных республик Донбасса эвакуированы 19 378 человек, в том числе 2297 детей . Всего с начала военной операции эвакуировали почти 1,3 млн человек, среди них более 220 тыс. детей.

Михаил Мизинцев рассказал об использовании мирной инфраструктуры в военных целях .

— В Николаеве в зданиях и на прилегающей территории школ №7, №15, №35 и в Краматорске Донецкой Народной Республики в школах №5, №6 и №9 боевики украинских вооруженных формирований оборудовали огневые позиции, разместили бронетехнику, артиллерию и РСЗО, а в подвальных помещениях насильно удерживают жителей близлежащих домов; в Нью-Йорке (Новгородское) Донецкой Народной Республики на территории жилого массива «Петровская гора» и школы №16 подразделения ВСУ оборудовали опорный пункт, разместили тяжелое вооружение и склад боеприпасов, — заявил генерал-майор. — При этом эвакуация мирных жителей не осуществлялась. В Северодонецке Луганской Народной Республики на территории завода химического нестандартизированного оборудования в непосредственной близости к густонаселенным жилым кварталам подразделениями ВСУ размещены артиллерия и РСЗО.

Вынести из-под огня

В субботу, 14 мая, в Минобороны России рассказали о солдатах и офицерах, проявивших в ходе боевых действий мужество и самоотверженность.

Мотострелковый полк под командованием полковника Ярослава Гладких во время проведения разведывательно-наступательных действий по вскрытию группировки противника в одном из населенных пунктов обнаружил крупные силы ВСУ. Оценив их, Ярослав Гладких принял решение с ходу вклиниться в их боевые порядки. Во время боя офицер получил ожог кистей рук и был ранен осколком в голову, но, несмотря на это, продолжил командование. В итоге полк Ярослава Гладких смог уничтожить два танка, две боевые машины пехоты, три расчета противотанковых управляемых ракет. Благодаря решительным действиям российских мотострелков удалось освободить населенный пункт, сообщили в Минобороны.

Узловой визит: Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Ефрейтор Азамат Сарбасов выполнял задачу по прикрытию разведывательной группы, которая вела ожесточенные бои возле одного из населенных пунктов. Он обнаружил крупное украинское формирование, вооруженное гранатометами и стрелковым оружием. Несмотря на численное превосходство боевиков, наши военнослужащие решили вступить с ними в схватку. Азамат Сарбасов, заняв выгодную огневую позицию, прицельным огнем уничтожил гранатометчика и 15 боевиков, вынес из-под вражеского огня двух раненых товарищей, оказав им в безопасном месте первую медицинскую помощь. Благодаря самоотверженности и героизму ефрейтора противник был вынужден капитулировать, заявили в Минобороны России.

Во время одного из ожесточенных боев фельдшер, младший сержант Алексей Савенко вынес с поля боя в безопасное место семь тяжелораненых российских военнослужащих. Оказав им первую помощь, он приступил к их эвакуации в госпиталь. Во время движения по дороге санитарный автомобиль подвергся целенаправленному минометному обстрелу. Когда рядом с автомобилем разорвался один из снарядов, младший сержант получил множественные ранения с повреждением внутренних органов. Несмотря на полученные травмы, Алексей Савенко оперативно доставил раненых в госпиталь, где всем была оказана квалифицированная медицинская помощь.

Артиллерийский дивизион под командованием гвардии майора Дениса Камалетдинова во время освобождения одного из населенных пунктов уничтожил два вражеских танка, две батареи, четыре опорных пункта, двенадцать блокпостов и три позиции корректировщиков. В ходе боя Денис Камалетдинов получил серьезное ранение, но, несмотря на это, продолжил командование дивизионом. Благодаря его мужественным действиям боевики бежали, бросив оружие на поле боя.