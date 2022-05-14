От обстрелов со стороны Украины в Белгородской области за все время пострадали 280 домов. Спецоперация на Украине, день 79-й

«Оператор ГТС Украины» принял от «Газпрома» заявку на транзит газа на субботу в объеме 64,5 млн куб. м. Мощности заявлены только по одной из двух точек входа — газоизмерительной станции «Суджа». По коридору через ГИС «Сохрановка» заявка не принята. На 13 мая первоначально заявка на вход в ГТС Украины была 60,8 млн куб. м — далее днем она увеличилась до 61,1 млн куб. м.
Напомним, что ранее украинская сторона объявила форс-мажор приема газа для транзита через газоизмерительную станцию «Сохрановка», ссылаясь на то, что не может осуществлять оперативно-технологический контроль за компрессорной станцией «Новопсков». «Газпром» с этим решением не согласен.
Командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) Александр Лапин вручил госнаграды военнослужащим, проявившим мужество и героизм в ходе специальной военной операции на Украине. Минобороны РФ опубликовало запись награждения.
Среди наград, которые были вручены - ордена Мужества, медали ордена «За заслуги перед Отечеством» с мечами, Суворова и Жукова, уточнили в ведомстве.
Украинские войска за сутки 59 раз обстреляли ДНР, выпустив 357 единиц боеприпасов, за сутки погибли три человека, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Артиллерия ЛНР ведёт обстрел позиций украинских силовиков у города Светлодарск (Донецкая область), для корректировки применяются дроны, сообщает РИА Новости со ссылкой на Народную милицию ЛНР.
Южная Осетия, власти которой приняли решение о проведении 17 июля референдума об объединении с Россией, идет по пути Крыма, рассказал ТАСС депутат Госдумы Артур Таймазов, представляющий Северную Осетию.
Мальчик Алеша из Белгородской области, который попал на видео, где встречает проходящие войска, рассказал корреспонденту РИА «Новости», что хочет служить в танковых войсках и мечтает стать генералом. Сейчас он учится в первом классе сельской школы. По его словам, он встречает войска каждый день с начала специальной операции.
Россия должна переформатировать или создать заново цепочку движения товаров и услуг в страны Африки, об этом заявил в субботу вице-президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Владимир Падалко, комментируя ТАСС возможности расширения сотрудничества со странами континента.
Керченский судостроительный завод «Залив» (АО «Судостроительный завод имени Б.Е. Бутомы») обеспечен заказами до 2025 года, сейчас на верфи строятся девять кораблей и судов, выполняются 18 контрактов на сумму более 100 млрд руб., заявил глава республики Сергей Аксенов.
Премьер-министр Малайзии Исмаил Сабри Якоб призвал Соединенные Штаты «быть честными» при решении острых международных проблем, сравнив кризисы на Украине и в Палестине, об этом он заявил малайзийским журналистам после завершившегося в Вашингтоне саммита США - АСЕАН.
К вечеру пятницы в Белгородской области насчитывалось около 280 домовладений, в различной степени пострадавших от обстрелов с украинской стороны, об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.
Основное число пострадавших объектов находится в Белгородском районе. Также есть разрушения и в Грайворонском городском округе.
В населенных пунктах, подвергшихся обстрелам, полностью восстановлены 124 домовладения, следует из сообщения.
Обозреватель американской газеты The Hill указал на то, что Запад проигнорировал основной посыл Мюнхенской речи Владимира Путина в 2007 году и это «было ошибкой».
«Участников заседания шокировала энергичность нападок Путина, но в целом они отмахнулись от них. Это было ошибкой», — говорится в тексте.
Владимир Зеленский выступит в виртуальном формате на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе. Об этом говорится на странице форума в Twitter.
Совет ЕС пришел к предварительному соглашению с Европарламентом по укреплению кибербезопасности в масштабах всего Евросоюза. Это необходимо для того, чтобы «повысить устойчивость и возможности реагирования на инциденты как в государственном, так и частном секторах», следует из опубликованного коммюнике.
В Евросоюзе изучают вопрос о том, как направить находящиеся под санкциями активы РФ для восстановления Украины, об этом журналистам на условиях анонимности сообщил высокопоставленный чиновник ЕС.
«Мы работаем над этим» — приводят его слова СМИ.