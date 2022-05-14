Мир / 14 мая 2022, 09:00

От обстрелов со стороны Украины в Белгородской области за все время пострадали 280 домов. Спецоперация на Украине, день 79-й

Как развиваются события в ЛДНР, на Украине и в мире на ее фоне — в онлайн-репортаже «Известий»