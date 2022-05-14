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От обстрелов со стороны Украины в Белгородской области за все время пострадали 280 домов. Спецоперация на Украине, день 79-й

Как развиваются события в ЛДНР, на Украине и в мире на ее фоне — в онлайн-репортаже «Известий»
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Российская спецоперация в Донбассе и на Украине продолжается. Накануне Турция согласилась стать посредником на переговорах между Россией и Украиной об эвакуации военных с территории «Азовстали», где по-прежнему остаются люди. Власти Белгородской области сообщили, что в общей сложности от обстрелов со стороны Украины в регионе пострадали 280 домов, 124 из них восстановлены. ЕС рассматривает возможность использования российских активов, которые находятся под санкциями, для помощи Украине. Подробнее о происходящем — в трансляции «Известий».

Текстовая трансляция
Сегодня, 09:17
«Оператор ГТС Украины» принял от «Газпрома» заявку на транзит газа на субботу в объеме 64,5 млн куб. м. Мощности заявлены только по одной из двух точек входа — газоизмерительной станции «Суджа». По коридору через ГИС «Сохрановка» заявка не принята. На 13 мая первоначально заявка на вход в ГТС Украины была 60,8 млн куб. м — далее днем она увеличилась до 61,1 млн куб. м. Напомним, что ранее украинская сторона объявила форс-мажор приема газа для транзита через газоизмерительную станцию «Сохрановка», ссылаясь на то, что не может осуществлять оперативно-технологический контроль за компрессорной станцией «Новопсков». «Газпром» с этим решением не согласен.
Сегодня, 09:14
Командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) Александр Лапин вручил госнаграды военнослужащим, проявившим мужество и героизм в ходе специальной военной операции на Украине. Минобороны РФ опубликовало запись награждения. Среди наград, которые были вручены - ордена Мужества, медали ордена «За заслуги перед Отечеством» с мечами, Суворова и Жукова, уточнили в ведомстве.
Сегодня, 09:13
Украинские войска за сутки 59 раз обстреляли ДНР, выпустив 357 единиц боеприпасов, за сутки погибли три человека, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Сегодня, 08:54
Артиллерия ЛНР ведёт обстрел позиций украинских силовиков у города Светлодарск (Донецкая область), для корректировки применяются дроны, сообщает РИА Новости со ссылкой на Народную милицию ЛНР.
Сегодня, 08:53
Сегодня, 08:51
Южная Осетия, власти которой приняли решение о проведении 17 июля референдума об объединении с Россией, идет по пути Крыма, рассказал ТАСС депутат Госдумы Артур Таймазов, представляющий Северную Осетию.
Сегодня, 08:48
Мальчик Алеша из Белгородской области, который попал на видео, где встречает проходящие войска, рассказал корреспонденту РИА «Новости», что хочет служить в танковых войсках и мечтает стать генералом. Сейчас он учится в первом классе сельской школы. По его словам, он встречает войска каждый день с начала специальной операции.
Сегодня, 08:30
Россия должна переформатировать или создать заново цепочку движения товаров и услуг в страны Африки, об этом заявил в субботу вице-президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Владимир Падалко, комментируя ТАСС возможности расширения сотрудничества со странами континента.
Сегодня, 08:21
Керченский судостроительный завод «Залив» (АО «Судостроительный завод имени Б.Е. Бутомы») обеспечен заказами до 2025 года, сейчас на верфи строятся девять кораблей и судов, выполняются 18 контрактов на сумму более 100 млрд руб., заявил глава республики Сергей Аксенов.
Сегодня, 08:19
Премьер-министр Малайзии Исмаил Сабри Якоб призвал Соединенные Штаты «быть честными» при решении острых международных проблем, сравнив кризисы на Украине и в Палестине, об этом он заявил малайзийским журналистам после завершившегося в Вашингтоне саммита США - АСЕАН.
Сегодня, 08:12
К вечеру пятницы в Белгородской области насчитывалось около 280 домовладений, в различной степени пострадавших от обстрелов с украинской стороны, об этом сообщили в пресс-службе областного правительства. Основное число пострадавших объектов находится в Белгородском районе. Также есть разрушения и в Грайворонском городском округе. В населенных пунктах, подвергшихся обстрелам, полностью восстановлены 124 домовладения, следует из сообщения.
Сегодня, 08:10
Обозреватель американской газеты The Hill указал на то, что Запад проигнорировал основной посыл Мюнхенской речи Владимира Путина в 2007 году и это «было ошибкой». «Участников заседания шокировала энергичность нападок Путина, но в целом они отмахнулись от них. Это было ошибкой», — говорится в тексте.
Сегодня, 08:08
Владимир Зеленский выступит в виртуальном формате на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе. Об этом говорится на странице форума в Twitter.
Сегодня, 08:06
Совет ЕС пришел к предварительному соглашению с Европарламентом по укреплению кибербезопасности в масштабах всего Евросоюза. Это необходимо для того, чтобы «повысить устойчивость и возможности реагирования на инциденты как в государственном, так и частном секторах», следует из опубликованного коммюнике.
Сегодня, 08:04
В Евросоюзе изучают вопрос о том, как направить находящиеся под санкциями активы РФ для восстановления Украины, об этом журналистам на условиях анонимности сообщил высокопоставленный чиновник ЕС. «Мы работаем над этим» — приводят его слова СМИ.
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